PostNord ringes ned av folk som etterlyser pakker

PostNord ringes ned av folk som etterlyser pakkene de har bestilt på internett og lurer på når de får dem.

PostNord distribuerer nesten ingen julegaver som folk sender i posten, men de er store på netthandel, og her har det vært litt trøbbel.

Pakke til butikk, som normalt ligger på 99 prosent oppfyllelse, lå denne uken på 95.

– Grunnen til at kvaliteten ligger lavere enn normalt skyldes meget store volumer, samt utfordringer med distribusjonen, skriver selskapets kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen, i en e-post til VG.

Her viser han til at det har vært såpeglatte veier mange steder det siste døgnet.

28 minutters telefonkø

Kommunikasjons – og markedsdirektør Ole A. Hagen Foto: PostNord

Og folk hiver seg på telefonen.

Mange har ringt PostNord som de tre siste ukene har hatt nesten 40.000 henvendelser i uken mot normalt 10 000.

Det har gjort at ventetiden på kundeservice for privatpersoner onsdag var 28 minutter. I november lå ventetiden ifølge Hagen på to minutter.

I forbindelse med Black Friday og Black Week, hvor folk handlet masse på nettet, hopet det seg opp med pakker men disse skal nå være levert.

– Totalt ser det ut til å være et etterslep siste to uker på 4639 sendinger av totalt ca. 2.000.000 pakker, skriver Hagen.

Hvis sendingen er mer enn en dag forsinket regnes det som et etterslep.

– Det er veldig mange som ringer og lurer på «hvor er pakken min? Når får jeg pakken min» og langt flere som ringer enn de som har etterslep, skriver Hagen.

I toppuken distribuerte PostNord 900.000 pakker, og de ligger fortsatt på over 100.000 pakker per dag.

En del som ringer inn lurer også på om de må ha legitimasjon eller om de kan bruke strekkoden som hentelapp.

Posten Norge i rute

Sendte du av gårde pakkene innen sist lørdag, som var Postens frist, vil de etter alle solemerker komme fram i tide til jul.

Det forteller John Eckhoff, pressesjef i Posten Norge.

– I år har det gått bedre enn så lenge vi kan huske, og det er først og fremst takket veldig bra vær og terminalen i Oslo. Vi hadde litt innkjøringsproblemer med den tidligere i år, men nå fungerer det veldig bra og vi har fått gjennom veldig mange pakker, sier Eckhoff.

John Eckhoff, pressesjef i Posten Norge. Foto: Posten Norge

Nå fylles det opp i Post i Butikk hvor gjennomsnittshastigheten er på et par hundre tusen pakker i døgnet. Eckhoff oppfordrer folk til å komme og hente gavene sine.

– Det siste tallet er at det ligger 315.000 pakker på Post i Butikk, og det hentes ut ca. 200.000 hver dag, sier han til VG.

– Veldig bra juletrafikk

– Hvis folk har postlagt innen 16. desember skal det komme frem. Det virker som det har gått veldig bra, sier Eckhoff som selv postet et kort i Drammen tirsdag og det hadde kommet frem på onsdag.

– I den grad det er avvik er det snakk om enkelttilfeller og det kan selvsagt forekomme. Men i det store og hele snakker vi om veldig bra juletrafikk, sier han.

Tok lørdagen i bruk

De tre første ukene i desember håndterer Posten Norge rundt fire millioner pakker som enten kommer til Post i Butikk og postkontor, pakkeautomat eller leveres hjem.

I tillegg leveres ca. fem millioner småpakker til postkassen. Disse sendingene øker med rundt 30 prosent i året og er nesten bare netthandel.

– Det har gått fint. Vi var forberedt og tok sist lørdag i bruk som omdelingsdag i Oslo og store deler av Akershus for å ta unna de de største mengdene, sier Eckhoff.

Posten sluttet med ordinær lørdagsomdeling i mars i fjor.

