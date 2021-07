«SI JA»: FHI-direktør Camilla Stoltenberg oppfordrer alle i aldersgruppen 18 til 44 å si «ja» til vaksinetimen i sommer. Foto: Terje Bringedal

FHI med vaksinebeskjed til unge: − Si ja

Dersom du ikke møter til vaksinetimen i sommer, må du i verste fall vente i flere måneder på første dose.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Nå nettopp

Enkelte kommuner har de siste dagene meldt om utfordringer med å få tak i nok folk til vaksinetime. Selv om det ikke er mange som takker nei til vaksinetime, er det flere som ikke møter opp.

– Nå vaksinerer vi folk i alderen 18 til 44 år. Min sterke oppfordring er at alle må gripe sjansen i sommer og si «ja» til tilbudet om vaksine, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Hun understreker at det er mange fordeler med å bli vaksinert:

– Man beskytter seg selv mot å bli smittet, man får en del rettigheter og man bidrar til å ikke spre smitte til omgivelser og folk som risikerer å bli alvorlig syke. Men vi kan også bli kvitt de tiltakene vi har i dag raskere, og det vil kanskje ikke bli nødvendig å innføre tiltak på nytt, sier hun.

Kan bli lang ventetid

Hun har forståelse for at det kan ta tid å møte til vaksinetimen, men understreker at det er den beste måten å sikre den første dosen på.

– Hvor lenge må man vente om man nå takker nei til første dose?

– Det vil være tilbud om vaksine også senere. Men vi vet ikke når det vil være mulig for kommunene å tilby doser om man ikke slår til nå, sier Stoltenberg.

På grunn av usikkerheten i vaksinasjonsprogrammet og når dosene kommer, kan det føre til en lengre forsinkelse.

– Vi har ikke sett på om de vil havne bak alle som skal få andre dose. Det viktigste budskapet er at det er usikkert når man vil få tilbud om første dose igjen hvis man sier nei nå – i verste fall måneder, sier Stoltenberg.

Kappløp mot deltavarianten

– Vi er i en situasjon der vi er i et kappløp mellom vaksinering og utbredelsen av delta-varianten, og må sørge for at så mange som mulig får beskyttelse så fort som mulig, sier Stoltenberg.

Selv om unge sjeldent blir alvorlig syke av deltavarianten, kan noen bli det, påpeker hun.

– Den er mer smittsom og sprer seg derfor veldig lett. Uten tiltak og uten vaksiner vil den være en trussel, selv om vi tåler mer enn vi gjorde tidligere fordi mange er vaksinert, sier Stoltenberg