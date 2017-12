Et 12 meter høyt tårn og flere hundrekvadratmeter stort. Det er ikke småtterier som skal til når man skal få rekorden for verdens største pepperkakehus.

Av Nils Bakke

Bergen skryter av å ha verdens største pepperkakeby. Men ingen av husene der kan måle seg med det nyåpnede pepperkakehuset på Savalen i Tynset kommune.

Pepperkakehuset er en del av Savalens satsing fram mot 2020 - der målet er å bygge et helt «nissesentrum». Savalen tilbyr blant annet opplevelsesferier, og leier ut hytter.

Huset er på hele 366 kvadratmeter og med et tårn så høyt som 12 meter som ruver i landskapet. Huset er selvfølgelig ikke laget av ekte pepperkakedeig og seigmenn, men ser ut som en tro kopi av et ekte pepperkakehus.

LUKSUS: Selv om utsiden av huset ser ut som et ekte pepperkakehus, er det ikke mye som minner om bakst på innsiden. Foto: PRIVAT

Og hvis du kjenner en mangel på julestemning, kan du leie det luksuriøst innredede pepperkakehuset med hele familien.

– Rekorden satses på å komme mellom permene i Guinness World Records, sier initiativtager Per Morten Hektoen og legger til at dette er neste skritt i oppbyggingen av et nytt nissesentrum.