Listhaug etter hastemøte om koranskole-saken: Vi vil se på mulighetene for å endre passreglene

Sylvi Listhaug har vært i krisemøte om sosial kontroll, etter saken om norske ungdommer som har blitt mishandlet på koranskole i Somalia. Dette kom de fram til.

Onsdag la NRK frem historiene til norske ungdommer som har blitt sendt på koranskole i Bosasso, nordøst i Somalia. Ungdommene forteller om lange perioder der de ble lagt i fotlenke, og beskriver at de har fått fysisk avstraffelse.

Ifølge NRK er det fortsatt tre norske elever igjen på koranskolen.

– De sier til foreldrene dine at du skal lære matte, engelsk, somalisk, men det er bare tull. Du er i et fengsel. Det eneste vi hadde var 40 minutter med koranundervisning om dagen, sa en jente som hadde klart å rømme fra koranskolen til NRK.

Ser om man kan endre passreglene

Dette er bakgrunnen for at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug kalte inn til hastemøte allerede torsdag.

Til stede på møtet var innvandringsministeren selv, helseminister Bent Høie (H), kunnskapsminister Henrik Asheim (H), kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp), ustisminister Per-Willy Amundsen (Frp) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

På torsdagens møte har Sylvi Listhaug og de andre statsrådene diskutert om regelverket for hvordan slike saker håndteres er godt nok, og om Norge er gode nok til å følge opp saker der barn blir sendt ut av Norge.

– Vi vil se på mulighetene for å endre passreglene, slik at man i noen tilfeller kan ta tilbake pass, sier Listhaug når hun møter pressen torsdag ettermiddag.

Hun understreker at familier som oppholder seg i utlandet mer enn tre måneder, kan miste kontantstøtten.

Statsrådene som møttes kommer også til å møtes senere, for å diskutere hvordan regelverket eventuelt skal endres på nytt.

– Aktørene som skal sikre disse barna har ikke gode nok rutiner, noe som gjør at barna faller mellom to stoler. Vi vil jobbe med å bedre samarbeidet mellom alle instansene som skal ivareta disse barna, sier Listhaug.

– Vi må ta oss sammen



Listhaug mener også man må se på mulighetene for å frata enkelte barn pass.

– Vi må se på passloven. Både muligheten for at man kan trekke tilbake pass hvis man er redd for at barn kan sendes til slike skoler i utlandet. Vi vil også se på den loven de har i Sverige, der man også vurderer om visse barn i det hele tatt skal få pass, hvis det er noe knyttet til sakene deres som gjør at de ikke burde få pass, sier Listhaug.

Bashe Musse, en sentral person i det norsk-somaliske miljøet, da saken kom fram onsdag til VG at disse koranskolene må elimineres.

– Vi må ta oss sammen og se hva vi kan gjøre for å bidra. Vi må jobbe her hjemme med å forebygge, snakke med foreldrene og formidle tydelig at ingen skal sendes til Somalia. Også må vi jobbe med å få de hjem, der har ambassaden en viktig jobb å gjøre, sa han.