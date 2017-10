Krever at politiet etterforsker 30 nordmenn på overgrepsforum

Kripos er tause om hva de gjør med 30 nordmenn som var aktive på overgrepsforumet australsk politi driftet. Nå vil norske justispolitikere ha en avklaring – og etterforskning.

Tirsdag fortalte VG at minst 30 nordmenn hadde vært aktive på «Childs Play», et forum for barneovergrep, som den australske politigruppen Task Force Argos drev i 11 måneder frem til september i år.

Kripos, som har ansvaret for internasjonalt politisamarbeid i Norge, vil imidlertid ikke si noe om hva de nå gjør med disse personene. De vil heller ikke si noe om hvorvidt de har mottatt materiale som australsk politi har innhentet gjennom operasjonen som ble kalt «Artemis».

Vil ha svar fra Kripos og justisminister



Norske politikere i partiledelse og på justisfeltet finner seg imidlertid ikke i at Kripos unngår å avklare og betrygge.

– Når store saker som dette dukker opp, er det viktig at politiet er tydelige på at man tar tak i dette. De kan selvsagt ikke fortelle detaljert og daglig, men av hensyn til den allmenne rettsforståelse er det viktig for samfunnet at de er klare på at de tar tak i det når det kommer informasjon om 30 aktive på et overgrepsforum, sier Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Senterpartiet, til VG.

Han får støtte fra nestleder og justispolitisk talsperson i Krf, Kjell Ingolf Ropstad.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor de er tause om dette. Det bør ikke være hemmelig om man starter etterforskning etter å ha mottatt bevismateriale, sier Ropstad.

Nestlederen krever nå svar fra både Kripos og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

– Jeg etterlyser en avklaring fra Kripos om hva de gjør med dette, særlig hvis det er snakk om pågående overgrep. Jeg kommer også til å utfordre justisministeren på dette, sammen med problemstillingene knyttet til metodebruken, sier Ropstad.

Når det gjelder det siste – politiets metodebruk – så sikter Ropstad til det faktum at australsk politi som et ledd i den hemmelige operasjonen selv delte overgrepsbilder og tekstinnlegg som kunne tolkes som oppmuntring til overgrep.

Krever etterforskning



Arbeiderpartiets nye justispolitiske talsperson, Lene Vågslid, er også klar på sine forventninger til norsk politi.

– Når norsk politi får kjennskap til at nordmenn har begått overgrep eller at norske barn er utsatt forventer jeg at de tar tak i dette umiddelbart. At de gjør det de kan for å avverge nye overgrep og at de starter etterforskning i sakene. Vold og overgrep mot barn skal alltid prioriteres av politiet.

SVs Petter Eide sier også at han «forventer at norsk politi starter etterforskning av det som VG har avslørt.»

STORTINGSREPRESENTANT: Peter Christian Frølich er Høyres justispolitiske talsperson.

Høyre: Forståelse



Peter Christian Frølich, justispolitisk talsperson i regjeringspartiet Høyre, vil derimot ikke kreve svar fra Kripos.

– Min holdning er at vi må ha forståelse for at politiet ikke fortløpende kan kommentere hva de arbeider med. Samtidig vil jeg være tindrende klar på at vi har en forventning om at dette bekjempes med alle midler. Fra politisk hold har dette vært en av de klareste ordrene som er gitt: overgrep mot barn skal bekjempes, sier Frølich.

– Skjønner ikke hvorfor politiet ikke reagerte med en gang



I går kveld fortalte to foreldre på Vestlandet om hvordan sønnen deres ble utsatt for overgrep av en person i slekten. Personen skrøt av overgrepene på forumet, samtidig som australsk politi overvåket det. Etter at VG identifiserte mannen og varslet politiet, tok det likevel halvannen måned før politiet gikk til pågripelse i januar i år.

– Jeg skjønner ikke hvorfor politiet ikke reagerte med en gang de fikk melding om overgrepet. For barnet vårt ville hver eneste dag telle. Det ville være én dag mindre i frykt, sa faren til VG.

Frølich fra Høyre har forståelse for kritikken mot politiet.



– Som politiker og far har jeg en forventning om at politiet griper inn med lynets hastighet, så fremt det er polititaktisk mulig. Politiet må også ha rom til å innhente så sterke bevis at de faktisk får sperret overgriperen så lenge som overhodet mulig. Dette er en vanskelig balansegang for politiet, sier han.

Justisministeren: Politiet må fortelle selv



Justisminister Per-Willy Amundsen ser ikke ut til å ville legge press på Kripos.

– Jeg vil gi politiet enda flere verktøy til å bekjempe kriminalitet som dette, uten at vi samtidig mister av syne de mer problematiske sidene ved slik etterforskning. Jeg kan likevel ikke kommentere aktiviteten til utenlandske politimyndigheter. Jeg kan heller ikke gå langt inn i detaljene rundt hvordan våre egne politimyndigheter forholder seg til denne saken, det må de eventuelt gjøre selv, skriver han i en uttalelse.

Kripos vil fortsatt ikke kommentere



Etter å ha blitt foreholdt politikernes uttalelser, skriver Ketil Haukaas, øverste leder i Kripos, i en e-post til VG at «avdekking og etterforskning av seksuelle overgrep mot barn [har] høyeste prioritet».

– Det må ikke herske noen tvil om at vi tar disse sakene på det største alvor. Dessverre er mengden overgrepsmateriale på internett enorm. De sakene hvor det er mistanke om pågående overgrep har derfor høyeste prioritet hos oss, skriver Haukaas.

Han forteller også at Kripos «hver dag» får tips og informasjon fra andre land om seksuelle overgrep mot barn.

– Dette er informasjon som vi vurderer og tar tak i.

Likevel:

– Når det gjelder den australske politiaksjonen VG har omtalt den siste uken, kan vi på nåværende tidspunkt ikke kommentere den.