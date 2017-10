Dette skrev politiet på overgrepsforumet

I elleve måneder spilte politiet en rolle som lederen av verden største overgrepsforum. Her er meldingene de skrev som administrator:

7. oktober 2016, klokken 03:39

«Puh, for en måned dette har vært! En måned av livet mitt som jeg ikke får tilbake. Teknisk sett var det i oktober og ikke september at det verste skjedde, derav min noe sene melding».

Dette var den første meldingen politiet publiserte på Childs Play.

Under kan du lese et utvalg av meldingene politiet publiserte i kronologisk rekkefølge:

1.november 2016, klokken 04:23:

«For en måned det har vært, det er som om årene passerer og tiden flyr raskere. Heldigvis er dette tiden på året når barn banker på døren din og spør om knask eller knep!»

De avsluttet den samme meldingen med en link til et overgrepsbilde og skrev: «(ja, det er en gutt – knask eller knep!)»

Dette er saken: I 11 måneder drev australsk politi nettstedet «Childs Play», det største overgrepsforumet på det mørke nettet.

Ingen andre undercover-operasjoner mot overgrepssider på det mørke nettet har vart like lenge.



3. oktober 2016 ble de to bakmennene for nettstedet arrestert i USA. De ga fra seg passordene som gjorde at australske Task Force Argos kunne overta nettstedet.



Politiet delte selv overgrepsbilder på nettstedet, som ledd i undercover-operasjonen.

Januar 2017 avdekket VG at nettstedet lå lagret på en server i Sydney. Slik oppdaget VG politioperasjonen.



13. september 2017 stengte Task Force Argos nettstedet.

1.desember 2016, klokken 03:17

«Vi har også et nytt slagord som vi snart skal begynne å bruke: «We’re going to make America child pornography great again!»

«Så dette er et bra tidspunkt å minne dere alle om at dere er forsiktige med egen sikkerhet. Det er en grunn til at siden ikke gir dere adgang når JavaScript er aktivert».

Under fulgte fire overgrepsbilder.

3.januar 2017, klokken 02:19

«Jeg håper at noen av dere har fått muligheten til å gi en spesiell gave til smårollingene i livene deres, og tilbrakt tid med dem. Det er en fin tid på året til å kose seg foran peisen og skape minner».

Deretter publiserte de to overgrepsbilder.

3.februar 2017, klokken 01:44

«Jeg har bestemt meg for å dele en jente med dere som jeg vet veldig lite om. [...] Jeg er sikker på at det finnes mer, men jeg har bare disse spennende glimtene. Jeg blir svært takknemlig hvis noen kan dele mer».

Under fulgte tre overgrepsbilder.

2.mars 2017, klokken 04:54

«Det eneste som gjenstår er månedens bilde. Denne måneden forteller jeg ikke hvem hun er, jeg vil heller se om noen av dere klarer å gjenkjenne serien. Det er et litt eldre bilde, men det er den eneste ledetråden jeg gir dere.»

Under fulgte seks overgrepsbilder.

1.april 2017, klokken 01:53

«Enda en måned har gått, og vi nærmer oss vår første bursdag».

Under fulgte seks overgrepsbilder.

2.mai 2017, klokken 12:46

«Denne måneden har vært en milepæl for oss. Vi har blitt 1 år gamle. Takk til alle dere som har postet».

Deretter publiserte de seks overgrepsbilder.

2.juni 2017, klokken 02:34

«[...] alt som gjenstår for meg er å legge til at par små søtnoser til dere alle».

Under publiserte politiet to overgrepsbilder.

4.juli 2017, klokken 12:11

«Vi vet alle at våre venner på Elysium (et annet overgrepsforum) mistet deres hjem fordi noen nazister beslagla serveren. Vi vet ikke om noen ble identifisert, og vi vet ikke om de har funnet serveren. Det er en trist dag for vårt samfunn når en side går ned. De fleste her var medlemmer på Elysium eller kjente noen som var det.»

Under publiserte politiet tre overgrepsbilder.

2.august 2017, klokken 04:32

«Den månedlige statusmeldingen er et bra sikkerhetstiltak, men det er et førstesteg. [...] Hver eneste ene av dere må passe på egen sikkerhet, vi har retningslinjer som kan hjelpe dere og vi gir dere gjerne råd».

Deretter publiserte de fire overgrepsbilder.

- Politiet kan ha utløst overgrep

Lederen av forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, mener november- og januar-meldingene er særlig problematiske fordi de retter de pedofiles oppmerksomhet mot barna i nærmiljøet deres.

- Det er ingen tvil og hva som ligger i den «kosen» de pedofile oppfordres til å gi «smårollingene» foran peisen hjemme: Det er overgrep, sier han.

- Man må huske at dette er sendt til personer med pedofile trekk, som er disponert til å begå seksualiserte overgrep på barn i sitt nærmiljø. Det er ikke urimelig å tenke seg at en del av dem kan ha blitt inspirert av den seksualiserte tilskyndelsen som lå i politiets henvendelser. Politiet kan med dette ha utløst et skred av overgrep i flere land, mener Dietrichson.

Psykolog: - Politiet bidrar til at flere blir overgripere

- Ikke provokasjon



For å unngå at medlemmene av Childs Play skulle avsløre at politiet hadde tatt kontroll over siden, kopierte politiet væremåten til den opprinnelige lederen: WarHead.

«Jeg håper at noen av dere har fått muligheten til å gi en spesiell gave til smårollingene i livene deres, og tilbrakt tid med dem».

– Kan denne meldingen sees på som en oppfordring til overgrep?

– Vel, det er ingen ... Jeg mener, du vet, sier etterforskeren Paul Griffiths.

– Det er ting som kan leses inn i setningene, men det betyr ikke nødvendigvis at vi oppfordrer til noe. Vi kan ha snakket om overgrep på et antall ulike forum og plattformer, men vi vil aldri oppfordre til overgrep, sier han.

Publiserte overgrepsbilder

Avtalen mellom WarHead, som i virkeligheten er kanadieren Banjamin Faulkner, og nettstedets medlemmer var at et fravær av «den månedlige statusmeldingen» betydde at forumet var overtatt av andre. Derfor var det viktig for politiet å skrive disse meldingene.

Ifølge reglene som Faulkner hadde laget måtte hver statusmelding avsluttes med et overgrepsbilde. Politiet publiserte flere titalls overgrepsbilder mens de drev forumet.

- Antagelsen var at vi i politiet ikke kunne dele slike bilder, og at det dermed ville være umulig for oss å drive nettstedet, sier etterforskeren Paul Griffiths.

Men der tok Faulkner og medlemmene feil. Politiet i Australia fortsatte å publisere overgrepsbilder.

– Enhver deling av et bilde er et overgrep mot det barnet. Men for «the greater good» og for å forhindre pågående overgrep av barn, så er det noe vi kan rettferdiggjøre, mener Griffiths.

Det er internasjonale humanitæreorganisasjoner uenig i, og reagerer kraftig på Australias undercover-politioperasjon.

