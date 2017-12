Her sitter passasjerene med varmeposer på toget som står fast på Dovrebanen.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Toget står nå fast like sør for Otta. Der har det stått i nesten to timer. NSB jobber nå med å evakuere passasjerene.

– Vi kan ikke bruke toalettene, spisevognen er stengt og det begynner å bli ganske kaldt her nå. Vi har fått utdelt noen knekkebrød og varmeposer, sier Frida Breen til VG.

Ifølge Pent.no er det skikkelig vintervær og ti minusgrader på stedet.

Sjekk været der du bor på Pent!

– Bergvegg og elv

– Toget hadde tekniske problemer og mistet strømmen på Otta. Der ble vi stående i to og en halv time. De hadde tenkt til å sette inn buss for tog, men så fikk de i gang toget igjen. Ti minutter etter at vi rullet ut fra Otta, stoppet det igjen, sier Breen.

NSB undersøkt mulighetene for å evakuere toget.

– Det er en bergvegg på den ene siden og en elv på den andre, så jeg skjønner ikke hvordan de skal få til det, sier Breen.

Tog-året 2016: Hver dag var 273 tog forsinket eller innstilt

NSB anslår at det er om lag 250 passasjerer om bord i toget fra Trondheim til Oslo.

Etter planen skulle det ha ankommet Oslo Sentralstasjon klokken 22.04 mandag kveld.

– Jeg og andre skal på jobb i morgen, men hvordan det går nå, det vet vi ikke. Det er andre har som skal fly til utlandet, men de mister flyene, sier Breen.

Kjører nytt tog til stedet

– Toget står i nærheten av Sjoa, og det står såpass vanskelig til at vi ikke får evakuert det. Nå kjører vi et tog opp fra Lillehammer. Planen er at passasjerene skal gå over i dette. Hvis det ikke går, så undersøker politiet andre muligheter for evakuering, sier pressevakt Håkon Myhre i NSB.

Toget fra Lillehammer er ventet til stedet like etter klokken 23.

Les også: Varsler pengekrav mot Bane Nor etter reinpåkjørsler

Pressevakten bekrefter hendelsesforløpet.

– Toget fikk tekniske problemer og fikk stans ved Otta i to og en halv time. Det ble satt inn buss for tog, men så fikk man startet opp toget igjen. Men så stanset det noen minutter senere, like ved Kvam, sier Myhre.

Han forklarer at NSB-personellet er opplært til å takle situasjoner som dette.

– Vi jobber iherdig med å få evakuert toget, men her er det altså utfordringer på grunn av terrenget, sier Myhre.

Stor spesial: Her kan du se alle forsinkelser og innstillinger i 2016 plottet inn på et kart!