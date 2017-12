Disse julegavene havnet tilbake i butikkhyllen

27. desember fylles butikkene opp av folk som skal bytte julegavene. Vi har tatt en prat med noen av dem.

Karl Johans gate i Oslo fylles kjapt opp med folk når klokken bikker ti og butikkene åpner for første gang etter julaften. Mange av de har allerede poser i hendene, og er klare for å bytte gavene som lå under treet. Noen har fått feil størrelser i klær, mens andre gaver ikke falt i smak.

Stein Georg Busch sto opp ekstra tidlig for å rette matteprøver, før han tok med seg gavene fra samboer Nina-Kristin Lundsund Ruud tilbake til Gant. De tre buksene var for lange, og genseren for trang, men ellers er han strålende fornøyd med årets presang.

FOR LANG ELLER FOR TRANG: Stein Georg Busch byttet klær i annen størrelse som han fikk av samboer Nina-Kristin Lundsund Ruud. Foto: Lech Klaudia/ , VG

– Genseren er veldig kjekk synes jeg, fargesprakende, sier han anerkjennende og holder den opp.

– Du burde kanskje tatt med en bukse i butikken, og målt der, sier han velmenende til sin samboer.

– Jeg tok jo og sjekket størrelsen i en av buksene dine først da, understreker hun.

Også hun fikk bukser under treet, av den samme Busch, men de trengte hun ikke å bytte. De passet.

IVRIG BYTTER: Eva sto opp tidlig for å returnere et par julegaver i dag. Foto: Lech Klaudia/ , VG

Eva (13) møter mammaen sin i byen. Hun har akkurat byttet et smykke i nytt mobildeksel, for det hadde hun mer behov for med tanke på at de lå en splitter ny iPhone under treet. Neste på listen er en lue hun ikke liker så veldig godt, også har hun så mange luer fra før.

– Jeg sto opp klokken ni for å bytte gaver. Det er fint å bli ferdig med det, mener hun.

FRA SMYKKE OG LUE TIL DEKSEL: Eva bytter et smykke til et mobildeksel og en lue hun ikke likte. Her med butikkansatt Nikeeta Senthunasan (21) som jobber på Høyer i Oslo. Foto: Lech Klaudia/ , VG

På Høyer får hun en byttelapp av butikkmedarbeider Nikeeta Senthunasan (21).

– Det er jo kjipt på en måte, at de skal komme å bytte varene, men samtidig så har vi jo mye annet de kan velge mellom. Så det går helt greit, forteller sistnevnte.

Ute på gaten strener folk forbi med handleposene dinglende, men de fleste er ikke særlig interesserte i å fortelle om julegavene som skal byttes. Kanskje de håper at giveren ikke skal få greie på at gaven havner tilbake i butikken. Tall fra Forbrukerrådet viser at 12 prosent av dem som velger å beholde julegaver de ikke liker eller har bruk for, ikke ønsker å såre giveren.

TAR SJANSEN: Yosthin fikk basketballsko til jul. De var litt for små, men håper de vil utvide seg da butikken ikke har større størrelser. Her får han hjelp av Butikkekspeditør Mathias Eng og pappa Rolf Halvorsen. Foto: Lech Klaudia/ , VG

Øverst på ønskelisten til Yosthin Halvorsen (11) sto det nye basketsko. Og det var også nettopp det foreldrene hadde lagt under treet i år. Fine og røde er de. Også litt trange. Men etter å ha forhørt seg med butikken, som ikke hadde større størrelse, tar han sjansen på at de utvider seg litt ved bruk.

12 år gamle Oda fikk tre fantasybøker.

– Jeg bytter de fordi jeg har lest de allerede. De er veldig bra, hevder hun.

På vei ut av butikken har hun med seg to nye bøker hun kan kose seg med i julen.

BYTTER BØKER: Oda fikk bøker hun allerede hadde lest under juletreet i år. Derfor bytter hun de til et par nye som står på ønskelisten. Her sammen med sin mor. Foto: Lech Klaudia/ , VG

– Stille sammenlignet med tidligere år

Selv om mange benytter seg av tredje juledag for å bytte julegaver, så kan Øyvind Henriksen i Dine Penger fortelle at du slettes ikke har krav på å få levere varen tilbake.

– Du har dessverre ingen lovfestet rett til å bytte en gave du har fått i julen. Heldigvis er det tradisjon og langvarig praksis at man får lov til å gjøre det likevel, så sant varen er ubrukt. Da kan du bytte eller be om en byttelapp, opplyser han.

Elkjøp forteller at de ikke har en så travel dag som de har opplevd tidligere da dørene har åpnet etter romjulen for første gang.

– Vi åpnet butikkene klokken syv. Generelt i dag har det vært ganske stille hvis vi sammenligner med tidligere år. Da har det ofte vært trykk fra morgenen, men nå tar folk det nok litt mer med ro. Strømmen med kunder begynte å komme først mer utpå dagen, sier kommunikasjonsrådgiver i Elkjøp, Madeleine Schøyen Bergly til VG.

Hun tror det kan være fordi man har bedre garantier enn tidligere.

– Nå har man ofte en måned å bytte varene på, så folk stresser mindre, forklarer Bergly.

Hun forteller at det som gikk igjen i byttedisken hos Elkjøp i dag var mindre produkter og trekker spesielt fram hodetelefoner, DAB-radioer og Sprocket-fotoprinter til iPhonen.

– Disse produktene trendet veldig på julegavelistene i år, det kan derfor tenkes at mange fikk flere av det samme produktet.

Ellers påpeker hun at de som har returnert en vare i dag har enten byttet til en annen farge, modell eller merke. Mange har også byttet for å legge til en sum selv for å oppgradere produktet.