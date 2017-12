Her er Norges fineste julehus

Hesten har et lysende hodelag og 16 edelgraner står stivpyntet til fest. Ingen detaljer er glemt. Så gikk da også dette julehuset til topps i VGs kåring.

Det lyser i stille grender langs Rv 9 rundt seks mil nord for Kristiansand. Og det lyser til gagns – hele 12.500 led lys – for å være nøyaktig.

– Dette er helt fantastisk! utbryter huseier Kjell Rune STRØMstad (39) når VG forteller at han gikk av med seieren i kampen om å ha Norges fineste julehus.

SJEKK HODELAGET: Denne glassfiberhesten fikk Kjell Rune Strømstad kjøpt på Haukelifjell i fjor. Den har avtagbare ben. Vognen kommer opprinnelig fra Bø i Telemark. Foto: Tomm Wilgaard Christiansen , VG

Det er han og samboer Ruth Nyhaven som står for den fantasifulle og tidkrevende pyntingen av eneboligen i Evje og Hornnes kommune som altså slo ut 113 konkurrenter i kampen om heder og ære og et årsabonnement på VG+.

Pepperkaker

PEPPERKAKEHUS: I år er det pepperkaker som er temaet. Pepperkakehuset er laget av huntonitt plater og for å få fargene korrekt, tok Kjell Rune Strømstad med seg ekte nonstop og seigmenn til malebutikken hvor de ble skannet i fargeskanneren. Foto: Tomm Wilgaard Christiansen , VG

Hvert år kjører de et nytt tema for dekorasjonene.

– I år er det pepperkaker, forteller Strømstad. Derfor fikk han også bygget et pepperkakehus i størrelsen 2,5 x 3,5 meter. Det er ikke laget av pepperkakedeig, men huntonitt veggplater slik at det tåler å stå ute.

I fjor var temaet Disney-filmen «Frost» og da kjørte han filmvisning på husveggen, noe som førte til at fartsgrensen på Rv9 måtte settes ned fra 80 til 50 km/t for at bilførerne ikke skulle bli alt for distraherte.

Huset er blitt så kjent at 39-åringen har fått en rekke sponsorer.

VINNERPARET: Kjell Rune Strømstad (39) og samboeren Ruth Nyhaven (42) i det såkalte julekrysset på Evje. Strømstad er utdannet bilmekaniker men jobber som steinarbeider med gravsteiner og benkeplater. Ruth er utdannet kokk. Foto: Tomm Wilgaard Christiansen , IKKE VG-BILDE

Egen strømmåler

– Men det ryker nok rundt 10.000 kroner i året av egen lomme for å få dette til å bli full klaff. Jeg tenker mye utenfor boksen og det er mye planlegging, forteller Strømstad som har lagt ut huset på YouTube hvor det kan følges døgnet rundt. Det har selvfølgelig også en egen hjemmeside – Julekrysset.no.

Hesten utenfor er i full størrelse og laget av glassfiber, den fikk Strømstad kjøpt på Haukelifjell av en butikk som solgte hesteutstyr.

– Hvordan ser strømregningen i januar ut?

– Jeg har en egen strømmåler på utelysene. Men alt er ledlys så det er ikke så galt. Når måneden er over, har det gått en tusenlapp ekstra, forteller Strømstad.

Nissefetteren falt pladask

JURYEN: Gro Paulsen, leder av Frogn frivilligsentral, Bjørn Korsvold og Tom Kristiansen, turistsjef i Drøbak (og julenissens fetter) kårer Norges fineste julehus. På veggene bak henger alle brevene og kortene som er sendt til julenissen i Drøbak. Foto: Stella Bugge , VG



VG-juryen tok jobben alvorlig da de gikk nøye gjennom de 114 innsendte fotografiene av julehus fra hele kongeriket.

– Dette skiller seg ut. De må ha brukt utrolig mye tid. Bare se på hesten, den har til og med lys på seletøyet, sier Tom Kristiansen, turistsjef i Drøbak og selvoppnevnt fetter av julenissen, som falt ganske så umiddelbart for Kjell Rune Strømstads hus.

Han synes bildet formidler god julestemning.

– Det er veldig mange detaljer og julevarme i bildet, mener Kristiansen.

– Det bør synes at folk har lagt litt arbeid i det, mener Bjørn Korsvold (44) fra Rakkestad i Østfold. Og han vet hva han snakker om, mannen som selv pynter huset sitt med rundt 6500 lyspærer.

Også Gro Paulsen, leder av Frogn frivilligsentral, har klare meninger om hvordan et fint julehus skal se ut.

– Denne er elegant og flott, men taket forsvinner, sier hun og legger bort et bilde hvor eieren ikke har pyntet mønet. Dermed blir konturene borte i nattemørket.

Amerikansk i Bærum

Peer Tarkingtons (57) hus på Vøyenenga i Bærum stakk av med annenplassen. Men det er ikke han som har æren av det formidable lysshowet på huset og i hagen som får tankene over på sukkerspinn. Det er det amerikaneren Leif Herrick (44) som har.

SUKKERSPINN: Det er tydelig inspirert av USA, dette julehuset på Vøyenenga i Bærum. Så har da også huseier og mannen bak dekorasjonene amerikansk bakgrunn. Foto: PRIVAT

Tarkington låner nemlig bort husfasaden til Herrick.

– Jeg brukte rundt halvannen måned på å sette alt på huset og en måned på å programmere showet og sangene, så det er definitivt et prosjekt, sier Herrick til VG. Selv bor han i en leilighet i Oslo, og han har dermed ikke mulighet til å få utløp for julehus-genet på egen bolig.

Stilrent i Odda

LYSER OPP: Ole Morten Johnsen (49) liker å lyse opp i mørketiden. Det gjør han med rundt 12 000 led lys. Foto: PRIVAT

I Odda har Ole Morten Johnsen (49) pyntet eneboligen med rundt 12.000 varm-hvite ledlys.

Det ga ham tredjeplassen i VGs kåring.

– Jeg synes det er koselig å lyse opp i mørketiden og pynte opp i nabolaget, sier Johnsen som opprinnelig kommer fra Finnmark.

– Det er greit å ha det stilrent og ikke blande inn amerikanske tendenser med glorete ting, mener Johnsen, som brukte fire dager på å montere lysene og stripse dem fast slik at de tåler noen vindkast.

Og siden det er ledlys, bruker de ifølge 49-åringen ikke mer enn 1000 Watt i timen.

For innsatsen

Dette rekkehuset ville juryen gjerne også ha med.

– Denne må få for innsatsen. Dette er akkurat innenfor, sier Tom Kristiansen om rekkehuset på Kattem i Trondheim.

– Vi valgte å sende inn bildet av verandaen. Men på fremsiden har vi også tre oppblåsbare figurer, sier Joakim Karlsen (27) til VG.

FULLT OPP: Det er ikke plass til mange gjester på denne verandaen. Foto: PRIVAT



