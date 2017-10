Støre til partifeller: Advarte mot «hatet fra høyresiden»

Bak lukkede dører fortalte Jonas Gahr Støre sine partifeller at han var utsatt for hat fra høyresiden i valgkampen. Han pekte deretter på at politisk hat kan få alvorlige konsekvenser – som da Olof Palme ble skutt og drept i 1986.

I likhet med Støre, hadde ikke Palme sin bakgrunn fra arbeiderbevegelsen, men ble likevel partileder og statsminister for Sosialdemokratene selv om han vokste opp i et rikt overklassemiljø i bydelen Östermalm i Stockholm.

I en gråtkvalt, emosjonell og spontan tale uten manuskript til Aps landsstyre 19. september, blottla Støre sine innerste følelser etter det sviende valgnederlaget.

Møtet var det første i partiet etter valget uken før, og VG har snakket med en rekke kilder som var til stede i salen.

Palme-hatet

Støres tåretale kom som en reaksjon på kritikken mot han og hans formue.

Støre har i valgkampen blitt presset fra skanse til skanse med spørsmål om sine formue, og hvor den har vært investert. Det startet med et omstridt byggeprosjekt sammen med blant andre milliardær og Høyre-donor Stein Erik Hagen, fortsatte med bråk om arbeid på en brygge på Støres hytte og endte med en rekke saker om Støres formue i et eksklusivt hedgefond basert i London.

Håndteringen av sakene om Støres formue ble av flere personer tatt opp og kritisert på landsstyremøtet, deriblant stortingsrepresentant og tidligere statsråd Knut Storberget.



På Folkets Hus på Youngstorget i Oslo, fortalte Støre sitt eget landsstyre om hvordan han opplevde «hatet fra høyresiden» i valgkampen, og at hatet blant annet bunnet i at han var rik og at noen ikke ville akseptere at «sånne som meg» leder Arbeiderpartiet. Støre sa videre at partiet må stålsette seg for at dette ville fortsette også i de neste valgkampene.

Det skal ha gjort inntrykk på salen da Støre i sitt forsvar viste til hvilke konsekvenser et slikt hat kunne få, og eksemplifiserte dette med «hva som skjedde på andre siden av grensen for 30 år siden».

Den 28. februar 1986 ble Sveriges statsminister Palme skutt og drept på åpen gate i Stockholm. «Palme-hatet» var et kjent begrep i Sverige i mange år før tragedien inntraff.

Kommentator Lena Andersson i Dagens Nyheter, har forklart «Palme-hatet» med Olof Palmes bakgrunn og klassereise. Palme kom fra en velstående familie og var av «høyborgerlig» bakgrunn. Da han valgte å bli sosialdemokrat, ble han omtalt som «klasseforræder» fordi han valgte å arbeide for solidaritet og likhet for alle.

Kritikk for pengehåndtering

Ap-lederen forklarte landsstyret at han overfor valgkomiteen allerede i 2014 hadde advart om at Ap ville velge en annerledes leder med han, og at hans rikdom kunne bli et problem.

Støre skal ha avsluttet talen med at han, til tross for sin bakgrunn, valgte seg Arbeiderpartiet, og at Arbeiderpartiet hadde valgt ham.

– Dere valgte meg, og jeg valgte dere. Dere visste at jeg var rik og at det ville bli et problem. Jeg valgte annerledes enn mange av dem jeg vokste opp med, sa Støre ifølge en artikkel i Aftenposten 20. september.

Støre ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.

– Jeg kommenterer ikke interne møter, sier Støre til VG.

Stoltenberg sammenlignet Støre og Palme

Palme-parallellen er ikke ukjent for Ap-lederen. I et intervju med daværende Ap-leder Jens Stoltenberg og påtroppende Ap-leder Støre i 2014, sammenlignet Stoltenberg sin etterfølger med Palme:

– Jonas har mange av de samme egenskapene som Palme: Han er intellektuell, han har evnen til å formulere visjoner og drømmer, han er en gode taler og flink til å se det store perspektivet.