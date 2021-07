EKSPERT: Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad. Foto: Berit Roald, NTB

Espen Nakstad om økende smittetrend: − Krevende å stanse smitten

Norge har nå stigende smittetrend og flere lokale utbrudd. Samtidig fortsetter deltavarianten å spre seg. Tirsdag ble det registrert 58 nye smittede i Bergen.

Publisert: Nå nettopp

– Det ser ut som at dette skyldes lokale smitteutbrudd. Det er ikke veldig store utbrudd, men de er store nok til at det merkes på statistikken, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VGTV.

Det siste døgnet ble det registrert 330 nye smittetilfelle i Norge. Dermed har Norge igjen stigende smittetrend, ifølge VGs oversikt.

De siste syv dagene ble det i snitt registrert 205 nye smittetilfeller per dag. Tilsvarende snitt for syv dager siden lå på 163.

58 smittetilfeller i Bergen

Tirsdag ble det registrert 58 nye smittede i Bergen. Flere av disse skyldes etterslep fra helgen.

36 av de smittede er nærkontakter, seks tilfeller er importsmitte og tolv personer har ukjent smittevei. To personer har inkonklusiv test og to personer har ikke klarlagt smittevei.

– Det virker som det i stor grad dreier seg om importsmitte og nærkontakter av folk som har vært på reise. Per nå virker dette håndterbart, men det kan bli utfordrende om dette sprer seg til utesteder og steder folk samles, sier Nakstad om utviklingen i Bergen.

– Forklaringen på det er at vi har registrert noen smittetilfeller fra fredag, lørdag og noen fra søndag, sier smittevernoverlege i Bergen, Egil Bovim.

Han forklarer at analyseresultatet i de fleste tilfeller er klart dagen etter at testen er tatt. Resultatet blir sendt til legevakten i Bergen, og kommunen får beskjed om prøven er positiv samtidig som den smittede blir ringt opp av legevakten.

– På mandager har vi litt høyere tall fordi kapasiteten ikke er så stor i helgene i sommer. Det er forklaring på at det hopper på mandager, sier Bovim.

– Dere trykker ikke på den store røde knappen nå?

– Nei.

Men andel positive prøver går opp. Frem til 15. juli var under én prosent av alle som testet seg positive. Søndag var 2,6 prosent positive.

– Det er ingen tvil om at vi har høye smittetall nå. Jeg snakket med FHI i dag og slik det ser ut nå, har vi is i magen. Det er spredte smitteveier og vanskelig å sette inn ett tiltak, sier Bovim, og legger til:

– Men vi følger med i høyeste grad.

Folk har mer kontakt

Nakstad peker på at folk har mer kontakt med hverandre på sommeren enn de pleie, og at vi lever mer som normalt som faktorer for den økende smitten. I tillegg er den mer smittsomme deltavarianten som nå dominerende i Norge.

– Hva skjer om smitten fortsetter å stige?

– Det er krevende å stanse smitten når den først stiger, det ser vi i mange land i Europa. Vi er avhengige av å kunne beholde denne kontrollen til flere voksne er vaksinert i Norge. Det er først om to måneder de fleste voksne har fått dose to, da vil vi kunne starte en mer normal hverdag, sier Nakstad.

– Hvordan tror du smitten vil utvikle seg fremover?

– Smitten har vært på at stabilt nivå i sommer. Nå ser vi at syvdagerstallene er litt høyere enn den siste tiden, men ikke mye høyere enn for bare noen uker siden. Foreløpig ser det bra ut, men det er en risiko for at det kan endre seg, sier Nakstad.

Det er unge voksne i 20-årene som nå står for mesteparten av smitten. Før sommeren var det barn i skolealder som dominerte. Nakstad sier deltaviruset gjør smittesituasjonen mer usikker.

– Det er et virus som stiller krav til at vi er tidlig på. Det kan spre seg til ganske mange på bare få dager. På laboratoriene hvor coronaprøver undersøkes ser man at de gamle virustypene forsvunnet, men deltavarianten har klart å vokse.