Ny reinflokk påkjørt og drept av tog

Mellom 30 og 50 rein er påkjørt av et tog i Saltdal i Nordland, opplyser NSB. Nå får reineierne økonomisk støtte til å fjerne rein som går langs sporene.

Ulykken skjedde ved Trettnes i Saltdal kommune. Reineieren er varslet, opplyste politiet i Nordland på Twitter søndag ettermiddag.

Det er foreløpig uklart hvor mange rein som ble drept i denne påkjørselen.

Det har vært uvanlig mange reinpåkjørsler i det siste. Til sammen har 150 rein blitt påkjørt og drept av tog langs Nordlandsbanen de siste ukene.

Reinbeitedistriktet i Nordland som inntil denne påkjørselen har mistet rundt 135 reinsdyr etter togpåkjørsler den siste tiden, mener Bane Nor bør dekke både døde dyr og ekstraordinære utgifter.

Får kompensasjon

– Skal man hindre påkjørsler, må Bane Nor gå inn med økonomisk støtte, slik at vi har mulighet til å samle rein ved jernbanelinjene. Det sa Torstein Appfjell, leder i Jillen- Njaarke reinbeitedistrikt til VG ved forrige reinpåkjørsel tidligere denne måneden.

Fredag denne uken hadde Appfjell et møte med Bane Nor om situasjonen med reinpåkjørslene og spørsmålet om økonomisk støtte.

– Ble dere enig med Bane Nor?

– Hverken vi eller Bane Nor ønsker flere påkjørsler og vi ble enig om å jobbe for å hindre nye. Vi hadde et konstruktivt møte og er i utgangspunktet blitt enige om en ordning for økonomisk kompensasjon., sier Appfjell til VG.

Han ønsker ikke å gå inn på detaljer i avtalen eller hvor stor kompensasjonen fra Bane Nor vil bli.

– Vi har blitt enige om en dekning av utgifter til å fjerne dyr fra linjeområdene, sier Appfjell.

– Skremmende og trasig

Reineier-lederen sier det har vært ugunstige forhold hittil i vinter med kulde og mildvær om hverandre slik at det har dannet seg mye is på bakken der reinen normalt beiter. Derfor har dyrene trukket ned til dalene for å finne bedre beite. Mye snø langs jernbanelinjene har ført til at reinen har blitt påkjørt.

– Dette er skremmende og veldig trasig. Slik påkjørsler påvirker alle vi som har dyr her oppe og vi føler med dyra våre, sier Per Ole Oskal, reineier og daglig leder av Saltfjell Rein til VG.

TRAGEDIE: Et godstog på Nordlandsbanen kjørte inn i en reinsdyr-flokk på Kvalforsbrua sør for Mosjøen 25. november. Så mange som 100 dyr ble drept. Foto: JOHN ERLING UTSI

Oskal og flere reineiere eier dyrene i flokken som ble tatt av toget i dag. Han forteller til VG at en kollega dro opp og bisto folk fra Bane Nor i å fjerne kadaverne etter ulykken.

– I slike massepåkjørsler er det som regel mange dyr som er ligger skadet og sopm må avlives på stedet, sier Oskal.

Han sier det er gjort avtale med Bane Nor om saktekjøring på den strekningen der det har vært påkjørsler. Det vil ikke foorhindre påkjørsler, men det vil redusere antall drepte dyr fordi det lettere er det lettere for reinen å komme seg unna når togene kjører sakte.

Den største enkelthendelsen skjedde 25 november da over 100 reinsdyr ble drept da et godstog kjørte inn i en flokk nær Kvalfors sør for Mosjøen. Saken fikk stor internasjonal oppmerksomhet og ble omtalt av blant annet The New York Times, The Guardian, Sky News og nyhetsbyrået AP.