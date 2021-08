Glassheismotstander kuppet åpning

Leif Kydland (62) kuppet både seremonien og snoren under åpningen av den spektakulære glassheisen i Arendal fredag klokken 12.

Den omstridte glassheisen i Arendal skulle koste 50 millioner, men endte opp på opp mot 100. Prosjektet har ifølge NRK blitt omtalt som Sørlandets svar på stupetårnet i Hamar.

Under åpningen gikk Leif Kydland frem og klipte snoren av glassheisen foran øynene på ordfører Robert C. Nordli.

– Jeg gjorde det for å lage en demonstrasjon over feil pengebruk. Hadde vi vært en rik kommune der vi ikke trengte å snu på kronen hadde situasjonen vært en helt annen. Likevel hadde det vært galt å påkoste over 100 millioner for en liten heis. Utsikten er jo der. Det er bare å gå opp på heia, sier Leif Kydland til VG, og legger til:

– Hadde vi hatt en kommune med flust av penger hadde det vært greit. Det er glassheisen og økonomien som er den store snakkisen i Arendal by. Da er det selvfølgelig innbyggerne det går utover.

Økt skatt

Han sier han lenge har vært kritisk til økonomistyringen i kommunen.

– Det jeg gjorde viser misnøyen som jeg har fordi vi har en dårlig stilt økonomisk kommune. Vi ble lovet at eiendomsskatten ikke skulle økes. Men etter en økonomisk krise ble kommunen tvunget til å øke eiendomsskatten over 100 prosent. Det gjør at de må tette igjen dårlig økonomisk styring, påstår Kydland.

– Kan ikke leve på en turistmagnet

Selv forteller Kydland at han har fått det verre økonomisk.

– For mitt vedkommende fikk jeg økt eiendomsskatten med over hundre prosent. Nå må jeg ut med over 1000 kroner i måneden, og jeg har en vanlig bolig med helt vanlig beliggenhet, sier han.

Kydland mener kommunen ikke bør satse på turismen, men heller prioritere innbyggerne.

– Heisen blir sikkert en turistmagnet, men man kan ikke flyte på en turistmagnet koste hva det koste vil. Det er kostnadene som er hovedpoenget her. En vanlig mann i gaten har lyst på en Porsche Cayenne til to millioner, men vi kan ikke hente pengene til det.

VG har vært i kontakt med ordføreren som viser til kommentaren han ga til Agderposten rett etter snorklippingen.

– Det får være opp til den personen. Vi har fått åpnet som vi skal og det er det

viktigste, sa Nordli til Agderposten etter hendelsen.