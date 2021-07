GJEVLEKOLLEN: Bildet viser Hørtekollen, sett fra området ved Gjevlekollen. Man lurer nå på om meteoren har falt ned i den østlige delen av marka, mot Sylling. Foto: Svend Asbjørn Sylling

Jakten på meteoritten: − Passerte «rett over» hytta

FINNEMARKA (VG) Folk har sett lysglimt og hørt buldring, men så langt har ingen funnet restene av meteoren. Det kan bli vanskelig, mener ekspert og lokalkjente.

I natt ble hele Østlandet rystet av den sjeldent store meteoren og dens voldsomme lysglimt og påfølgende buldring.

Nå er det store spørsmålet om man noen gang kommer til å finne restene av fenomenet.

Beregninger så langt viser at den skal ha flydd over Harestua og Tyrifjorden, før den falt ned i Finnemarka, et svært øde skogsområde nord for Drammen.

Hele søndag har VG vært på jakt etter meteoren og folk som kan ha sett hvordan den endte sin ferd.

I Hokksund, Åmot og Vikersund har en rekke personer har gjort ulike observasjoner.

Men nøyaktig hvor i Finnemarka den landet - det er det uenighet om.

Noen mener den landet nærmere Tyrifjorden, mens andre tror området rundt vannet Glitre i Finnemarka må være stedet.

GLITRE: Dette er fra nordsiden av Glitre i Finnemarka. Foto: Svend Asbjørn Sylling

Stedsangivelsene VG får høre fra en person, blir så blankt avkreftet av den neste.

På et gatekjøkken i Vikersund sitter Kristoffer Braathen. Han var ute i båt på Tyrifjorden i natt. Sammen med kolleger koste han seg ute på fjorden med noen øl da de ble vitne til meteoren.

– Plutselig hører vi at det begynner å buldre fra himmelen. Vi så også lysglimt – og det begynte å blinke. Så hørte vi at det smalt. Like etter så vi den støvskyen, en litt soppaktig sky, som kom opp fra der den har falt da, sier Braathen.

– Hvor tenker du at den kan ha falt ned?

– Det er nok oppi Finnemarka, så det skal godt gjøres å finne den der, det er et stort område.

– Veldig kupert landskap

Det kan Finnemarka-ekspert Svend Asbjørn Sylling skrive under på. Han driver en egen blogg om marka, som har fått sitt navn fra da det bodde finner der på 1600-tallet. Totalt er skogsområdet på hele 430 kvadratkilometer.

– Det er veldig variert natur i Finnemarka, og et større område har vært vernet i 30 år. Det har ikke vært hugst der, og det går ingen bilveier inn i området.

Sylling kan fortelle at sentrale deler av marka er vulkansk krater. Han beskriver videre et veldig kupert landskap med mange vann. Området rundt Glitre var den opprinnelige Finnemarka. Vannet omringes av høye åsrygger, med unntak fra øst mot Lier.

På en parkeringsplass i Trolldalen møter Roar Skjeggerud, som er på mopedtur.

– Det er spekulert i om den falt den i Øverskogen, men det er vanskelig å vite.

– Jeg er jo litt nysgjerrig, sier han.

UTE PÅ TUR: Roar Skjeggerud hadde kjørt Øverskogen rundt. Foto: Roy Chr. Andersen

I en hengekøye ved tjernet Vesle Bomla lå Janne Skretteberg i natt. Hun så lyset og hørte buldringen.

– Så hørte jeg liksom noen små skudd - og det følte jeg var noe etter buldringen. Jeg så også det jeg oppfattet som en rød laserstråle, og trodde at noen på jakt tullet med meg, sier Skretteberg.

LÅ HER: Skretteberg lå og sov her da hun plutselig vekket av et voldsomt lys. Foto: Janne Skretteberg

Venninnene Astrid Jørgensen og Victoria Møllenes (24) var på en hytte ved Elgtjerna. De trodde først de så et nødbluss, før de hørte den høye buldringen.

– Det føltes som meteoren passerte «rett over» hytta. Jeg tipper at den var på vei til Sylling, altså nordøst, sier Jørgensen.

På spørsmål om Finnemarka-ekspert Svend Asbjørn Sylling har troen på at meteoren skal bli funnet, sier han:

– Nja, da må de ha et spesifikt område å lete i, sier Sylling, som har gått marka på langs, og sier at det tar et par dager.

Slik regner eksperten

En som har troen, men som må kunne karakteriseres som en tålmodig mann, er meteorekspert Morten Bilet i Norsk meteornettverk.

I februar falt en meteor ned på Løten i Innlandet. Den er fortsatt ikke funnet.

– Vi skal fortsette å lete til høsten, forsikrer Bilet.

Deres beregninger så langt tyder på at nattens meteor kan ha landet sør-øst i Finnemarka. Men det er fortsatt vanskelig å vite.

– Vi trenger noen dager på å gjøre våre matematiske beregninger. Her bruker vi video fra ulike kameraer, meteorens retning, fallvinkel, starthøyde og slutthøyde. Kanskje klarer vi å definere et område på én eller to kvadratkilometer. Vi kommer aldri ned på 100-meteren, sier Bilet.

En ekstrem faktaopplysning er at meteoren hadde en inngangshastighet på rundt 16 kilometer i sekundet, som er passe lite for at romsteiner skal «overleve» ned til bakken. Det er omtrent Oslo – Drammen på 2-3 sekunder.

– Vi får håpe den har truffet et tre som har bremset den litt. Hvis den har truffet mykt underlag graver den seg ned i bakken. Har den falt ned i et vann eller en myr er nok håpet ute, sier Bilet.