TA UTDANNING: Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen håper at de permitterte benytter sjansen til å utdanne seg videre. Nå vokser ledigheten igjen.

211.700 er ledige. Nå er også kona til arbeidsministeren permittert.

– Corona-krisen treffer økonomien og arbeidsmarkedet hardt nå, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

NAVs telling av ledige stoppet på 211 700 helt eller delvis utenfor arbeidsmarkedet nå i mars, høyest siden september i fjor.

– Jeg vet hvordan det føles. Kona mi er permittert. Hun jobber i butikk, sier Røe Isaksen til VG.

NAVs rapportering fredag morgen viser at 79.607 var permitterte og søkte om dagpenger i løpet av mars. Det er 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Av dette var flest innenfor butikk- og salgsarbeid – totalt 15.322 personer.

– Tallene fanger opp nedstengningen av Viken. De viser at corona treffer hardt. Ledigheten er nå høyere enn både under finanskrisen og oljeprisfallet, konstaterer arbeidsministeren.

– Jo raskere vi får kontroll over smittespredningen, desto raskere kan vi få folk tilbake på jobb. Men den store utfordringen blir å skape flere jobber og inkludere flere. Dette er en krise som aller mest rammer privat sektor, legger han til.

Ta utdanning

En stor bekymring er at ledigheten nå er svært høy i bransjer som reiseliv, restaurant og varehandel, som ofte er første steg inn i arbeidsmarkedet, ikke minst for folk som mangler formelle kvalifikasjoner.

Torbjørn Røe Isaksen håper derfor at flest mulig benytter permitteringen til å ta det fagbrevet eller den grunnutdanningen de ikke hadde fra før, for å stille sterkere når samfunnet åpner opp igjen.

Utepils

– Vår største bekymring er jo at ledigheten skal bite seg fast, og så etter at den siste vaksinedosen er satt. Da gjelder det å gjøre krisen så kortvarig som mulig, Det bidrar vi alle til gjennom å følge de strenge restriksjonene som skal hindre videre smittespredning, sier han.

– Hva skal til for å få disse bransjene raskt i gang igjen?

– Vi må få smitten raskt under kontroll. Jeg tror ikke jeg er den eneste som lengter etter å samle noen venner til en utepils, sier arbeidsministeren.

For tidlig

Opposisjonen på Stortinget sørget i vinter for å forlenge de økonomiske tiltakene i arbeidsmarkedet fram til 1.oktober. Det var regjeringen sterkt uenig i og ville stoppe allerede 1.juli.

Men Røe Isaksen avviser at opposisjonen har fått rett i at corona-krisen nå trekker ut:

– Nei. De får ikke mer rett. Vi mente også at det kunne være riktig å åpne for forlengelse, men at det var for tidlig å gjøre det allerede da, tidlig på året, sier han.