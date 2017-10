Leila Bayat: – Jeg kjenner meg trygg i Norge

Tvangsutsendte Leila Bayat (38) er tilbake i Norge etter å ha blitt pisket i Iran.

Norske myndigheter trodde ikke på at Leila Bayat (38) var dømt til å bli pisket i hjemlandet Iran og ble tvangsreturnert til landet.

Tirsdag denne uken kom en rapport fra den norske ambassaden i Teheran som slår fast at de iranske myndigheter pisket Bayat med 80 piskeslag etter at hun ble tvangsreturnert til landet fra Norge 8. mars i år.

Fredag var Bayat igjen tilbake i Norge etter innsats fra hennes advokat og den norske ambassaden, skriver NTB.

– Jeg er glad for å være tilbake i Norge. Jeg kjenner meg trygg her, sier Bayat til NRK fredag ettermiddag.

Hun forteller at hun er sliten og sterkt preget av det som har skjedd.

– Jeg var sikker på at jeg kom til å bli pisket da jeg ble returnert til Iran. Jeg kjente meg dårlig, men det var ingenting mer jeg kunne gjøre. Det er vanskelig å glemme smerten, og det er vanskelig psykisk, sier hun til kanalen.

Knusende rapport

Bayat søkte asyl i Norge i 2009 på bakgrunn av å være rettsforfulgt i Iran. Ambassaden fastslår i rapporten at dommen Bayat la ved i asylsøknaden sin i 2009, var ekte.

Ambassaden konkluderer også med at alle dokumenter Bayat har lagt fram som bevis for at hun ble torturert med 80 piskeslag etter returen, er ekte.

Straffen ble utført 19. september, og fem dager senere, etter at TV 2 hadde vist video og bilder av skadene, ble hun invitert til møtet i ambassaden.

Etter ambassadens rapport har hennes advokat jobbet med Utenriksdepartementet, ambassaden i Teheran og Utlendingsnemnda (UNE) for få Leila ut av Iran og tilbake til Norge fortest mulig. Årsaken var at man fryktet at iranske myndigheter ville hindre henne i å reise ut.

Flere menneskerettighetseksperter mente også at hun sto i fare for å bli ytterligere straffet av myndighetene siden hun sto fram og viste bildene.

– Veldig beklagelig

UNE skriver i en pressemelding at de i alle år har bygget på at dommen fra 2007 var falsk, ut fra en vurdering de fikk fra deres ambassade i Teheran i 2010.

Ifølge UNE har to eksperter, uavhengig av hverandre, sett på dommen på nytt. UNE skriver at ingen av ekspertene konkluderte med at dommen var falsk.

«Dette betyr at vi hittil kan ha bygget på feil forutsetninger. Det er i så fall veldig beklagelig.» står det i pressemeldingen.

Bayats advokat, Preben Kløvfjell, har sendt en omgjøringsanmodning på avslaget på Bayats asylsøknad. UNE opplyser til TV 2 fredag at de vil se på saken på nytt.

– Vi ønsker å ha henne tilgjengelig slik at vi kunne få informasjon fra henne. Det som er helt riktig er at vi har fått en rapport om dommen fra 2007, som er annerledes enn rapporten vi fikk i 2010. Det ligger i det nye at dommen kan være ekte, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster i UNE til kanalen.

36-åringen ble idømt dommen med piskeslagene i 2009 fordi hun hadde drukket alkohol og dermed brutt sharialoven i landet.

UNE ønsker nå å snakke med Bayat før de behandler saken hennes ferdig. De kan ikke si noe om når saken blir ferdig. Bayat har hatt flere sakstyper hos UNE, og det at den gamle dommen var vurdert som falsk, fikk betydning i diverse vedtak i flere sakstyper.

SV krever oppvask

SVs Karin Andersen er opprørt over det som har kommet fram i saken om Bayat. Hun krever en full gjennomgang av praksis i asylsaker der mennesker kan bli returnert til tortur.

– Denne saken og andre som er avdekket, må føre til at en går gjennom praksis. Det må bli slutt på den blinde troen på at utlendingsmyndighetene aldri gjør feil, og regjeringen og flertallet må innse at det trengs endring for å ikke sende folk til tortur og kanskje død, sier Andersen i en kommentar til NTB.

Andersen krever også en full oppvask om hvordan konklusjonen om at Bayats dokumenter var falske oppsto, og hvem som hadde ansvaret for en så fatal feil.

– Fakta må på bordet, og Sylvi Listhaug må komme med endringer som sikrer at dette ikke skjer igjen, krever Andersen.

Justis- og beredskapsdepartementet ville fredag ikke kommentere denne saken.

– Departementet kan ikke kommentere enkeltsaker, annet enn å si at faren for forfølgelse eller umenneskelig behandling ved retur til hjemlandet er det sentrale temaet i asylvurderingen til utlendingsmyndighetene, skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justis- og beredskapsdepartementet i en melding til NTB.