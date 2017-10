Ingen funn av skadede etter at vegg raste i Oslo

Deler av et bygg på Carl Berner i Oslo har rast i forbindelse med arbeid på bygget.

– Raset skjedde i forbindelse med riving av et bygg. En vegg har rast ut mot en bussholdeplass, og vi har tatt høyde for at folk kan være fanget under raset, opplyser operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo-politiet.

– Det er ingen funn av skadede i raset, opplyser han.

Han forteller at store deler av raset er gjennomsøkt men fortsatt gjenstår det cirka 25 prosent av området. Men, det området må sikres før mannskaper kan gå inn og det vil ta ca en time, i følge Engeseth, som likevel vil avdramatisere hendelsen.

- Alt tyder nå på at ingen er fanget, men vi må ta høyde for at noen kan befinne seg i raset, sier han.

- Har dere noen teori om hva som forårsaket raset?

- Vi har en formening om hva som er skjedd, men vi vil ikke gå ut med det ennå, sier Engeseth til VG.

Alle nødetater var tidlig på stedet, og hundepatrulje og brannvesen gjennomfører nå søk i ruinene.

NØDETATENE PÅ PLASS; Deler av et bygg på Carl Berners plass har rast i forbindelse med arbeid på stedet. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Politiet opplyser at ulykken medfører begrenset fremkommelighet i selve Carl Berner-krysset, og ber publikum velge en alternativ rute.

