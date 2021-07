SKAL PRESISERES: – Vi må få inn eksempler i lovene, og gjøre det tydeligere hva som ligger i begrepet fusk, sier Asheim til VG. Foto: Hanna Thevik

Asheim om studentfusk: − Trengs en presisering i loven

Utdanningsministeren ønsker en mer oversiktlig lov etter eksplosjon i fuskesaker.

Publisert: Nå nettopp

Rekordmange har i år blitt tatt i fusk og utestengt fra høyere utdanning. Den siste tiden har VG og flere andre medier belyst temaet. Studenter som blir tatt i fusk blir i hovedsak utestengt i to semester.

Advokat Halfdan Mellbye er blant dem som har reagert på at terskelen for å kalle noe fusk er lav.

I lovverket skilles det ikke mellom type fusk. For eksempel vil «selvplagiering» sanksjoneres likt som å skrive direkte av pensum.

Behov for mer oversiktlig lov

Magnus Stray Vyrje er advokat med opphavsrett og forskningsetikk som spesialfelt. Han mener man må skille mellom sjusk og fusk, og reagerer på begrepet «selvplagiering».

– Plagiatbegrepet har ikke noe entydig innhold. Hverken forskningsetikkloven eller universitets- og høyskoleloven forklarer begrepet.

For tiden jobber Kunnskapsdepartementet med forslag til ny universitets- og høyskolelov.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Foto: Hanna Thevik

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) opplyser at man skal vurdere å gjøre endringer i bestemmelsene om fusk og utestenging.

– Det fremstår som at det er ganske ulik praksis ved ulike studieinstitusjoner. Det er problematisk, sier Asheim til VG.

Han er klar på at fusk på eksamen er alvorlig, og skal få konsekvenser.

– Men det er tydelig at det er behov for at loven blir mer oversiktlig.

Forskjell på forskere og studenter

Seniorforsker ved NTNU, Morten Welde mener studenter sanksjoneres for hendelser som ville vært akseptert i vitenskapen.

– Vi kan ikke behandle studenter strengere enn vi behandler voksne og erfarne vitenskapelige ansatte, har Welde tidligere uttalt til VG.

Annette Birkeland er sekretariatsleder for Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning. Til VG opplyser hun om hvordan forskningsetikken forholder seg til saker som for eksempel ligner den til sykepleierstudenten fra UiA.

– Det er egentlig dobbeltpublisering det handler om, i hvert fall i forskningsetikken. Altså at man publiserer lik eller tilnærmet lik tekst som man selv har utarbeidet flere ganger uten å oppgi hvor det først ble publisert.

LEDER: Fusker du på eksamen har det ingen ting å si om du er førsteårsstudent eller for eksempel skriver master, melder leder for Felles klagenemnd Marianne Klausen (bildet). Foto: Heiko Junge / NTB

Dersom en forsker bryter anerkjente forskningsetiske normer kan det være at bruddet sanksjoneres på andre rettsgrunnlag, som arbeidsrett eller kontraktsrett, eller at man iverksetter tiltak som opplæring og kurs, opplyser Birkeland.

Birkeland opplyser at alle reaksjoner eller sanksjoner skal være adekvate, det vil si hensiktsmessige og tilpasset overtredelsen.

Men slik universitets- og høyskoleloven står i dag er det lite rom for adekvate reaksjoner.

– Det er som utgangspunkt ikke formildende at du er en fersk student, sier leder for Felles klagenemnd, Marianne Klausen til VG i en tidligere sak om studentfusk.

Begrepet skal avklares

– Vi bør få inn eksempler i lovene, og gjøre det tydeligere hva som ligger i begrepet fusk, sier Asheim.

Målet er å gjøre det enklere å skille mellom, og sanksjonere, ulike former for fusk.

– Hver sak er veldig individuell. Derfor bør det presiseres bedre hva som er forskjellen på å ta med en setning fra en tidligere eksamensoppgave, og å kopiere direkte fra en bok.

HJEMMEEKSAMEN: Mange studenter har fått skoleeksamen omgjort til hjemmeeksamen på grunn av pandemien. Økningen i hjemmeeksamener har også gitt økning i studenter tatt for fusk og utestengt fra høyere utdanning. Foto: Berit Keilen / Illustrasjonsfoto

En begrepsavklaring vil også hjelpe med å skille ut nye og uerfarne studenter fra dem som jukser forsettlig.

– Mye gjøres i opplæringen på institusjonene, men det er tydelig at det trengs en presisering i lovverket også.

Asheim vil jobbe for å få endringene på høring den kommende vinteren.