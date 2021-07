PROTESTERER: Hele sommeren skal en gjeng aktivister bo på en camp langs fjorden i protest mot regjeringens tillatelse av dumping av gruveavfall i Repparfjord i Finnmark. Foto: Privat

Repparfjord-aksjonistene får støtte fra Thunberg

Den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg viser sin støtte til den samiske reindriften på Twitter.

For noen uker siden dro flere aksjonister opp til Repparfjord for å slå leir og demonstrere mot at gruveselskapet Nussir skal få dumpe gruveavfall i fjorden utenfor Kvalsund i Finnmark. Der skal de sitte frem til stortingsvalget i september.

Nå får de støtte fra den verdenskjente miljøaktivisten Greta Thunberg som i går delte flere bilder av aktivistene ved fjorden på Twitter.

En av dem som er avbildet i innlegget til Thunberg er tidligere «Stjernekamp»-vinner og artist Ella Marie Hætta Isaksen. Hun har vært sterkt engasjert i saken siden 2014.

– Det er utrolig stort! For meg personlig er hun en av vår tids største forbilder, sier Isaksen til VG.

Kobbergruven i Kvalsund Næringsdepartementet ga 14. februar 2019 driftskonsesjon til Nussirs kobberutvinning i Kvalsund i Finnmark.

Kobbergruveprosjektet anses som kontroversielt blant annet i Sametinget og i NSR på grunn av konsekvensene det vil ha for reindriften og miljøet.

Gruvedriften har også fått mye kritikk for planene om å lagre gruveavfallet på bunnen av Repparfjorden.

Kobberforekomsten ved Nussir og Ulveryggen ble oppdaget på 1970-tallet, og i dag er det selskapet Nussir ASA som kontrollerer rettighetene. Nussir fikk tillatelse til produksjon av 50.000 tonn kobberkonsentrat per år. Kobberproduksjonen betyr at omtrent 400.000 tonn ikke-metallholdig gråberg må fjernes per år.

Det forventes at gruven vil sysselsette om lag 150 årsverk, og dessuten rundt 200 arbeidsplasser i andre næringer i Nord-Norge, går det fram av konsesjonsvedtaket fra Næringsdepartementet. Vis mer

STØTTER: Greta Thunberg viser sin støtte til Ella Marie Hætta Isaksen og resten av aksjonistene ved Repparfjord. Foto: PIERRE ALBOUY

– Må ikke bli brukt som unnskyldning

På Twitter skriver Thunberg at fjorden er et beskyttet område for den truede villaksen og at den norske stat har gitt tillatelse til å dumpe to millioner tonn giftig avfall i fjorden årlig.

– Dette vil påvirke de lokale fiskeriene som er essensielle i den samiske kulturen og dette blir nok et angrep på dem fra den norske staten. Gruveselskapet har planlagt å lage en gruve midt i et kalveområde for reinsdyrene, skriver hun og fortsetter:

– Selv om vi må kjempe mot klimakrisen, så kan ikke dette bli brukt som en unnskyldning for en såkalt «grønn» kolonisering med den samme tankegangen som fikk oss hit i utgangspunktet.

I vedtaket til Nærings- og fiskeridepartementet fra februar 2019 skrev de følgende:

«Departementet legger vekt på at tiltaket kan bidra positivt til samlet verdiskaping. Departementet vurderer at tiltaket ikke vil bidra til å hindre reindriftsutøvelsen i området, men at det bør stille vilkår om avbøtende tiltak for å hensynta reindriftens kalvingsområder og flyttlei.»

Rørt av støtten

Isaksen sier at hun setter pris på at Thunberg også anerkjenner at det er en kamp for samiske rettigheter og reindriften.

Da Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 gav driftskonsesjon for gruvedrift på Nussir-feltet i Kvalsund i Finnmark, fortalte Isaksen at hun var fast bestemt på å lenke seg fast for å hindre gruvearbeidet, og kalte vedtaket et overgrep på samisk kultur.

Hun har planer om å tilbringe store deler av sommeren på campen, mellom spillejobber og konserter.

– Det har vært helt fantastisk så langt. Det er klart det bærer et preg av alvor. Det føles godt for meg som har jobbet med denne saken i sju år og kunne være der oppe fysisk og holde vakt ved fjorden.

RØRT: Artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen sier at hun er rørt for støtten de har fått fra Thunberg. Selv har hun jobbet med saken i sju år. Foto: Stian Lysberg Solum

Lokalbefolkningen er splittet

Så langt har ikke gruvearbeidet begynt og Isaksen sier at det er mange aktivister som er ventet å komme når anleggsmaskinene ankommer industritomten. Det er varslet at skal skje i løpet av sommeren.

Isaksen forteller at de har fått besøk av mange fra den lokale befolkningen, og at de er splittet i saken ettersom gruveindustrien har en lang historie i Finnmark. Samtidig som mange vil bevare fjorden, så er det også mange som ønsker nye arbeidsplasser.

«Kommunen vektlegger at prosjektet sannsynligvis vil føre til positive ringvirkninger for kommunen og bidra til økt verdiskaping, og dermed gi en positiv samfunnsutvikling. Kommunen peker på at det er begrensede muligheter for annen næringsvirksomhet i kommunen og at prosjektet er anslått å gi mange nye arbeidsplasser», heter det i vedtaket.

Kobber kan også være en viktig ressurs i prosessen med å erstatte fossile energikilder. Norsk Arbeidsmandsforbund kalte godkjenningen i 2019 en seier for norsk mineralnæring.

– Verden etterspør kobber og Norge har mineralressursene. Mineralnæringen tilbyr langsiktige, private, miljøvennlige industriarbeidsplasser med solid distriktsforankring i nord. Gruveprosjektet vil være et løft for regionen og vil skape mange nye arbeidsplasser, skrev de i en pressemelding.

Fiskeridirektoratet var ikke for at Nussir skulle få driftkonsesjon og begrunnet synet sitt med at tiltaket vil få negative konsekvenser for fiskerinæringen i et lokalt og regionalt perspektiv.