Ny undersøkelse: Halv million nordmenn gruer seg til jul

En økende andel nordmenn gruer seg til jul. 13 prosent - tilsvarende 528.000 mennesker - går ikke høytiden særlig lyst i møte, ifølge en undersøkelse.

Den landsomfattende undersøkelsen fra Unicef Norge ble tatt opp i november i et landsrepresentativt utvalg med 1009 respondenter over 18 år.

Undersøkelsen viser at 13 prosent gruer seg til juledagene, noe som tilsvarer 528.000 nordmenn over 18 år.

Kristin Oudmayer (44) i Unicef tror en del av årsaken til at flere gruer seg til årets største høytid, er at det er blitt mer aksept for å være åpen om det som er vanskelig.

Det er særlig folk med under 300.000 kroner i husstands-inntekt som gruer seg til førjulstiden og julen. Blant disse svarer nesten hver fjerde spurte at de gruer seg.

HAR GRUET SEG: Kristin Oudmayer i Unicef Norge har selv kjent på følelsen av å grue seg skikkelig til jul. Foto: Nina Ruud , VG

Flere funn i undersøkelsen: * Hver fjerde nordmann kjenner noen som opplever utenforskap eller ensomhet i julen. 15 prosent - i nær familie. * En av fem opplever det som vanskelig å møte krav og forventninger som samfunnet skaper til julen. * Nær halvparten av de som føler utilstrekkelighet i førjulstiden og julen svarer at de først og fremst føler stress og tristhet. * Hver tredje nordmann føler på kjøpepress og dårlig økonmi i førjulstiden og julen. * En av fire mener de bidrar nok for dem som trenger det. * En av ti har måttet be om hjelp for å kunne innfri forventningene til julen og førjulstiden. * Kvinner (41 prosent) føler i sterkere grad enn menn (29 prosent) på dårlig økonomi i førjulstiden og julen. (Kilde: Unicefs undersøkelse fra november 2017.)

– De siste årene har det vært større åpenhet rundt tematikken, noe som kan være med på å gi inntrykk av at dette er mer omfattende enn man har trodd. Samtidig er det slik at det utstillingsvinduet som sosiale medier har blitt, for alt man foretar seg og vil vise frem, er med på å synliggjøre forskjeller og skape et press som mange synes det er vanskelig å leve opp til, sier Oudmayer til VG.

Hun er selv en av mange nordmenn som har gruet seg til en jul som «alle» skulle glede seg til.

Mange bekymringer

– Jeg har kjent på følelsen av å grue meg til jul både som barn og som voksen. Som barn var jeg svært bekymret for om den forelderen jeg ikke feiret sammen med, hadde det bra uten meg. Som voksen var jeg i noen år bekymret for hvordan jeg skulle klare å komme meg gjennom julen økonomisk, men også sorgfull over brutte familietradisjoner som følge av samlivsbrudd. I dag vet jeg at det ikke var barnas forventninger som tynget meg, men mine egne. For dem var det viktigste at vi var sammen, ser Oudmayer med noen års avstand til juledagene der hun følte at hun ikke strakk til.

GLEDER SEG: Rannveig Østberg (20) fra Oslo valgte å gå gjennom julemarkedet på Karl Johan - fremfor å gå forbi. Foto: , Frank Ertesvåg, VG

I undersøkelsen svarer hver femte spurte at det er vanskelig å møte de kravene og forventningene som samfunnet skaper til julen. Noen (7 prosent) svarer at de ikke klarer å gi barna den julen de fortjener.

Oudmayer mener dette ofte henger sammen med de voksnes høye krav til seg selv, og et brennende ønske om å gi egne barn det beste som finnes.

Tid sammen

– Men hva er egentlig det beste som finnes sett med barns øyne? For noen år siden spurte vi en rekke barnehagebarn hva de forbandt med jul og hva de ønsket seg. Gjennomgående var svaret at de ønsket god tid til å være sammen, og til å gjøre ting de ellers ikke hadde tid til med foreldrene sine, minner hun om.

I julegaten Vinterland ved Karl Johan i Oslo møter VG Rannveig Østberg (20) fra Røa i Oslo. Hun gleder seg til jul - på tross av kjøpepress og julegave-jag.

– Ja, jeg gleder meg til jul. Har alltid hatt julestemning siden jeg var yngre. Jeg har laget alle julegavene jeg skal gi. Nå er jeg i gang med å strikke det femte skjerfet, avslører Rannveig.

– Vi har alltid den samme gamle julepynten. Jo, jeg gleder meg til jul - uten at jeg helt vet hvorfor, legger hun til.

Karina Haukland (25) er student og småbarnsmor i Oslo. Hun skal bli barnehagelærer etter utdannelsen. Hun husker at hun som tenåring virkelig hadde noen år hvor hun gruet seg til juledagene i sin gamle hjemby Alta i Finnmark.

– Pappaen min døde kort tid før jul da jeg var 12 år. Jeg var helt knust. Både den påfølgende julen og noen år etter ble julen bare gråt og tårer. Jeg gruet meg til jul mens andre gledet seg, husker Haukland, som skriver på sin egen blogg om hvorfor hun gruet seg til høytiden.

Hun forbandt i flere år julen med savnet og sorgen etter farens bortgang.

Før denne julen har hun også inntatt grue-seg-modus etter at hun i voksen alder stort sett har sett frem til julen med glede og gode forventninger.

– Jeg skal feire jul i min fødeby Alta. Jeg gruer meg til å komme tilbake dit i julen, sier Haukland til VG - uten å ville utdype årsaken noe nærmere.

I en lignende undersøkelse foretatt av Ipsos MMI for Kirkens bymisjon, svarer 4 prosent at de gruer seg til jul. Her er det i motsetning til i Unicefs undersøkelse også spurt om folk både gruer og gleder seg til jul, noe som kan forklare forskjellen på antallet som har svart at de gruer seg til jul.

– Vonde følelser forsterkes

Oudmayer i Unicef tror vonde følelser koblet til julen kan bli forsterket fordi så mange andre tilsynelatende er i god julestemning.

– Jeg tenker ofte på julen som et forstørrelsesglass. Det som kjennes godt, blir enda bedre, og det som er trist og vondt, føles vondere. Julens fokus på fellesskap, tradisjoner og feiring, bidrar i mange tilfeller til å forsterke de problemene barn og voksne allerede står i, sier Kristin Oudmayer.

Hun illustrerer det med at når så mange trykker sine nære og kjære enda tettere til seg, forsterkes følelsen av å være utenfor fellesskapet.

– Hva er ditt råd til de som gruer seg til jul?

– Mitt råd er å fokusere på det julen egentlig er: et lyspunkt i mørket. Mange familier sitter dønn ulykkelige sammen på julaften til tross for dyre gaver og fancy ribbe. Samvær og tradisjoner med mennesker man setter pris på, er av større verdi og gir varige minner, svarer Kristin Oudmayer.