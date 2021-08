TO AV TRE SIER STOPP: Onsdag la partilederne i regjeringen fram sitt politiske regnskap for de siste fire årene. Nå sier Guri Melby (i midten) og Kjell Ingolf Rolstad at de ikke vil gi mer penger til HRS over statsbudsjettet. Erna Solberg sier at svaret kommer i budsjettforslaget for 2022. Foto: Javad Parsa

Venstre og KrF vil stoppe budsjettstøtten til HRS

Venstre-leder Guri Melby sier at debatten i forbindelse med tiårsmarkeringen av terroren i 2011 gir henne nye argumenter til å si nei til fortsatt statsstøtte til islam-kritiske Human Rights Service (HRS).

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Også KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier til VG at han vil ha HRS ut av statsbudsjettet dersom KrF får fortsetter i regjering etter valget.

Ifølge statsbudsjettet for 2021 får HRS 1,8 millioner kroner som følge av det borgerlige flertallssamarbeidet mellom Høyre, Venstre, KrF og Frp. Også etter at Frp forlot regjeringen i januar 2020, ble støtten videreført.

Nå melder partilederne både i Venstre og KrF at de vil ha HRS ut av statsbudsjettet:

– Venstre har hele tiden vært åpen på at det er et formål som vi ikke hadde ønsket å bruke penger på. Men den kampen har vi tapt fram til nå. Når diskusjonen kommer opp igjen, vil mandatet fra mine velgere være å kutte i støtten til HRS, sier Venstre-leder Guri Melby til VG.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad er på samme linje:

– KrF har aldri hatt det som en prioritet. KrF sitt utgangspunkt er at støtten skal avsluttes, sier Ropstad til VG.

les også Kommentar: Ernas manglende oppgjør

– Kommer i budsjettet

Men statsminister og Høyre-leder Erna Solberg vil ikke svare på hva som nå er Høyres syn på budsjettstøtten til den kontroversielle stiftelsen, som driver nettstedet rights.no.

– Svaret kommer i budsjettet. Vi skal lage et nytt budsjett for 2022. Da ser vi på alle ordninger. Den avtalen (med Frp om HRS-støtten, red anm) ga også andre organisasjoner penger i en større budsjett-forståelse. Så det spørsmålet får vi komme tilbake til i budsjettet, sier Solberg på VGs spørsmål om støtten blir videreført om hun får fortsette som statsminister.

les også Frp-Sylvi avviser særlig ansvar for ekstremist-oppgjør

Rødgrønn motstand

Men HRS må påregne at støtten kuttes dersom de rødgrønne vinner valget. Før sommeren gikk Ap, Sp og SV sammen om å foreslå at budsjettstøtten til organisasjonen ble avviklet. Forslaget ble nedstemt av regjeringspartiene med støtte fra Frp.

Guri Melby sier at sommerens debatt rundt 10-års markeringen av terrorangrepet 22.juli 2011, om et tydeligere oppgjør med høyreradikale krefter, har gitt henne nye argumenter i denne saken:

– Jeg håper at denne sommeren har vært en bevisstgjøring for alle. Både at vi ikke har kommet så langt som vi hadde håpet etter 22.juli, og at utfordringene fra de høyreekstreme kanskje har vokst seg større på tross av de tiltakene vi har gjennomført fra regjeringens side, og som tross alt har gitt gode resultater, sier Venstre-lederen.

les også Erna Solberg: Høyresiden har ikke mer ansvar for oppgjør med høyreekstremisme

Debatten flytter seg

Hun sier at det var viktig for Venstre å støtte også andre organisasjoner som jobber med integrering, da det ble klart at HRS skulle få støtte over statsbudsjettet.

– Problemet hadde vært enda mye større uten de satsingene. Og så har debatten flyttet seg, sier Melby:

– For 15–20 år siden var det et problem at man ikke turte å snakke om negative utfordringer med innvandring, som HRS faktisk tok opp. Men nå må det gjøres nye vurderinger år for år, sier Venstre-lederen.

Også Erna Solberg minner om at regjeringen har laget og iverksatt flere handlingsplaner mot høyreekstremisme:

– Vi har jobbet mot høyreekstreme siden vi kom inn i regjering, blant annet er det satt i verk en handlingsplan mot hatprat, sier Solberg til VG.

PS: Det er den sittende regjeringen som utarbeider forslaget til statsbudsjett for 2022. Det gjøres i all hovedsak ferdig nå i august, men blir ikke offentlig før i oktober, flere uker etter stortingsvalget. Etter et regjeringsskifte kommer gjerne den nye regjeringen med sine forslag til endringer i budsjettet i løpet av november måned.