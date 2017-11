En av 64 villrein var smittet av skrantesyke. Men ingen ante hvilken.

Den store villreinstammen i Nordfjella slaktes nå ned for å stoppe videre spredning av dyresykdommen skrantesyke. Men da prøvene påviste et smittet dyr, var reinbukken allerede destruert.

På det tidspunktet var 64 villrein felt i den omfattende jakten som skal skyte ned hele villreinstammen i området Nordfjella mellom Sogn og Fjordane i vest, og Buskerud og Oppland i øst.

– Det skjedde en beklagelig menneskelig svikt. Etter det har vi strammet inn rutinene, sier Hallgeir Herikstad, CWD-koordinator i Mattilsynet, til VG.

Skrantesyke Skrantesyke – chronic wasting disease (CWD) – er en sykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika. Den ble første gang påvisthos villrein i Norge i 2016, og senere hos elg og hjort. Skrantesyke kjennetegnes ved gradvis tap av nerveceller i hjernen, nevrologiske symptomer og avmagring. Sykdommen har dødelig utgang. I mars vedtok Landbruksdepartementet å jakte ned og avlive hele villreinstammen i Nordfjella, om lag to tusen dyr. Området ligger mellom riksvei 52 over Hemsedal og riksvei 50 Hol-Aurland.

Ett dyr var smittet

Søndag ble det felt 18 dyr i fjellet, og dermed hadde jegerne fra Statens Naturoppsyn felt 143 reinsdyr siden det store uttaket av villrein fra Nordfjella startet 7. november.

Rutinen er at de felte dyrekroppene fraktes ned fra fjellet til en oppsamlingsplass i Lærdal. Der tas det prøver av hvert enkelt dyr slik at Veterinærinstituttet kan teste om dyrene var smittet av den dødelige sykdommen skrantesyke eller CWD.

Foreløpig er det bare påvist smitte i ett eneste dyr under denne nedslaktingen, som trolig vil vare fram til våren 2018.

– Beklagelig

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har bestemt at hele stammen, beregnet til 2200 dyr, skal tas ut for å hindre at skrantesyken sprer seg, til store protester fra blant annet miljøbevegelsen og dyrevernere.

– Det er viktig å ta vare på dyr med påvisbar smitte for forskningsformål. Derfor var det ekstra beklagelig at et dyr som viste seg å være smittet, hadde blitt kastet og destruert før testene var gjennomført. Vi har nå strammet inn rutinene slik at dette ikke skal skje igjen, sier Hallgeir Herikstad.

Han presiserer at det ikke er noen fare for smitte til andre dyr eller til mennesker, selv om et av de destruerte dyrene hadde sykdommen påvist. Smittestoffet er blitt betryggende destruert, sier han.

BEKLAGELIG: Hallgeir Herikstad er Mattilsynets CWD-koordinator. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Lars Nesse i Lærdal er koordinator for bekjempelse av dyresykdommen i de seks kommune som dekker Nordfjella. Kommunene ba i høst forgjeves om at Jon Georg Dale stoppet nedskytingen. Dale har uttalt at vedtaket om nedslakting er den vanskeligste saken han har håndtert som landbruksminister.

– Det er stilt store spørsmål om det virkelig er nødvendig å ta ut hele den store villreinstammen i området og så bygge den opp igjen, sier Nesse til VG.

– Men når regjeringen har bestemt seg, er det helt avgjørende at uttaket skjer slik at vi får mest mulig kunnskap og erfaring for fremtiden. Derfor er det trist at rutinene svikter slik de gjorde i dette tilfellet, sier Nesse.

Alarmen gikk i mars 2016, da skrantesyke for første gang ble påvist i villreinflokken i Nordfjella. Til sammen seks dyr er testet positive siden, to av dem i jakten tidligere i høst.

Ukjent årsak



Årsaken til at skrantesyke har rammet norsk villrein, er ukjent. Smitten kommer fra et såkalt prion, et protein i samme familie som blant annet kugalskap. Skrantesyke er utbredt blant hjortedyr i USA og Canada, men inntil i vår ikke påvist i Norge eller i øvrige Europa.

En mulig smittekilde er hjorteurin, som selges til jegere til bruk som lokkestoff under jakt. Eksport av luktestoff og urin fra hjortedyr fra Norge til EØS-landene er nå forbudt.

Mattilsynet har også påvist smitte av skrantesyke hos hjort i Gjemnes kommune, og hos elg i Lierne i Trøndelag.

– Vi ønsker å være på alerten i disse områdene. og har utvidet ordningen med prøvetaking av dyr som felles i jakt, sier Herikstad.