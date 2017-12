Har du Norges flotteste julehus?

VG kårer Norges finest pyntede julehus. Send oss et bilde av huset ditt og bli med i konkurransen.

Vinneren utpekes den siste uken før jul og den første og eneste premien er, i tillegg til heder og ære, et årsabonnement på VG+.

DRØBAK Julenissens fetter (og turistsjef i Drøbak): Tom Kristiansen er med i juryen som skal plukke ut kongerikets fineste julehus. Foto: Mattis Sandblad , VG

Her kan du ta en titt på bildene som allerede er sendt inn til redaksjonen.

SEND INN BILDER: Har du også pyntet huset til jul? Vi kårer Norges beste julehus!

Det finnes ingen fasit eller faste kriterier for hva som gjør at et hus når opp i denne uhøytidelige konkurransen. Men det må gi julestemning.

Følelsene avgjør

– Jeg tror dette blir en litt ad hoc-avgjørelse. Vi må være litt spontane. Man merker når et hus leverer litt ekstra, sier julenissens fetter og jurymedlem Tom Kristiansen i Drøbak.

– Så dette går på følelser?

– Ja. Julen er jo følelser fra ende til annen så det må nok gå på det. Det finnes ikke noe fasit svar. Noen har jo tauet ut utrolig mange lyspærer, men ser det ut som gammelt tivoli med flerfargede rariteter er det ikke det som skaper julestemning. Det er miksen, ikke bare lyspærer, men nisser, granbar og juletre, mener Kristiansen.

Julestemning i Hillesvåg, skriver Odd Martin Eidsheim (30) fra Hordaland. Foto: PRIVAT

Og det er ikke størrelsen som avgjør.

– Til og med et lite bikkjehus kan komme i betraktning bare det er flott. Man må jo også tenke på strømprisene og regningen kommer til slutt, sier julenissefetteren som mener det kan bli for mange lys.

– Litt balansert må det være.

I VINTERHAGEN: Nisseslede med pakker, reinsdyr omringet av en liten nisselandsby skaper kos og juleglede hos oss! God jul! skriver Therese Schrøder (22) fra Østfold Foto: PRIVAT

Må ha stil



Også jurymedlem Bjørn Korsvold (44) fra Rakkestad mener at pyntingen må være gjort med stil.

– Det må være stilfullt, rent og gjennomført, sier mannen som selv pynter huset sitt i Rakkestad i Østfold med rundt 6500 lyspærer.

– Men det er jo litt tøft når noen tar det helt ut med lys show og det hele. Men også dette må være gjennomført, mener 44-åringen.

Han faller ikke for hus hvor eieren bare slenger alt mulig rart på veggen.

– Det kan hvem som helst gjøre, sier han.

SELV RAMMA KAN PYNTES: Man tilbringer jo litt tid her også! skriver Rodolfo (31). Foto: PRIVAT

Klassisk

Gro Paulsen (42), leder i Frogn frivilligsentral, er juryens tredje medlem.

DONISSE: Dette blir all pynt i år. Nissen er syk, skriver Helge (50), fra Østfold. Foto: PRIVAT

– Jeg liker det ikke det så amerikansk. Jeg liker lys og farge, men ikke blinkende lys, sier hun til VG.

Hun synes det er fint med lyse, enkle lys. Ikke gule, røde og oransje.

– Jeg foretrekker det litt klassiske, sier Paulsen.

Hun sørger blant annet for julegaver til de som ikke har så mye. Frivilligsentralen har fått inn ønskelister fra barn som de så har hengt på julegranen på Drøbak torg. Der kan folk hente ned lapper, kjøpe inn gave og levere den til julenissens fetter i Drøbak.

– Det er veldig populært. Med julegrantenningen forsvant de fleste lappene, sier Paulsen fornøyd.