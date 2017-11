Listhaug kaller inn til hastemøte etter koranskoleavsløring

Integreringsministeren kaller inn fem statsråder etter at ungdommer som har vært på koranskole i Somalia har fortalt om mishandling.

Elever på en skole i Somalia forteller NRK om lange perioder hvor de har blitt lagt i fotlenke, i tillegg til fysisk avstraffelse.

Kanalen har møtt en jente som klarte å rømme fra skolen.

– De sier til foreldrene dine at du skal lære matte, engelsk, somalisk, men det er bare tull. Du er i et fengsel. Det eneste vi hadde var 40 minutter med koranundervisning om dagen, sier jenta til NRK.

Må stanse personene før de reiser ut

Nå varsler innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) hastemøte som følge av ungdommenes historier. Sammen med helseminister Bent Høie (H), kunnskapsminister Henrik Asheim (H), kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) skal hun diskutere saker der barn etterlates på koranskole i utlandet allerede torsdag.

Justisdepartementet opplyser til VG at også justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) kommer på morgendagens møte.

– Vi skal se om vi har godt nok regelverk og jobber godt nok for å følge opp saker der barn blir sendt ut av Norge, sier Listhaug.

Listhaug sier til NRK at hun oppfordrer de som er redde for å kunne bli sendt ut, til å ta kontakt med myndighetene.

– Det viktigste er å stanse disse personene før de reiser ut av Norge. I det de har kommet ut av landet, blir det vanskeligere for norske myndigheter å hjelpe dem, sier hun.

Skal være tre norske elever der nå

I desember i fjor klarte hun å rømme fra det hun overfor NRK beskriver som et mareritt. Hun forteller blant annet at hun har vært lenket fast med fotlenke i flere måneder.

Elevene NRK har snakket med, har blitt sendt til skolen av foreldrene sine. Gutten NRK har vært i kontakt med, havnet på skråplanet og begynte med marihuana da han var yngre. Jenta er i konflikt med foreldrene om livet hun lever i Norge.

– Jeg drakk alkohol, jeg snuste, jeg festet. Jeg levde som de andre norske venninnene mine, sier hun.

Begge forteller at de intetanende har blitt sendt til skolen, for så å være sperret inne der.

De siste to årene har det gått minst ti norsk-somaliske barn og ungdommer på skolen.

Koranskolen ligger i Bosasso, nordøst i Somalia. Det skal ifølge NRK fremdeles være tre norske elever der.

I en video publisert av skolen selv, erkjenner rektor Abdilisak Ali Mohamed at skolen lenker fast elevene hvis de ikke hører etter. Til NRK hevder han likevel at dette ikke skjer, og avviser vold mot elevene.

Nå håper elevene NRK har snakket med at skolen stenges.

Må jobbe med forebygging



Bashe Musse er en sentral person i det norsk-somaliske miljøet. Han mener disse skolene bør legges ned.

– Disse skolene må elimineres. Vi bør ikke sende ungdommer til Somalia, det er utrygt og helt forferdelig for norske ungdommer, sier han.

Nå håper han at både Norge og Somalia kan jobbe mer for å få bukt med problemet.

– Vi må ta oss sammen og se hva vi kan gjøre for å bidra. Vi må jobbe her hjemme med å forebygge, snakke med foreldrene og formidle tydelig at ingen skal sendes til Somalia. Også må vi jobbe med å få de hjem, der har ambassaden en viktig jobb å gjøre, sier Musse til VG.