Joshua French skriver bok om opplevelsene i Kongo

For første gang siden Joshua French kom hjem fra Kongo i mai år snakker han med norske medier.

Fakta om Joshua French og Kongo-saken * Joshua French (35) er norsk og britisk statsborger. Han startet sammen med nå avdøde Tjostolv Moland et sikkerhetsselskap i Uganda. * French og Moland var i Kongo da deres sjåfør Abedi Kasongo ble drept 5. mai 2009. Begge ble pågrepet, mistenkt for drapet. Begge nektet straffskyld. * Den militære ankedomstolen i Kisangani dømte begge 10. juni 2010 til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund. Bare Moland ble dømt for selve drapet. * Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge. * 18. august 2013 ble Tjostolv Moland (32) funnet død i cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa. Kongolesiske myndigheter konkluderte først med at han hadde begått selvmord. * 6. desember 2013 ble Joshua French likevel tiltalt for å ha drept kameraten. * 19. februar 2014 ble French dømt til livstid i fengsel i den militære domstolen i Kinshasa for overlagt drap på Moland. * I august 2014 ble han anklaget for å ha forsøkt å rømme etter at han ble pågrepet utendørs. Da hadde han, av hensyn til en svært redusert helsetilstand, fått bo alene i en leilighet, under vakthold. * Norske myndigheter arbeidet for å få ham benådet eller overført til soning i Norge. 17. mai i år bekreftet statsminister Erna Solberg at French samme dag var blitt overført til Norge. Daværende utenriksminister Børge Brende sa at French var overført på humanitært grunnlag. * I september ble Joshua French utskrevet fra sykehus i Norge.

– Jeg må uttrykke meg gjennom en bok, samle alt på ett sted, det er en form som matcher det jeg har å si, sier French til avisen Dagen.

Den 5. mai i 2009 ble Joshua French og Tjostolv Moland pågrepet i Kongo, mistenkt for drapet på sin sjåfør. Begge nektet for drapet. Året etter ble begge dømt til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund. Bare Moland ble dømt for selve drapet.

Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.

18. august 2013 ble Tjostolv Moland (32) funnet død i cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa.

I ettertid har French blitt svært syk, og norske myndigheter jobbet lenge med å få ham hjem til Norge.

French landet i Norge den 17. mai i år.

Som VG tidligere har omtalt kom det frem av Fredrik Græsviks bok «Dømt til døden i Kongo», at nå avdøde president Shimon Peres hadde en nøkkelrolle i løslatelsen av French. Det som en gjentjeneste for at Norge bisto Israel med å utvikle atomvåpen.

Boken skal ifølge French selv handle om hva han Tjostolv Moland gjorde i Afrika, og hvorfor de ble dømt.

35-åringens mor, Kari Hilde French, skriver også på en bok som skal gis ut på Aschehoug forlag før jul i år.

I intervjuet forteller French at hans bok ikke vil overlappe morens historie, og at han ellers bruker dagene på å trene for å komme seg fra sykdommen han har slitt med i fire og et halvt år.

– Jeg tror mange bare husker meg som syk. Det stemmer at jeg var dårlig, men jeg var sprek før jeg ble syk, sier han.

Boka skal ifølge French være på markedet neste år, og så langt har han skrevet rundt 50 sider, forteller han til avisen.