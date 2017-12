Slik får du en grønnere jul

Vi fråtser i mat, drikke og bruker tusenvis av kroner på gaver. Men med noen få grep kan du komme deg gjennom julen på en mer miljøvennlig måte. Og kanskje til og med spare noen kroner på veien.

Malin Jacob blogger på Grønne Jenter, jobber i Hold Norge Rent og for noen år siden ble hun kåret til Norges miljøhelt av Aftenposten. Hun mener at et av de viktigste tiltakene man kan gjøre for en mer miljøvennlig jul er å fokusere på å være sammen istedenfor å gi hverandre ting.

– Vær oppmerksom på hverandre istedenfor det som ligger under juletreet, sier Malin Jacob til VG.

Ifølge handelsorganisasjonen Virke vil nordmenn bruke 56, 3 milliarder kroner i julen. I gjennomsnitt handler vi for 10 710, og av dette går 6250 kroner til gaver.

Grønne jenter-bloggeren foreslår opplevelser som julegaver i år.

– Opplevelser som for eksempel billetter til kino, teater eller konserter er en veldig god gave, sier hun.

I siste liten: 240. 000 norske menn starter juleshoppingen nå

Malin Jacob mener at barn kan bli overveldet av alle gavene man får på julaften, og dermed ikke setter ordentlig pris på det man får. Å gi en opplevelse som man kan gjøre sammen er derfor fint i alle andre.

Grønne jenter-bloggeren synes også at å kjøpe brukte gaver et godt miljøvennlig alternativ. Det er i tillegg positivt for lommeboken.

– Jeg tror at flere ser verdien av å kjøpe brukte ting i dag og det har blitt trendy. For eksempel bøker, klær – spesielt til barn, og egentlig alt annet kan man fint kjøpe brukt å gi bort i gave, sier hun.

Spis mindre ribbe

VÆR SAMMEN: Malin Jacob mener man skal gi opplevelser i julegave og ikke fokusere så mye på materielle ting. Foto: Privat

Den tradisjonsrike norske julematen består av mye kjøtt. Kjøttindustrien troner som en av miljøverstingene. Skal du ha en miljøvennlig jul kan det være lurt å kutte ned på inntaket.

– Det er veldig mye god vegetarisk julemat som for eksempel nøttestek som jeg spiste i fjor, sier Malin Jacob.

Hun peker dog på at hvis man vanligvis spiser kjøtt er ikke julen tiden for å sette inn støtet for å kutte det helt ut.

– Men man kan kanskje ha det som nyttårsforsett. Man kan sette seg som mål å ha minst en kjøttfri dag i uken fra og med januar.

Sjekk ut: Det aller beste juleølet

Anne Marie Schrøder, kommunikasjonsrådgiver i Matvett, peker på at det store forbruket av kjøtt i julen setter tydelige fotavtrykk på miljøet. Hvis man ønsker å beholde de tradisjonsrike måltidene mener hun at en idé er å kutte ned på hvor mye kjøtt man spiser.

– Man kan beregne 100 gram mindre ribbe per person for eksempel, da sparer man faktisk en god del, sier Schrøder men legger til:

– Alle måltider trenger jo ikke å være kjøttunge. Man kan for eksempel spise torsk, eller leke seg mer med andre typer fisk. Vilt kjøtt er også et grønnere alternativ. Hvis man likevel skal legge en del penger i kjøttet er vilt, for eksempel hjort, et godt alternativ.

BAK MINDRE: Man trenger ikke å bake alle de syv slagene selv til jul. Ha matvett og samarbeid med venner, oppfordrer ekspertene. Foto: Frode Hansen , VG

– Et skrekkscenario

I løpet av året kaster vi omtrent 217.000 tonn mat. Det vil si 42 kg per person eller hver 8. handlepose. I julen er det høytid for å kaste mat i søppelkassen.

– Studier viser at det kastes mer mat, spesielt etter jul. I januar ønsker vi ofte å spise lettere mat og får lyst på helt andre retter enn den vi har varer til i kjøleskapet fra før, forklarer Schrøder.

Man kjøper 20 prosent mer mat i desember enn ellers i året. Det er naturlig siden man har gjester, men kan også føre til at man kaster en god del matvarer.

Les også: Slik blir juleværet

– Man er veldig redd for å ikke ha nok mat – det er jo et skrekkscenario. Derfor kjøper man kanskje enda mer enn det man egentlig trenger, og forbereder mer mat enn det er behov for.

– Magen blir fortere mett enn øyet

Schrøder sine beste tips for å skape minst mulig matsvinn under julehøytiden er å

planlegge godt.

KASTER JULEMAT: Vi har høyt matsvinn hele året, men spesielt i høytiden havner mye i søppelkassen, forteller matvett-ekspert. Foto: Privat

– For å unngå matsvinn er det lurt å planlegge spisefesten litt bedre. Man kan spise ribbe en dag, og den neste dagen kan man ha ribbesmørbrød. Man må rett og slett tenke litt lurt.

Undersøkelse: Ni av ti gleder seg til jul

Hun peker også på at det kan være lurt å samarbeide med venner om kakebakingen. Man trenger ikke å lage alle de syv slagene selv. Bak et par kakeslag, og bytt med venner som lagd andre typer. Da slipper man å kjøpe inn ingredienser som blir stående i skapet.

– Julekaker er jo ikke så stas etter jul, så da havner også det i søppelen.

Malin Jacob påpeker at matsvinn-problematikken er hele året, men at i julen havner muligens ekstra mye i søppelkassen.

– Julematen spiser man bare en gang i året, og det er lett og gå over stokk og stein. Men magen blir ofte fortere mett enn øyet. Det kan derfor være lurt å legge inn et par restemiddager i løpet av julen, sier Grønne jenter-bloggeren.

UNNGÅ PLAST: Vil du være miljøvennlig burde du gå for ekte juletre. Foto: Gorm Kallestad , /NTB scanpix

Hold det ekte

Ifølge forskning.no er det mer miljøvennlig med ekte juletrær enn varianten i plast. Likevel har omtrent 30 prosent av den norske befolkningen hatt juletre av plast de siste årene. Det forklares med allergi og fordi det er praktisk.

Ifølge studien er det ikke hold i argumentet om at plasttre kan brukes år etter år. Hvis man vil legge igjen minst mulig spor på miljøet burde man egentlig hugge sitt eget tre og få det hjem til stuen ved hjelp av egne muskler. Det er det dog ikke mange som gjør, men juletreindustrien er ikke så verst hvis man sammenligner med tre laget av plast.

– Ekte juletre er definitivt bedre enn plast. Det er en del av det naturlige kretsløpet, mens plast er ikke nedbrytbart, avslutter Malin Jacob.

Se hvor klare håndballjentene er for jul: