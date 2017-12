Da Harry ikke ville pynte huset for mye til jul, la kompisene en slagplan

Kompisene fant frem stiger, lånte lift og snikdekorerte huset til Harry, mens han og kona var på Kurt Nilsen-konsert i Bergen.

Ekteparet Harry Gulestøl og Ann Irene Gulestøl har hver desember diskutert hvor mye de skal pynte det tradisjonsrike sveitserhuset sitt i Kalvåg på Frøya i Bremanger kommune.

– Jeg er glad i julen, men vil ikke hive meg på de amerikanske juletrendene med hus innrammet i julelys. Jeg synes det er penest når husene har en julestjerne i vinduet og kanskje et lite juletre ute, sier Harry Gulestøl.

– Harry liker ikke glorifisert julepynt. Huset har tross alt stått her i 101 år. Jeg hadde egentlig lyst på litt mer lys. Men «careful what you wish for», sier kona Ann Irene, som har argumentert for noen flere julekranser og elektrisk lys på det hvite gjerdet.

– Jeg har ikke vært positiv, sier Harry, som beskriver seg selv som «litt konservativ».

Så, i år som i fjor, ble paret enige om minimalt med pynt.



FØR: Slik så huset ut da Harry og Ann Irene Gulestøl før de dro på helgetur til Bergen. Foto: Privat

Men da paret dro bort i helgen for å se Kurt Nilsen-konsert i Bergen, tok de pynteglade kompisene til Harry, Jan Fredrik Fosse og Per Arild Frøyen affære.

Harry gulstøl.jpg - Harry Gulstøl Foto: privat

– Det var en veldig god anledning. Huset ligger midt i sentrum og er godt synlig for å si det sånn, sier Per Arild Frøyen. Selv sparer ikke kompisene på kruttet når de skal pynte sine egne hus, noe Harry ofte har luftet med dem.

SEND INN BILDER: Har du også pyntet huset til jul? Vi kårer Norges beste julehus!

Nedlesset i julelys

Når Harry og Ann Irene kom kjørende rundt svingen søndag kveld, med begge barna i baksetet, fikk Harry nesten sjokk.

– Huset så ut som en amerikansk brusreklame. Kompisene mine hadde fått tak i en lift og montert masse lys på i løpet av fredagen. Jeg var veldig overrasket, og litt irritert først. Men etter hvert kan man ikke gjøre annet enn å le av det, sier han.

Banneordene fra Harry satt løst i en mobilvideo Ann Irene tok opp mens bilen svingte inn. Men spøken var ikke helt over ennå.

ETTER: Slik så huset til Harry og Ann Irene Gulestøl ut etter helgeturen til Bergen. Foto: Privat

– Dagen etterpå dukket det plutselig opp en nesten seks meter høy oppblåsbar nisse på tunet. Den blåses det luft inn i hele tiden, så nå står den der i hagen og vinker.

Det var Firdaposten som først omtalte saken.

Kompisene til Harry forteller at de har hatt det mye moro underveis, og at monteringen tok et par timer. Også barna i familien liker den nye, ufrivillige julestilen.

– Tvillingene våre på ti synes dette var kjempeflott. Og nå har også naboen kastet seg på, så nå bor vi i et lite lysende lykkeland her, sier Ann Irene.

– Hva synes du om resultatet? Blir dette en årlig tradisjon?

– Det får tiden vise. Jeg er litt usikker, men det er jo fint med lys og sånt. Det kan i alle fall se ut som vi har startet en trend i Kalvåg, svarer Harry på spørsmål fra Firdaposten.

Han skal likevel ikke la kompisene han har kjent hele livet komme unna rampestreken.

Harry pønsker på hevn

– Ja, vi må finne på noe tilbake. De kan ikke gjøre dette uten å få noe tilbake. Men nøkkelen med en god hevn er at den kommer overraskende.

På spørsmål om kompisene frykter represalier, svarer Per Arild Frøyen:

– Ja, det går rykter om en hevnaksjon. Og den kan komme når en minst venter det. Men det er bare artig.