Hjelpeorganisasjon: Flere gir bort julegaver med brukte bind til fattige barn

Organisasjoner som samler inn julegaver til familier med dårlig råd, har fått seg noen triste overraskelser.

– Første gang vi oppdaget det, merket vi at det begynte å lukte rart der alle gavene var oppbevart. Vi gikk etter lukten og fant gaven det luktet av - det var tom, uvasket makrell i tomat-boks. Den sto det «gutt, 5 år» på.

Monica Aamodt Dahl og døtrene Vanessa (7), Madeleine (2) og Michelle (9) samler inn julegaver til familier som ikke har råd til å kjøpe selv. Via organisasjonen «Hjelp oss å hjelpe», har de jobbet med å samle inn gaver i flere år. Men det er altså ikke bare gøy.

Det var NRK som først omtalte saken.

Norges flotteste julegate? Fem meter høye nisser og kilometervis med lyslenker

– Pakker inn truser med brukte bind



«Foreldrene dine er ikke glade nok i deg til å kjøpe julegave til deg, lille drittunge», sto det skrevet på en lapp inne i boksen, ifølge Monica.

– Folk pakker også inn truser med brukte bind. Det finnes liksom ikke grenser. Og det er gjerne de flottest innpakkede gavene, det er tillagt ordentlig arbeid når det kommer til både pakking og pynting, forteller hun.

Rutinen har derfor blitt at Monica og jentene pakker opp gavene de får levert, før de sendes videre til familiene.

– Vi må jo bare stoppe det som kan stoppes. Du kan jo tenke deg selv hvis en gutt hadde åpnet den pakken og fått vite hva som sto på den lappen, sier Monica.

Hun anslår at organisasjonen i Østfold har fått inn i overkant av 1000 julegaver i år. Ifølge Monica har de totalt de siste årene identifisert ti-tolv gaver med denne formen for innhold.

Undersøkelse: Ni av ti gleder seg til jul

– Noen skjønner ikke helt poenget



En studie YouGov har gjennomført på oppdrag for Nordea, viser at familier med dårlig råd velger å kutte ned på julegavene.

– Klasseskillet blir gjerne tydeligere i julehøytiden, konstaterer forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea overfor NTB.

– Dette kan være en tung bør å bære for mange, spesielt for barna. Mye kan imidlertid gjøres dersom du snakker med barna om hvilke forventninger de har til jul og forklarer hvorfor det ikke er mulig å innfri alle ønsker, legger hun til.

Når det gjelder totalt juleforbruk, er trenden den samme som for julegaver: Familiene med penger planlegger å bruke langt mer enn i fjor, mens lavinntektsfamilier strammer inn på forbruket.

Tallenes tale er at husholdninger med under 400.000 kroner i samlet inntekt tar sikte på å kutte sitt totale juleforbruk med 21 prosent, fra 6.000 til 4.750 kroner per voksne person.

Styremedlem i Fattighuset, Sverre Rusten, kan fortelle at også de har fått noen merkelige bidrag til julegavebunken de gir videre.

– Det er selvfølgelig mange som ikke helt skjønner poenget, og leverer stygge ting, som kanskje ikke passer så godt som julepresanger, forteller han.

Også Fattighuset sørger for å vite hva gavene som gis videre, inneholder. Rusten er ikke kjent med at de har fått tilsendt søppel eller stygt skrevne lapper som bidrag, men opplever jevnlig at det kommer inn gaver hvor folk kanskje ikke har tenkt seg så nøye om.

– Vi fikk nylig inn noen klær. De var brukt, og det er jo helt greit, men de måtte også vaskes. Det egner seg jo ikke helt som julepresang, men samtidig er det ikke så ekstremt, sier han til VG.

Leste du? Ja, vi elsker brukte julegaver! (krever innlogging)

– Ødelegger jula for en hel familie



Ifølge Monica er det altså kun snakk om en brøkdel av gavene hvor folk på ingen måte ønsker mottakeren en særlig god jul.

– Det er klart det bare er en liten prosentandel. Men den ene gaven ødelegger jula for en hel familie, påpeker Monica.

Hun understreker at de er glade for alle gaver med hyggelig innhold, og at hun i hovedsak opplever folk som generøse i distriktet.

– Vi får veldig mye flott, og dette er en liten del av alt. Folk er flinke til å gi, det er vi veldig glade for, sier Monica.

Likevel sliter hun med å forstå hva som gjør at folk får seg til å sende slikt til barn som har det vanskelig.

– Jeg aner ikke hvorfor folk finner på dette. Jeg er egentlig glad for at jeg ikke helt skjønner hvorfor. Men det sitter vel noen bitre mennesker et sted som ikke unner noen noe godt, sier hun.