Norsk-svensk kamp om julebystatus

Göteborg ser på seg selv som Nordens juleby nummer én, men nå blir den utfordret av Lillehammer.

– For å være en ekte juleby bør man ha snø, sier reiselivssjef i Visit Lillehammer, Ove Gjesdal.

I Göteborg er de ikke enige, og svenskene er ikke redd for konkurransen fra nabolandet.

– Vi skaper julestemning med millioner av lys, sier informasjonssjef i Göteborg & co., Stefan Gadd.

I desember kommer turister i tusentalls til Sveriges nest største by for å oppleve julepyntede gater, og ikke minst julemarkedet på Liseberg. Både fornøyelsesparken og julegatene er lyssatt fra og med siste dag i november frem til nyttårsaften.

– «Julestaden Göteborg» begynte med at man ville lyse opp byen i den mørkeste årstiden. Bare på Liseberg er det millioner av ledlys, sier han.

Liseberg startet med dette i år 2000, og innen 2004 var hele Göteborg med.

– Gøteborgerne holder seg hjemme i desember, og mengder av turister kommer hit, sier Stefan Gadd.

GÖTEBORG: Mange vil oppleve Liseberg med millioner av lys i desember. Foto: Frida Winter/Göteborg & Co

Byen markedsfører seg som julereisemål først og fremst mot det svenske og norske markedet, men det kommer også mange gjester fra Tyskland og Storbritannia dit.

I fjor var 94 prosent av hotellrommene i Göteborg og omkringliggende kommuner booket enkelte helger i desember. Mange hoteller var helt utsolgt.

Juleøkning på Lillehammer

I Lillehammerområdet er det også stort trykk på hotellnæringen i desember.

Juleby-tall Lillehammer: 27 476 innbyggere Hotellkapasitet: Rundt 10 000 hotellsenger i og rundt byen Göteborg: 491 630 innbyggere Hotellkapasitet: Rundt 12 000 hotellrom i og rundt byen

Denne helgen er det nærmest fullbooket. Men det har også sammenheng med at det er World Cup i byen.

Ifølge Gjesdal har Lillehammer hatt fokus på juleturisme en del år allerede, men de siste fem årene har de hatt en voldsom økning i desember.

– Både nordmenn og utlendinger ønsker i økende grad å komme hit for å oppleve julen. Utlendingene kommer først og fremst fra Sverige og Danmark. Men nå til uken kommer et spansk TV-team hit, og i romjulen kommer irsk presse, forteller han.

Gjesdal mener at ingen andre steder i Norden kan tilby samme julemagi som Lillehammer.

– Vi har en trivelig gågate, og julemarkedet på Maihaugen har blitt en populær tradisjon. I år er det arkitektfirmaet Snøhetta som pynter juletreet der.

I tillegg har vi skianleggene og langrennsløypene. Det er mulig å kjøre kanefart, hundespann og bobbanen, gå på konserter, og besøke barnas gård. Vi har en totalopplevelse som ingen andre julebyer kan tilby, sier han.

MAIHAUGEN: Reiselivssjef Ove Gjesdal (t.h) smiler mens toppsjef i Snøhetta Kjetil Trædahl og kunstner Jorunn Sannes pynter juletreet. Foto: Rannveig Røstad/Maihaugen

Storbyjul

Stefan Gadd i Göteborg snakker også om en totalopplevelse. Om enn på et annet plan enn Lillehammer:

– Göteborg er en storby med hva den kan tilby av show, teater, julebord og flotte restauranter. Det er store shoppingmuligheter, og i desember er shoppingen en helt spesiell opplevelse. Plutselig kan du stoppe ved et kor som synger, eller en vakker installasjon du bare må beundre, og alt er lyst opp. Man finner mange ting her som man ikke finner på et lite sted, påpeker han.

Hotellkapasiteten er omtrent dobbelt så stor i Stor-Göteborg som i Stor-Lillehammer.

Ove Gjesdal i Visit Lillehammer vil likevel ikke være ved at de er små i forhold til Göteborg.

– Vi har huset OL i -94, Ungdoms-OL i fjor og World Cup denne helgen. Vi er vant til å huse mange, sier han. Og legger til at det også er rundt 22.000 fritidsboliger i regionen, og planer om ytterligere hotellutbygging.

– Men er Göteborg egentlig den største konkurrenten? Hva med norske julebyer som Røros, Drøbak og Egersund?

– Nasjonalt er nok Røros den største konkurrenten. Men internasjonalt er det Göteborg, sier han.

Ja til mer jul

Stefan Gadd i Göteborg tror det bare er positivt at flere byer i Skandinavia vil være juleby. De kan gi hverandre drahjelp.

GÖTEBORG: Shopping i julepyntede gater. Foto: Frida Winter/Göteborg & Co Foto:

– Det hadde vært fantastisk om Skandinavia ble kjent for at vi har julebyer overalt. At de kom fra hele Europa for å oppleve Göteborg, Stockholm, København, Lillehammer og Røros. I Tyskland er de flinke til å markedsføre seg som julereisemål. Men de som vil oppleve julestemning kan like gjerne reise nordover, sier Stefan Gadd.