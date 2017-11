Stoltenberg om sykehusinnleggelsen til Jagland etter maktkampen: – Jeg ble urolig og redd

Bare en uke etter utgivelsen av Stoltenbergs biografi «Min Historie» satt Thorbjørn Jagland side om side med Jens Stoltenberg i NRK-programmet «Da vi styrte landet».

Søndag er det tidligere statsminister, utenriksminister, stortingspresident, Arbeiderparti-leder, Nobelkomité-leder og nåværende leder av Europarådet Thorbjørn Jagland som får sin statsministerperiode brettet ut i NRK-programmet «Da vi styrte landet».

Programmet starter med en dramatisering av en kontorpult tilsølt av kaffe på det som skal forestille Statsministerens kontor – med ulende sirener og radionyheter om maktkampen mellom Stoltenberg og Jagland i bakgrunnen.

Åpningsscenen skal forestille et illebefinnende Jagland fikk da partilederstriden mellom Arbeiderparti-veteranene sto på som verst i 2002, hvor Jagland til slutt endte på sykehus.

Stoltenbergs bok utgitt en uke før toppmøtet

Jens Stoltenberg vier mye plass i bok " Min Historie" til striden med tidligere Ap-leder Thorbjørn Jagland. Foto: Lise Åserud

VG Helg har tidligere skrevet om hvordan utgivelsen av Jens Stoltenbergs selvbiografi «Min Historie» tilfeldigvis ble fremskyndet til én uke før de to skulle sitte side om side ved samme bord med de andre tidligere statsministrene til den historiske middagen på Gamle Logen i Oslo.

Les også: Dramaet bak det historiske møtet.

I boken fortalte Stoltenberg inngående om samarbeidsproblemene og hvordan han drev fraksjonsvirksomhet bak Jaglands rygg fra en leilighet på Bislett i Oslo. I mediekjøret etter bokslippen svarte Jagland med å legge ut en kommentar på sin Facebook-side:

« ... jobben som generalsekretær i Europa er viktigere enn å vikle seg inn i en hjemlig krangel om hva som skjedde for 15 år siden», skrev han.

Innspilling av NRK-programmet «Da vi styrte landet» med Kåre Willoch (H), Gro Harlem Brundtland (AP), Kjell Magne Bondevik (KrF), Thorbjørn Jagland (AP), Jens Stoltenberg (AP) og Erna Solberg (H). Regissør Tommy Gulliksen jobber. Foto: Norsk Fjernsyn

Hverken norsk presse eller offentligheten visse at de to gamle rivalene skulle møte hverandre bare en uke etter bokutgivelsen.

– Vi var selvfølgelig veldig usikre på hvordan møtet mellom Jagland og Jens ville bli etter mediestormen. Vi hadde blitt enige på forhånd om å ikke snakke om boken til Jens, sier dokumentarskaper Tommy Gulliksen i Norsk Fjernsyn.

– Jeg ble satt ut

I programmet beskriver nåværende NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg sykehusinnleggelsen til Jagland som en «sterk opplevelse» og at det er «sjeldent det går så hardt for seg i politikken».

– Man tenker sjeldent over at det har en menneskelig side. Jeg ble satt ut av at Thorbjørn ble sykmeldt og ble urolig. Og ble redd, sier Stoltenberg.

Jagland forteller at han ikke ønsket å invitere sin far eller mor til sykehuset for ikke å utsette dem for mediekjøret rundt hans sykehusopphold.

Jagland ble skrevet ut av sykehuset og kom tilbake, men Stoltenberg tok over som partileder av Arbeiderpartiet i 2002, og «vant» dermed maktkampen dem imellom.

Thorbjørn Jagland, leder av Europarådet Foto: Sergei Karpukhin / Reuters

Samarbeidet

– Etter at han kommer tilbake og blir frisk, så opplever jeg igjen at vi samarbeider. Vi samarbeider godt når han er stortingspresident, leder av Nobelkomiteen og også når han blir leder av Europarådet. Jeg opplever at vi har lagt de vanskene vi hadde bak oss, sier Stoltenberg i programmet.

Også Thorbjørn Jagland avfeier at lederstriden dem imellom har satt varige spor.

– Jeg hadde ingen bitre eller vanskelig tanker, sier Jagland om at Stoltenberg tok over som leder av Arbeiderpartiet.

LES OGSÅ: Stoltenberg om forholdet til Jagland: – Thorbjørn og jeg har aldri vært nære, personlige venner

VG har kontaktet Jagland for en kommentar, men er opptatt på reise. Stoltenberg ønsker heller ikke tilføye noe utover det som kommer frem i programmet.