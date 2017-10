Irritert mann ringte 112: Kom ikke inn på utested

Mannen påberopte seg FNs menneskerettigheter.

Det var natt til søndag at politiet i Agder fikk en rekke telefoner litt utenom det vanlige: En 29 år gammel mann var irritert fordi han ble nektet inngang på et utested i Arendal.

– Han var veldig full og ringte for å klage på at han ikke kom inn på utestedet. Vi sa han ikke kunne ringe 112 for dette, da påberopte han seg FNs menneskerettigheter, sier Per Kristian Klausen, operasjonsleder i Agder politidistrikt, til NTB.

Da den frustrerte mannen fortsatte å ringe, dro politiet til utestedet.

– Vi forklarte han at i dette tilfellet var det politiloven om bortvisning som gjaldt, og beordret ham bort fra sentrum og opp i senga, sier Klausen og legger til at mannen ikke laget noe mer bråk etter dette.

Det er heller ikke første gang at nordmenn ringer nødtelefonen uten gyldig grunn.

Tidligere i år ble det full forvirring da en kvinne politiet i Bergen for å gi den tidligere ordføreren i byen en stemme under «Skal vi danse».

I 2015 var det en forbannet mann som ville at politiet skulle komme fordi han hadde fått servert vårrull – selv om han bestilte bakt potet.

Året før ringte en kvinne til politiet i Haugesund for å be om Viagra – og politiet i Salten fikk en telefon fra en kvinne i 80-årene fordi hun ikke fikk morgenkaffen sin etter at komfyren hennes hadde streiket.