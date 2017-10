Forsvarsadvokater reagerer kraftig på politiets metodebruk. Kripos vil ikke si om de har mottatt bevis etter undercover-operasjonen.

I lørdagens dokumentar avslørte VG at et av verdens største overgrepsnettsted på det mørke nettet ble driftet av australsk politi som en del av en undercover-operasjon.

Dette er saken: I 11 måneder drev australsk politi nettstedet «Childs Play», det største overgrepsforumet på det mørke nettet.

Ingen andre undercover-operasjoner mot overgrepssider på det mørke nettet har vart like lenge.



3. oktober 2016 ble de to bakmennene for nettstedet arrestert i USA. De ga fra seg passordene som gjorde at australske Task Force Argos kunne overta nettstedet.



Politiet delte selv overgrepsbilder på nettstedet, som ledd i undercover-operasjonen.

Januar 2017 avdekket VG at nettstedet lå lagret på en server i Sydney. Slik oppdaget VG politioperasjonen.



13. september 2017 stengte Task Force Argos nettstedet.

Australsk politi har i elleve måneder gitt seg ut for å være administratorene og skal ha innhentet omfattende etterforskningsmateriale på pedofile overgripere i en rekke land.

Politiet delte selv overgrepsbilder av barn på nettstedet som et ledd i operasjonen.

13. september 2017 stengte politiet nettstedet.

– Det er i seg selv problematisk at politiet drifter en database som legger til rette for grov seksualisert vold overfor barn. Dels ved den krenkelsen som finner sted når overgrepsbildet deles. Men også ved at mottageren av slike bilder gjerne blir inspirert til å begå nye og tilsvarende overgrep. Politiets jobb er å lokalisere slike databaser og legge dem ned så fort som mulig, sier lederen av forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, til VG.

Delte overgrepsbilder

Som et ledd i undercover-operasjonen delte australsk politi månedlige statuser og overgrepsbilder for å opprettholde troverdigheten som administratorer.

I januar delte politiet denne statusen med medlemmene:

«Jeg håper at noen av dere har fått muligheten til å gi en spesiell gave til smårollingene i livene deres, og tilbrakt tid med dem. Det er en fin tid på å året til å kose seg foran peisen og skape minner».

De avsluttet meldingen med to overgrepsbilder.

– Kan denne meldingen sees på som en oppfordring til overgrep?

CHILDS PLAY: Australsk politi tok over administrasjonen til et av verden største pedofile nettverk, på det mørke nettet. Foto: Skjermdump

– Det er ting som kan leses inn i setningene, men det betyr ikke nødvendigvis at vi oppfordrer til noe. Vi kan ha snakket om overgrep på et antall ulike forum og plattformer, men vi vil aldri oppfordre til overgrep, sier etterforsker Paul Griffiths ved Task Force Argos i Queensland, Australia.

– Enhver deling av et bilde er et overgrep mot det barnet. Men for «the greater good» og for å forhindre pågående overgrep av barn, så er det noe vi kan rettferdiggjøre, sier han.

OMSTRIDD METODE: Etterforsker Paul Griffiths (til høyre), sammen med kolleger Queensland Police Service. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Hva tror du barna på bildene tenker om at dere deler bildene av dem?

– Jeg håper de forstår at vi prøver å ta så mange lovbrytere som mulig, sier Griffiths.

– Tvilsom at Norge kan bruke bevisene

Arild Holden, advokat og partner i advokatfirmaet Elden, mener at norsk rett ikke vil kunne godta eventuelt materiale fra den internasjonale politioperasjonen som bevis.

– Det er et grunnleggende prinsipp i Norge at politiet ikke skal provosere frem straffbare handlinger. Er bevisene fra utlandet innhentet på en måte som er uforenelig med norsk lov kan de ikke brukes, sier han.

UFORENELIG MED NORSK LOV: Advokat Arild Holden mener australsk politis metoder ikke er forenelig med norsk lov. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Han presiserer at norsk politi har adgang til å infiltrere – de kan utgi seg for å være for eksempel en 17 år gammel jente, men de skal ikke være den som tar initiativ til å starte en samtale, eller oppfordre til å ta eller dele overgrepsbilder.

– Vurderingen av om australsk politi har fremprovosert straffbare handlinger, vil være helt avgjørende for om slike bevis kan brukes i norsk strafferett. At politiet i Norge legger ut feller, sprer overgrepsbilder, og at de indirekte eller direkte oppfordrer til å dele overgrep – er tvilsomt.

– Som forsvarer hadde jeg vært skeptisk til en slik etterforskningsmetode. At politiet tar på seg en aktiv rolle som lokkedue er tvilsomt i forhold til norske regler, sier Holden.

Les også: UNICEF: – Helt klart brudd på barnekonvensjonen

– En skandale



Leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson er enig med Holden, men mener at politiet ikke bare har fremprovosert straffbare handlinger, men også oppfordret til overgrep mot andre barn.

TRÅTT OVER EN GRENSE: Lederen for forsvarsgruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson mener australsk politi ikke bare har drevet med ulovlig politiprovokasjon, men også begått en grov straffbar handling. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Det australske politimyndigheter har gjort, er ulovlig. Når politiet over tid aktivt videreformidler overgrepsbilder med en oppmuntrende tekst til mottagerne om å kose seg med andre barn, har de passert en grense. Alle skjønner at oppfordringen om å «kose» her er ensbetydende med å forgripe seg på et barn. At politiet deler en status til brukere de vet er disponert til å begå slike overgrep, med en oppfordring om å begå slike, er bent ut en skandale, sier Dietrichson til VG.

Forsvareren mener det helt unntaksvis kan tenkes at politiet kan vente med å legge ned databasen, som ledd i en konkret politioperasjon for å identifisere og straffe brukerne.

– Men da er det et minstekrav at politiet forholder seg passiv og ikke fremmer den kriminalitet de er satt til å bekjempe.

Dietrichson presiserer at det er mangelfullt regulert i norsk lovverk i hvilken grad man kan bruke bevismateriale innhentet i utlandet.

– Det avgjørende for domstolen vil nok være om dette er en politimetode domstolen vil at politiet skal bruke. Hvis det ikke er det, vil nok domstolene avvise bevisene. Jeg vil ikke tro at dette blir akseptert av norske domstoler.

Han mener norsk politi hverken trenger eller bør ha verktøy som lar dem dele overgrepsbilder.

– Jeg tror heller ikke dette er et verktøy potensielle ofre for slik kriminalitet ville like at politiet besitter. De har mer enn nok med å forholde seg til de overgriperne som allerede er der, om de nå ikke også må forholde seg til en til, nemlig politiet.

Psykolog: – Politiet bidrar til at flere bli overgripere

KRIPOS: – Avhengig av utenlandsk samarbeid



I disse dager skal, etter hva VG erfarer, etterforskningsmateriale fra undercover-operasjonen sendes til overgripernes respektive land for videre etterforskning.

«På nåværende tidspunkt ønsker vi hverken å bekrefte eller avkrefte om vi har mottatt informasjon fra nevnte aksjon. Av det følger det at vi heller ikke ønsker å gå inn og svare på de oppfølgende spørsmålene,» skrev VG til Kripos før helgens avsløring.

De presiserer imidlertid at et godt internasjonalt samarbeid i mange tilfeller er nødvendighet for å avdekke og oppklare overgrepssaker mot barn.

VIL IKKE BEKREFTE: Laila Søndrol, leder av seksjonen for seksualforbrytelser i Kripos, vil ikke uttale seg om de har mottatt bevis om norske overgripere fra Australia. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Generelt sett vil det alltid være slik at noen land har kompetanse, kapasitet eller lovverk som muliggjør innhenting av bevis som andre ikke har mulighet til, sier Laila Søndrol, leder av Seksjon for seksualforbrytelser, i Kripos.

Men Norge er ikke avskåret fra å benytte informasjon man mottar som grunnlag for straffeforfølgning, opplyser Kripos.

– Overgrep mot barn er svært alvorlig kriminalitet, og politiet må være åpne for å vurdere alle virkemidler som er egnet, innenfor det mulighetsrommet som norsk lov gir, sier Søndrol.



Mener norsk politi bør bruke samme metoder



Forsker Inger Marie Sunde ved Politihøgskolen mener imidlertid at norsk politi kan bruke metoden – og bør bruke den.

BØR BRUKE METODENE: Mener forsker Inger Marie Sunde ved Politihøgskolen. Foto: Politihøgskolen

– Dette er en utradisjonell og etisk krevende metode. Men hvis det er påtalemessig kontroll med operasjonen, og formålet er å avdekke grove forbrytelser, og at politiet dokumenterer hva de sanker inn av informasjon – så tror jeg dette kunne ha vært gjort i Norge.

– Burde norsk politi bruke metodene til Task Force Argos: Overta overgrepsnettsteder og selv dele overgrepsbilder?

– Hvis det gjøres på premissene jeg nevnte, så ja. Dette er en offensiv metode, men uten den får man neppe tatt dem som begår alvorlige forbrytelser på det mørke nettet, sier Sunde.

VG har prøvd å komme i kontakt med riksadvokat Tor-Aksel Busch, som opplyser at han ikke kan besvare henvendelsen grunnet en utenlandsreise.

