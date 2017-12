Thomas er gratis julenisse for familier

Thomas Karpow (40) går et steg ekstra for å spre julestemning til beboerne i kommunen. Han låner nemlig seg selv ut som julenisse til de som måtte trenge det.

For mange barnefamilier er det en selvfølge at et familiemedlem, en nabo eller en innleid nisse kler seg opp med julenissedrakt, løsskjegg og pute på magen for å dele ut julegaver på julekvelden og spre julestemning.

Men for dem som av forskjellige grunner ikke har muligheten til å få nissen på døren, har Thomas Karpow (40) fra Sør-Odal i Hedmark funnet en løsning.

NISSEFAR: Thomas Karpow (40) skal være julenisse for familier som ikke har noen til å være nisse på julaften. Foto: PRIVAT

Han laget nemlig et innlegg på Facebook tidligere i desember – der han tilbø seg å være gratis julenisse for familier som er «nisse-løse».

– Det er for dem som ikke har mulighet på grunn av økonomi, eller kanskje at de er nye i området og ikke kjenner så mange enda, forteller Karpow til VG.

Generalprøven

På lille julaften hadde han generalprøve der han reiste til en familie og delte ut gaver. Foreldrene i familien var skilte, og feiret derfor jul både på lille julaften, og på selve julekvelden.

– Det gikk veldig bra og var morsomt, men i morgen kommer det make up-artist som skal sminke meg og sette på løs-skjegg, så jeg skal slippe å ha på meg maske som kan skremme barna forteller han.

En rekke familier har kontaktet Karpow den siste tiden. Både fordi de hadde sett Facebook-innlegget hans, og fordi lokalavisen Glåmdalen omtalte saken.

I løpet av julekvelden har han laget avtale om å være nisse for seks familier - før han haster tilbake til familien for å feire jul selv.

– Hva er motivasjonen din for å gjøre dette?

– Jeg er glad i å glede andre og hjelpe andre, og jeg har ikke et sterkt forhold til julen selv så jeg kan godt bruke tiden på de som trenger det. Dette er bare veldig hyggelig, sier Karpow.

Ikke nok med at han reiser rundt for å være nisse i området. Noen timer før «jobben» begynner skal Karpow, som til daglig jobber som kokk med eget cateringselskap, hjelpe til med å lage julemat til 50 personer som er ensomme i julen.