Dårlig dag på jobben? Det er alltid noen som har det verre

Meldt kongen død ved en feil? Eller gjort noe annet dumt på jobb? Det kunne alltid vært verre.

Her er kanskje noen av de tyngste arbeidsdagene fra den siste tiden. Flere forslag? Skriv det i kommentarfeltet.

1. Benedicte Adrians terningkast på Stjernekamp



DÅRLIG DAG: Benedicte Adrian fikk dårlige tilbakemeldinger. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Benedicte Adrian ekstremt dårlige tilbakemeldinger og terningkast (1) på Stjernekamp. Attpåtil i sin egen paradegren opera. VG-anmelderen ble redd!

2. Nyhetsbyrå meldte kongen død



Noen i Norsk Telegrambyrå sendte ut melding om at kong Harald var død. Sekunder senere trakk de meldingen. Slottet opplyste at kongen var i fin form. NTB la seg paddeflate.

3. Politiet måtte ringe NAF under utrykning



RINGTE NAF: Da politiet skulle rykke ut på drap med sine nye spesialbil, en spesiell Mercedes Gelandewagen, gikk det galt. Foto: Trond Solberg , VG

Politiets nye superbil på Romerike, en pansret Mercedes Gelandewagen, punkterte under utrykning for et par uker siden. Bilen var på veg til Feiring, der en person var funnet drept. Politimannen som kjørte måtte pent ringe NAF.

4. Jonas Gahr Støre ble ikke statsminister likevel



IKKE STATSMINISTER: Valgnatta ble ikke som ønsket for Jonas Gahr Støre. Foto: Krister Sørbø , VG

Støre hadde en krevende dag og natt under valget. Håpet var å bli statsminister, i stedet måtte han innrømme valgnederlag - og en dårlig dag på jobb. Han blir ikke statsminister i denne omgang.

5. Da Donald Trump glemte brillene



LATTERLIGGJORT: Ikke lurt å myse direkte på sola, da blir det raljering i sosiale medier. Tøff dag på jobben for Trump. Foto: Kevin Lamarque , Reuters

Mr. President bestemte seg for å titte på solformørkelsen i slutten av august, med en samlet presse på slep. Det gikk helt galt. Bildene viser en president som myser direkte på sola - før han etterhvert tar på beskyttelsesbriller. Dette fikk han mye tyn og latter for i ettertid - fordi han kan skade øynene.

6. Utropte feil Oscar-vinner på direkten

HELT GALT: Warren Beatty sa først "La La Land", men korrigerte etterpå til "Moonlight". Han hadde fått feil konvolutt. Foto: Lucy Nicholson , Reuters

Det gikk ikke helt etter planen, da veteranene Warren Beatty og Faye Dunaway leste opp feil vinner fra scenen. Noen skal ha gitt Hollywood-stjernene feil konvolutt.

7. Sykkel-VM i Bergen gikk i svart

STRØMBRUDD: Seerne mistet slutten på fellesstarten. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

VM var på sitt mest spennende da tv-sjermene gikk i svart. Årsak: et strømbrudd i Fløien. Bittert for TV 2 som ikke hadde alternativ strømtilførsel og pinlig for strømleverandøren.

8. «Mamma til Michelle» orket ikke delta likevel

SKULLE IKKE DANSE: Alt lå til rette for swing og salsa på TV 2, men så gikk bloggeren på en smell. Foto: Line Møller , VG

Anna Rasmussen, også kjent som «Mamma til Michelle», trakk seg fra hele «jobben» i Skal vi Danse fordi hun følte seg helt forferdelig.



9. Molde-keeperens tabbe

GLIPP: Lillestrøm scoret kampens første mål etter en megatabbe fra Moldes keeper Andreas Linde. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Keeper-tabbe kan ha åpnet Lillestrøms vei til cup-finale: - Utrolig at den går inn.



10. Morsdag eller farsdag?

MOR ELLER FAR? Team Snapchat ville at brukerne skulle gratulere, men tok feil av farsdag og morsdag. Foto: Dado Ruvic , Reuters

Team Snapchat la ut en Snap med et ønske om en god farsdag. Problemet var bare at det var morsdag.