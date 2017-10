Skrøt av overgrep, ble ikke tatt

Nordmannen skrøt av egne overgrep på nettstedet som i ett år ble drevet av australsk politi. Først da VG identifiserte ham, ble han pågrepet.

VG skrev i helgen om hvordan australsk politi det siste året har drevet nettets største forum for overgripere. Flere medlemmer var nordmenn.

En av nordmennene skrøt av overgrep han hadde begått og planla å begå. Likevel kjente ikke norsk eller australsk politi til ham.

Først da VG klarte å identifisere mannen, ble han pågrepet.

Da VG i desember i fjor begynte å analysere overgrepsnettstedene på det mørke nettet, ante ingen at det største av dem, «Childs Play», var drevet av australsk politi. Det kom fram først et par måneder senere – og ble avslørt for hele verden lørdag.

I forbindelse med arbeidet mot overgrepsnettstedene, forsøkte VGs journalister å identifisere flere av de norske og nordiske medlemmene på «Childs Play». Et av de norske medlemmene pekte seg raskt ut. En ung vestlending i tjueårene.

Mandag 12. september 2016 skrev han i en melding på nettstedet at han senere i uken skulle utføre et overgrep mot et barn i sin egen slekt. Tre dager senere skrev han et nytt innlegg hvor han hevdet at overgrepet hadde skjedd.

Dette er saken: I 11 måneder drev australsk politi nettstedet «Childs Play», det største overgrepsforumet på det mørke nettet.

Ingen andre undercover-operasjoner mot overgrepssider på det mørke nettet har vart like lenge.



3. oktober 2016 ble de to bakmennene for nettstedet arrestert i USA. De ga fra seg passordene som gjorde at australske Task Force Argos kunne overta nettstedet.



Politiet delte selv overgrepsbilder på nettstedet, som ledd i undercover-operasjonen.

Januar 2017 avdekket VG at nettstedet lå lagret på en server i Sydney. Slik oppdaget VG politioperasjonen.



13. september 2017 stengte Task Force Argos nettstedet.

«Én ting er veldig viktig. Du må alltid motivere barna. Gjør det riktig, og du vil [kunne begå overgrep igjen]», skrev han blant annet.

Nettstedet han skrev på, lå på det såkalte «mørke nettet». Det er en kryptert del av internett, som skal gjøre det nesten umulig å identifisere hvem som er der. Nettopp av den grunnen oppsøker stadig flere overgripere og pedofile den delen av internett. Her bruker man ikke egne navn, men velger et pseudonym som man selv ønsker. Det gjør at det i teorien skal være umulig å bli oppdaget.

Men bare i teorien.

5. desember i fjor, klarte VGs journalister å identifisere ham, ved å sammenholde informasjon han hadde gitt av seg selv på det mørke nettet, med informasjon som han hadde gitt om seg selv på det åpne nettet.

Enkelt fortalt: Han hadde brukt det samme brukernavnet på Skype [et chatteprogram] som han brukte på overgrepsforumet.

Det tok VGs journalister noen minutter å finne koblingen mellom brukernavnet på det mørke nettet og brukernavnet på Skype. Deretter tok det et par timer å finne ytterligere informasjon som bekreftet at vi hadde funnet riktig person.

Mannen har tidligere arbeidet i barnehage.

Den 9. desember varslet VG politiet. Norske redaksjoner leverer uhyre sjelden fra seg upublisert materiale, men denne gangen valgte VG å oversende skriftlig dokumentasjon til lokalt politi.

– Alle som kontakter oss skal være sikre på at VG ikke samarbeider med myndighetene. Vår oppgave er å være kritiske til politiet. Unntaket er ved fare for live og helse. I dette tilfellet satt vi med informasjon om et mulig pågående overgrep mot en navngitt mindreårig. Vårt anliggende var ikke å starte en etterforskning, men å forsikre oss om at barnet ble ivaretatt. Det var åpenbart en riktig beslutning, sier Gard Steiro, ansvarlig redaktør i VG.

Onsdag 18. januar i år ble mannen arrestert hjemme på Vestlandet. Dagen etter ble han varetektsfengslet i fire uker, siktet for voldtekt av et barn, samt «aktiviteter på nettsider/nettverk for pedofile», ifølge fengslingskjennelsen. Han har i avhør delvis erkjent forholdene.

Da vestlendingen ble arrestert, hadde den australske politienheten Task Force Argos drevet overgrepsnettstedet i tre måneder. Det nordiskspråklige underforumet ble overvåket av en politimann med nordiskspråklige kunnskaper i samarbeid med Task Force Argos. Flere av meldingene til den unge mannen, som meldingene hans om overgrepene han begikk, er imidlertid skrevet på engelsk.

Etter det VG kjenner til, hadde hverken denne etterforskeren eller Task Force Argos varslet norsk politi om overgrepet. VG kjenner ikke til hvorvidt de hadde satt i gang egen etterforskning av mannen.

– Jeg kan ikke kommentere hver enkelt sak. Men det jeg kan si er at det er sikkert hundre medlemmer på «Childs Play» som vi vet har tilgang til barn, og potensielt produserer materiale med de barna. Men det betyr ikke at vi kan identifisere hvem alle de er, sier Paul Griffiths, etterforsker hos Task Force Argos i Brisbane, Australia.

ALVORLIG SAK: Politijurist Julie Ulstein vet ikke hvilke vurderinger australsk politi har tatt når de ikke har delt informasjonen om den norske mannen med dem. Foto: Maria Fagervoll , VG

Politiadvokat Julie Ulstein ved Møre og Romsdal politidistrikt forteller til VG at etterforskningen av mannen ennå pågår, men nærmer seg slutten.

– Det er ennå ikke tatt ut tiltale, men vi ser det som en alvorlig sak, sier hun.

– Hva tenker du om at ingen som var involvert i denne internasjonale operasjonen, kontaktet dere om overgrepet som mannen skrev om?

– Det er vanskelig å kommentere det, all den tid vi ikke har vært i kontakt med dem. Jeg vet ikke hvilke vurderinger som er gjort av australsk politi, og hva som ligger til grunn for disse vurderingene.



På spørsmål til Kripos om Kripos har fått tilsendt etterforskningsmateriale eller informasjon om nordmenn fra den australske operasjonen, er svaret:



«På nåværende tidspunkt ønsker vi verken å bekrefte eller avkrefte om vi har mottatt informasjon fra nevnte aksjon. Av det følger det at vi heller ikke ønsker å gå inn og svare på de oppfølgende spørsmålene».

Forsvarereren til siktede, Eling Flisnes, ønsker ikke å kommentere saken. Grete Opshaug, bistandsadvokaten til barnet er informert om VGs artikkel, men vil heller ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Barnets foreldre er informert om denne artikkelen, og har fått lese den. De forteller at barnet har det bedre nå.

– Vi er veldig glad det blir satt fokus på dette, selv om det er utrolig vanskelig når det gjelder ens eget barn, sier faren til VG.

Han forteller at pågripelsen av overgriperen i familien i januar, var en stor påkjenning.

– Det var starten på en helt umenneskelig situasjon for meg og min kone, men det var slutten på problemene for gutten vår. Akkurat det finner vi stor trøst i. Skole, kommune og alle instanser har vært helt fantastiske med støtte og omsorg, sier han til VG.





