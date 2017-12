Reinsdyrbukk bekreftet smittet av skrantesyke

Veterinærinstuttet bekrefter at reinsdyrbukken som tidligere denne uken ble undersøkt for den dødelige dyresykdommen skrantesyke, er smittet.

Reinsdyrbukken er det 9. tilfellet av smitte i villreinflokken på Nordfjellet, av de 263 dyrene som foreløpig er felt, og det 13. totalt med bekreftet skrantesyke (CWD) i Norge.

Prøvene som tirsdag indikerte smitte hos reinsdyrbukken ble bekreftet av Veterinærinstuttet fredag. Mattilsynet forventet at tallet vil fortsette å stige etter hvert som fellingen fortsetter.

– Aksjonen dreier seg først og fremst om å fjerne smitten for å hindre at sykdommen sprer seg. Det at vi finner tegn på smitte nå viser at vi er på rett vei, og det er viktig at vi gjennomfører fellingen mens vi fortsatt har anledning, sier Hallgeir Herikstad, CWD-koordinator i Mattilsynet til VG.

Tidlig i smitteutviklingen

Hele stammen med villrein i Nordfjella skal slaktes i en tidsplan frem mot 1. mai 2018.

– Akkurat nå er smitten lite utbredt, og det indikerer at vi er i begynnelsen av sykdommens utvikling. Det er en stram tidsplan, og fellingen foregår effektivt, sier Herikstad.

Herikstad forteller at tiltak er satt i gang for å hindre at sykdommen spres til andre hjortedyr og miljø. Kommunene er bedt om å redusere antall hjort i randsonen.

– Det er alltid en mulighet for at CWD kan spre seg til for eksempel hjort. Ettersom de vandrer mye mer får vi en helt annen smittesituasjon, sier han.

– Si ifra om symptomer

Skrantesyke ble først påvist på Nordjella i mars i 2016. For å stoppe smitten skal en hel villreinstamme slaktes, i regi av Statens naturoppsyn.

I tillegg til saneringen i Nordfjella foregår det også kontinuerlig testing og kartlegging av hjortedyr andre steder i landet. Smitten er tidligere blitt påvist hos hjort i Gjemnes kommune, og elg i Lierne i Trøndelag.

– Si ifra til Mattilsynet dersom du ser syke hjortedyr. Symptomer er unormal oppførsel og avmagring, sier opplyser Mattilsynet i en pressemelding.