HESTEN PÅ BROEN: Hesten Roxy trives best på broen på morgenen og kvelden. Eieren tror at det er fordi vindkastene fra trafikken hjelper mot fluer og knott. Foto: Privat

Hesten Roxy har blitt en turistattraksjon

Det var ikke før det florerte bilder av hesten Roxy på sosiale medier at eieren ble klar over det spesielle fenomenet. Nå er Roxy kjent som hesten på broen og har blitt en turistattraksjon.

Av Petter Klund

Publisert: Nå nettopp

– Det er mange som tuter, senker farten og tar bilder som de legger ut på sosiale medier. Det er også høy aktivitet i kommentarfeltet når de først blir lagt ut, forteller hesteeier Regine Heskestad over telefon til VG.

Saken ble først omtalt i hest.no.

Hesten «Roxy» har fått stor oppmerksomhet blant trafikanter som har oppdaget hesten på broen over E39 ved Ualand i Rogaland. Selv har ikke Heskestad tenkt over den spesielle rasteplassen før hun oppdaget interessen i sosiale medier. Broen er en overgang mellom to beiter som Roxy, sauene og geitene bruker for å forflytte seg.

POPULÆR: Hesten Roxy har blitt godt lagt merke til langs E39 ved Ualand i Rogaland. Foto: Sunniva Hiim Foss

Hun tror noe av grunnen til at den blir lagt merke til er så høy at det er et naturlig blikkfang.

Heskestad er ikke helt sikker på hvorfor den står der, men har en mistanke om at det handler om bevegelsen fra trafikken.

– Trailerne lager god vind som kanskje hjelper mot fluer og knott, for hun foretrekker å stå der tidlig eller sent, og hun står der bare om sommeren, sier hun til nettstedet og legger til:

– Det begynte med at folk tok bilder av henne, og plutselig var hun blitt kjendis.

TRYGT: Hesteeier Regine Heskestad er ikke bekymret for at Roxy skal flytte på seg. Foto: Privat

Ifølge nettstedet har hun stort sett opplevd positive tilbakemelding, blant annet ved at hun har blitt tilsendt julekort med bilde av Roxy. Likevel er det flere som har vært kritiske til hestens sikkerhet.

Heskestad overtok hesten fra en bekjent for åtte år siden, og hun anslår at hesten har stått på broen de siste seks-syv år siden. Hun har aldri vært bekymret for sikkerheten.

– Dette er jo en ferdselsvei med høye gjerder. Det har aldri vært noen som helst antydning til at den skal hoppe over eller rømme. Det er noen som har undret seg over om jeg stenger den inne, men det er ikke tilfellet – den står der av helt fri vilje, sier Heskestad til VG.

I tillegg til reaksjonene i kommentarfeltene, forteller Heskestad til hest.no at politiet ofte ble varslet når fenomenet først ble kjent.

– I begynnelsen ringte mange politiet, redde for at hun skulle hoppe ned fra broen.

Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Helen Rigg Ims bekrefter Heskestad sitt inntrykk.

– Den står helt i ro og det er nå kjent at den har stått der i mange år. Jeg er ikke kjent med at vi har mottatt meldinger om dette den siste tiden.