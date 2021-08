TRILLER FREMOVER: Styrkeforholdet på målingene frem mot valget har endret seg, og MDG kan havne på vippen.

Lan Marie Berg: − Skjønner at de frykter MDG

SANDØYA (VG) Den tidligere samferdselsbyråden sier hun vil gå like hardt til kamp mot oljen, som mot bilen i Oslo.

– Jeg skjønner godt at de frykter MDG – det er nettopp fordi vi står for et skifte i klima- og miljøpolitikken som de ikke vil være med på, og vi lar oss ikke avspise med svak miljøpolitikk og gjennomslag på andre saker, sier Lan Marie Berg til VG om Høyre, Sp og Ap.

VG møter den tidligere Oslo-byråden på en kafé ved hytta på Sandøya i Tvedestrand. Vi er tre timer unna hovedstaden, men bakgården med lyslenker på den bilfrie øya kunne like gjerne ligget midt på Grünerløkka.

For noen har Berg blitt et symbol på nettopp det urbane Oslo. Men det er ikke noe hun bekymrer seg for.

– Nei, jeg tenker at Oslo trenger skikkelig representasjon på Stortinget, fordi byene også har andre behov. Så tror jeg at det som har gjort at MDG blir sett på som et byparti av noen, er at vi har en tydeligere politikk enn andre for byene. Men vi vil jo også gjøre det lettere å velge miljøvennlig i distriktet.

– Må ha en klar plan

Berg viser VG rundt på øya der mannen Eivind Trædal har vokst opp, og gått på skolen som tar inn elever fra 1–4 trinn. Én ting har hun i hvert fall til felles med Senterpartiet som vil bevare grendeskolene.

Ellers har hun ikke så mye til overs for «fossilpopulisten» Vedum, og mener helst Jonas Gahr Støre burde droppet ham og satset på et alternativ etter Oslo-modellen, med MDG, Ap og SV.

– I Oslo har vi tatt tak i en hellig ku som er bilen – det er en kilde til utslipp lokalt. I Norge er det oljeindustrien som er det viktige vi må ta tak i nå, sier Berg.

FORSKJELLER: Berg sier ting som kutt i moms på frukt og grønt, og på reparasjoner, er eksempler på tiltak som kommer alle til gode uavhengig av hvor de bor.

– Vil ramme hele Norge

Erna Solberg har også skremt med at MDG kan komme på vippen i en Støre-regjering, og sagt at vi ikke trenger de grønne i Norge. Det gjør Berg oppgitt.

– Hvis hun hadde tatt klimakrisen like seriøst som hun tok coronakrisen, og faktisk ledet folket inn i et grønt skifte, hadde det kanskje ikke vært behov for MDG. Men det er bare det at hverken hun eller Jonas vil gjøre det, sier hun.

– Landene rundt oss har kuttet utslipp med 30–40 prosent, vi har kuttet med fire. Statsministeren mener at vi skal fortsette å utvinne olje og bygge motorveier som om det grønne skiftet skal komme med et trylleslag av seg selv. Sånn er det selvfølgelig ikke.

– Må vi kjempe mot sentralisering?

– Jeg synes det er en stor verdi i at vi sørger for at hele landet er bebodd og at det skal være godt å bo på bygda. Vi skal jobbe mot fraflytting med gode tjenester og arbeidsplasser der folk bor. Da er det også viktig at vi sørger for at oljeindustrien blir omstilt.

Hun sier konsekvensene av klimaendringer vil ramme hele Norge, ikke minst distriktene, der blant annet de som er avhengige av jordbruk vil kunne merke tørke, flom og hetebølger.

– Så jeg tror det er ganske mange som begynner å bli mer og mer bekymret, også over hva vi skal leve av i fremtiden.

Samtidig har Jonas Gahr Støre sagt at det er for lang avstand til MDGs oljepolitikk, som han mener er urealistisk. Og Ap-topp Espen Barth Eide mener de polariserer klimadebatten, med sitt ufravikelige krav om at regjering må stanse olje- og gassleting for å få partiets støtte.

Men ifølge Berg er det som er urealistisk, at Norge skal klare å komme seg helskinnet ut av oljealderen uten å slutte å lete etter nye felt nå.

Hun sier at vi er nødt til å omstille oss fra oljeindustrien med én gang, slik at vi unngår et nytt krakk-fall med mange tusen tapte arbeidsplasser over natten på grunn av mindre etterspørsel. Hun viser til IEA-rapporten som sier at det ikke er behov for nye oljefelt etter 2021 hvis verden skal nå netto nullutslipp i 2050.

– De har mistet det økonomiske argumentet sitt. Skal vi fortsette å investere i olje når til og med oljebransjens analysebyrå sier at det ikke er plass til flere felt?

Berg sier strenge krav i Oslo førte til endring, og at ting skjer raskere når man tør å sette tydelige mål.

– Da vi gjorde det i Oslo kom næringslivet og befolkningen på banen. Problemet i dag er at de rammene ikke er tydelige.

TIL SJØS: MDGs løsninger for omstilling av Norge tar utgangspunkt i en massiv havvindsatsing – her kjører Berg og Trædal tilbake til fastlandet.

Vil ha massiv havvind-utbygging

MDGs svar på hva vi skal leve av i fremtiden, handler i stor grad om vindmøller. Men ikke på land der det kan gå utover sårbar natur og urfolks rettigheter. Det vil de begrense til for eksempel gamle industriområder.

Det betyr at det må bygges ut desto flere vindmøller til havs for å produsere nok energi. På sitt siste landsmøte vedtok partiet at de vil ha en satsing som kan innebære hele 2000 vindmøller i havet innen 2030. Også her har partiet fått kritikk for å gå altfor langt.

– Hvorvidt det er urealistisk vet vi ikke før vi har forsøkt. Akkurat som vi på et tidspunkt satset hardt på oljeindustrien kan vi også satse på grønne næringer, sier Berg.

– Men det er nødvendig for at systemet du skisserer skal gå opp?

– Definitivt. Men de andre partiene må også svare for dette. Fordi når Erna Solberg for eksempel vil elektrifisere oljeplattformene våre med kraft fra land, kan det bety massiv utbygging av vindkraft i kystnære områder. Jeg mener ikke vi skal subsidiere oljenæringen ved å gjøre det.

Det er samtidig usikkert hvor mye vindmøller til sjøs kan forstyrre fiskers gyting – og havfugl kan fortsatt skades av vindturbinene.

– Det blir inngrep uansett i naturen på ganske massive måter uansett. Man kommer ikke unna det?

– Jo, men olje bidrar i seg selv til massive inngrep i naturen, fordi det bidrar til massive klimaendringer som vil true livsgrunnlaget vårt. Jo mer olje man brenner, jo mer klimaendringer får vi. Og vi står nå på et vippepunkt der vi må kutte minst halvparten av verdens klimagassutslipp på 8,5 år – da kan vi ikke fortsette å utvinne mer olje og gass, sier Berg.

– Det er masse utfordringer på alle andre punkter, men de er mindre.

Hun sier det også må stilles strenge krav til havvind, og at det er en forutsetning at hensyn til marine økosystemer, sjøfugl og fiskerier ivaretas. Samtidig sier hun konsekvensene av vindmøller er mindre enn konsekvensene av oljeindustrien.

– Jeg tror det aller viktigste for MDG og for meg på Stortinget er å komme inn med en stor gruppe og få reell innflytelse. Fordi det aller viktigste er å sørge for at vi ikke bygger ut flere oljefelt eller deler ut flere områder for oljeleting.