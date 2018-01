Hjemmet til Ole og Grethe Lühr (66) i Moss skal rives så Bane Nor kan bygge ut jernbanen. De får et lavere tilbud fra det statlige selskapet nå enn i oktober. En megler mener eiendommen er verdt langt mer.

– Vi føler stor usikkerhet for fremtiden og sover dårlig om nettene. Nå sitter vi her og vet absolutt ingenting om hva som vil skje, sier Ole Lühr til VG om sin kommende bosituasjon.

MISFORNØYD: Ole Lühr synes lite om Bane Nors opptreden i saken. Foto: , Privat

Han bor i toppetasjen i Løkkegata 2B i Moss, som skal rives når Bane Nor bygger ut jernbanen. Alle beboere må ut innen 1. august.

Det var Moss Avis som først omtalte saken.

Sa nei

Ekteparet Lühr sa nei til 8,5 millioner kroner fra Bane Nor i oktober, mens det statlige foretaket nå vil tilby en garantert minsteerstatning på 7,7 millioner kroner. I tillegg kan Skjønnsretten senere gi en enda større kompensasjon.

Dette har ekteparet så langt avslått.

– Vi føler oss overkjørt av Bane Nor. Vi har fått beskjed om at vi vil bli kastet ut om vi ikke godtar det de sier, sier Lühr.

«Umulig» å skaffe noe tilsvarende



Samtidig mener megler Eirik Reinnel hos Privatmegleren Moss at eiendommen er verdt langt mer. Han har fått oppdraget med å vurdere den av ekteparet.

– Som megler mener jeg tilbudet ekteparet Lühr har fått er vesentlig for lavt, skriver han i en e-post i VG.

Reinnel begrunner dette med at det er en toppleilighet med stor plass, utsikt og plassering i sentrum. Han har verdsatt den til 13 millioner kroner. I et brev VG har fått tilgang til, viser Bane Nor til takstmenn som har satt verdien på eiendommen mellom syv og åtte millioner kroner.

– Det spriker noe fryktelig mellom tilbudet fra Bane NOR og takstene som meglerne ga. Vi har brukt alle våre penger på å kjøpe dette og så mister vi det til den prisen Bane Nor bestemmer er grei, som vil gjøre det umulig for oss å skaffe noe tilsvarende i kvalitet til det vi har i dag, sier Lühr.

De som må flytte fra eiendommene sine har krav på at bofunksjon og bokvalitet blir opprettholdt.

Flere misfornøyde

Også i Sameiet Boyebakken må beboerne ut på grunn av jernbaneutbyggingen.

– Boligeierne har vært gjennom en lang prosess med usikkerhet og ingen konstruktive samtaler med Bane Nor. Den psykiske belastningen over lang tid er blitt så stor, at boligeierne blir en enkelt motpart for Bane Nor, sier styreleder Terje Lorentzen til VG.

Lorentzen mener at Bane Nor ikke forhandler ordentlig med beboerne, har brukt lang tid på å erverve eiendommene og ikke gir skikkelig erstatning. Dette har han også tatt opp i et innlegg i Moss Avis.

Slik svarer Bane Nor

Fungerende kommunikasjonsdirektør Kathrine Kjelland er uenig med Lührs beskrivelse:

– Bane Nor mener at prosessen for å få kjøpt ekteparets leilighet i Moss har vært ryddig, men beklager samtidig at grunneier opplever dette på en annen måte. Det er vanskelig for alle parter når eiendom må kjøpes opp for å bygge ny jernbane eller andre felles samfunnsgoder, skriver hun.

For Bane Nor er det viktig å bli trodd på at grunnerververne til selskapet følger lover og regler som gjelder for oppkjøp av eiendom, understreker hun.

– Det er hentet inn fem takster mellom syv og åtte millioner etter befaringer og grundige vurderinger. Bane Nor mener at ekteparet kan gjenskaffe en god bolig for den summen som er tilbudt. Når ekteparet ikke er tilfreds med dette, har Bane Nor tilbudt å la en uhildet tredjepart se på saken. Det er i dette tilfellet Skjønnsretten som da vil få det siste ordet og fastsetter summen for leiligheten i Moss, skriver Kjelland.

Foretaket kjenner seg heller ikke igjen i Lorentzens beskrivelse.

– Men vi har forståelse for at innløsning av boligeiendom er en krevende prosess for grunneierne. For Bane Nor er det viktig å tilby riktig erstatning ut fra regelverk og likebehandling, skriver Kjelland.

Hun understreker at grunnerververne har forsøkt å være skånsomme, og at Bane Nor dekker grunneiernes kostnader til juridiske hjelp så partene blir likeverdige.