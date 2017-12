Kristoffer Johnsen jobber som profesjonell julenisse, og selveste julaften er den travleste dagen i året.

Vær flittig og snill og ikke vær slem. Når det blir mørkt nå du skynde deg hjem, julenissen kommer i kveld. Utenfor døren til Trine Pendrup og Jon Mikkelsen og barna står nemlig selveste julenissen.

Kristoffer Johnsen jobber som profesjonell julenisse i firmaet Barnas Dag og er en av to som jobber som selveste julenissen, og med den jobbtittelen er julaften er den aller travleste dagen i året.

I løpet av julaften skal Kristoffer besøke rundt ti familier som julenissen, og besøkene starter allerede på formiddagen.

– It's hard to be a nissemann, som de sier. Jeg har et trangt tidsskjema jeg må følge for å rekke alle, forteller Kristoffer.

Han lager en liste og sjekker den igjen

I syv år har han tatt på seg nissekostymet og kommet på besøk hjem til familier, og i år har han på seg et helt nytt nissekostyme.

– Jeg har tre nissekostymer, to rødnissekostymer og et amerikansk julenissekostyme, forteller Kristoffer.

Og ifølge ham selv har etterspørselen etter julenissen blitt enda større etter at han fikk dette kostymet.

– I år har jeg blitt nødt til å si nei til noen, forteller han.

Kristoffer forteller at grunnen til at mange ønsker å bestille en julenisse, ofte er at de ønsker at barna skal beholde troen på julenissen litt lenger. De opplever at en fremmed nisse selger historien litt bedre til barna.

Med seg i drakten har han med seg «nisseboken», der det står informasjon om barna han skal besøke. Når han besøker familiene spøker han med at det står om barna har vært snille eller slemme.

«NISSEBOKEN»: Kristoffer Johnsen leser fra «nisseboken» for å finne ut om barna Sanne (5) og Sivert (8) har vært snille og greie i år. Foto: Jørgen Braastad , VG

Tradisjon

Barnas Dag har tilbudt besøk hjem av julenissen siden 2003, og er en av få som tilbyr besøk hjem av julenissen.

Et besøk av julenissen tar omtrent 15 minutter og koster 1750 kroner for å få besøk av en av julenissen, men Barnas Dag informerer om at det gis rabatter dersom flere naboer bestiller sammen.

Dette er fjerde året Kristoffer er på besøk hos Trine Pendrup og Jon Mikkelsen. Barna og Trine forteller at barna snakker om julenissen hele året.

– Vi begynte å få besøk av nissen fordi jeg kjenner Kristoffer fra før, og jeg synes det var en så kreativ og morsom idé å være julenissen. Han er jo så flink med barna, sier Trine.

Jon forteller at det nå har blitt en tradisjon å ha besøk av nissen, og han håper barna beholder troen på julenissen i noen år til.

Flere profesjonelle nisser

Kristoffer Johnsen er slett ikke den eneste profesjonelle nissen som er på farten på en kveld som denne. Nisselauget Norge har 60 medlemmer.

JULENISSE: Kristoffer Johnsen jobber som profesjonell nisse for firmaet Barnas dag AS. Stadig flere familier betaler gode penger for å få besøk av nissen på julaften. Foto: Jørgen Braastad , VG

– Julaften er en hektisk dag for noen av oss, men det er ikke alle som påtar seg oppdrag på julaften, sier leder av Nisselauget Norge, Ole Bele (72), til VG.

Han har fire oppdrag i kveld, og er på jobb nummer to når VG treffer ham på telefonen.

– Jeg bor i Rælingen og tar oppdrag på østkanten i Oslo og nedre Romerike, sier Bele.

Han forteller at de 60 medlemmene i nisselauget er mellom 15 og 80 år. Men det er ikke bare desember som er en stor måned for nisselauget. Januar er heller ikke å forakte for de rødkledde. Da er det nemlig årsmøte på laugets eget tingsted på Savalen.

– Da velger vi styre og legger en plan for hva vi skal gjøre i året som kommer. Så har vi konkurranser, og da konkurrerer vi blant annet i hurtigpakking av gaver og hinderløp med innlagt pipeklatring, sier den travle sjefsnissen.