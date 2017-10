– Vi har en norsk, kristen, humanistisk kulturarv. Muslimer, jøder, ikke-troende, humanistene kan alle ta del i det. Dette handler ikke om kristning.

Det sier stortingets muslimske visepresident Abid Q. Raja (V), til Stavanger Aftenblad i dag.

Bakgrunnen for dette utspillet er at Nylund skole i Stavanger ønsket at foreldrene ikke bare skulle bestemme om barna deres skal delta på juleavslutningen eller ikke, men også at de kunne krysse av i et skjema for hvilke sanger de ønsker at barna skal synge.

Sangene med religiøst innhold er: «Tenn Lys», «Det lyser i stille grender», «Et barn er født i Betlehem», og spesielt for elever i sjette klasse: «Adventsnatt», «Pie Jesu» og «The Little Drummer Boy».

Nå har imidlertid skolesjef i Stavanger kommune, Jørn Pedersen tatt affære. Han sier til VG at skolen vil gå tilbake på dette. Foreldrene skal dermed ikke lenger trenge å velge hvilke sanger de vil synge.

Kulturarv

Nå kaster imidlertid stortingets visepresident seg inn i debatten som blusser opp i en eller annen form - et eller annet sted i landet før jul hvert år.

Raja sier hans egne barn synger «Deilig er jorden» og «We wish you a merry christmas» hele tiden i julen.

– Jeg tror verken humanistiske barn eller religiøse minoritetsbarn tar skade av dette, sier han til Stavanger Aftenblad.

Til VG sier Raja at «ingen blir kristnet av noen julesanger».

– Dette handler om tradisjoner og kulturarv. Jula er en veldig koselig hyggetid og sang og julesanger er en stor del av dette, sier han.

– Tulledebatt

Ifjor ble det bråk om «Deilig er jorden». Saken ble tema i Stortinget både før og etter jul i fjor, ikke minst etter at kulturminister Linda Hofstad Helleland kastet seg inn i debatten.

– Det var en skikkelig tulledebatt som ble startet i fjor. Det var et «overføleri». Dette handler ikke om å kristne barn, dette er kultur, kulturarv og tradisjoner. Vi har ikke noe vondt eller tar skade av julesanger, sier Raja i Aftenbladet-intervjuet som ble gjennomført før det ble kjent at julesang-avstemningen er avlyst...

ENGASJERT: Venstre-nestleder Abid Raja på valgvaken under stortingsvalget i høst Foto: Harald Henden , VG

Han mener konklusjonen etter debatten i fjor var rett.

– De som ikke vil delta i gudstjenester, trenger selvfølgelig ikke det, men det er noe annet å delta i juletradisjoner, Luciafeiring og gå rundt juletreet. Når dette kommer opp, om man skal synge julesanger eller ei, så problematiseres dette, sier visepresidenten.