Kirsti Sparboe har flyttet hjem til Norge etter 17 år i Sverige. For fire år siden ble hun enke, og livet på den svenske landsbygda ble ensomt. Nå ser 74-åringen frem til å tilbringe tid sammen med barn, barnebarn og det vesle oldebarnet Isabell på ti måneder.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Gang på gang har Ingvild Dolva (21) blitt skuffet over at forventningene til somrene ikke har samsvart med realiteten. Psykolog beskriver tilstanden «sommerdepresjon» som et allment fenomen.

I 1946 ble 21 tyske ledere stilt for retten i en internasjonal domstol i Nürnberg. Richard Overy ser nærmere på hvordan disse rettssakene formet internasjonale holdninger overfor statsorganiserte forbrytelser på 1900-tallet - og om temaet fortsatt er aktuelt i dag.

