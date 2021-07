forrige







fullskjerm neste POLITI: Store politiressurser er engasjert i arbeidet med å finne gjerningspersonen etter skytingen i Lørenskog tirsdag.

Skjøt gjennom vindu på bil: − Han kunne ha blitt drept

Politiet melder tirsdag om at noen har skutt mot en bil med en person i. Nå leter de etter en gjerningsperson som har stukket av i en hvit bil.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette har skjedd på Skårersletta i Lørenskog.

Operasjonsleder Tom Sandberg sier til VG at det er skutt gjennom et av vinduene i bilen.

– Han kunne ha blitt drept - det er bare flaks, sier han.

Nå leter politiet etter en mann i 20-årene. De har fortsatt ikke funnet ham.

Helikopter og beredskapstropper

Politiet leter med helikopter etter gjerningspersonen, som forsvant i en hvit golf. Både bilen og den antatte gjerningspersonen er etterlyst, uten at vedkommende er eier av den aktuelle bilen.

– Det er masse politifolk ute og leter etter både bil og person, i utgangspunktet i lørenskog-området. Politiet har bistand fra blant annet nasjonale bistandsressurser ved helikopter, beredskapstroppen, og krise- og gisselforhandlere, sier operasjonsleder Sandberg.

Hvis noen observerer bilen, ønsker politiet at de tar kontakt. Det er ikke personen politiet søker etter sin bil. Sandberg opplyser at mannen er en kjenning av politiet, men innsatsleder Anders Bru på stedet sier ifølge NTB at hendelsen ikke knyttestil noe spesielt miljø.

– Vi leter også på aktuelle adresser. Det er ikke noe som tyder på at det er flere som er involvert, sier Sandberg.

Flere skudd

Tidligere på kvelden, opplyste operasjonsleder Sandberg i Øst politidistrikt til VG at det skal ha blitt avfyrt flere skudd.

– Det er tydelig at det har skjedd etter merkene på bilen som er blitt beskutt, sa han.

Personen som ble beskutt er i sikkerhet, forsikret politiet på daværende tidspunkt.

SØKER: Et helikopter speider etter den antatte gjerningspersonen etter skytedramaet. Foto: Jil Yngland / NTB

Den som satt i den beskutte bilen er ikke skadet, og har blitt tatt hånd om av politiet. Gjerningspersonen skal ifølge politiet ikke utgjøre noen umiddelbar trussel for noen andre, skriver de på Twitter.

– Er dere sikre på at personen ikke er til fare for andre?

– Sannsynligvis er ikke vedkommende det, men man kan aldri si sikkert når noen er villig til å skyte på noe, svarte operasjonsleder Sandberg til VG.

– Vi vet ikke nøyaktig hva slags relasjon det er, men det er ting som tyder på at det er en foranledning. Vi forstår det som at hendelsen har skjedd ganske fort.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 18.35.

RETTELSE: VG publiserte først et bilde formidlet av nyhetsbyrået NTB av en bil med en delvis knust frontrute i forbindelse med denne saken. Bildet var angivelig av bilen som var beskutt. Dette viste seg senere å ikke stemme. VG har derfor fjernet bildet. Dette ble endret klokken 21.10 den 13. juli.