TURISTMAGNET: Svolvær er blant Norges store turistmagneter. Foto: Göran Bohlin

Kommuneoverlegene i Lofoten: − Ikke kom hit!

Kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen ønsker ikke å være påskedestinasjon for reiselystne byfolk på heisatur.

Av Kristian Havnes Klemetzen

Publisert: Nå nettopp

– Vi har vært veldig tydelig og hadde et møte med statsforvalteren i Nordland senest i forrige uke med formål om å begrense forflyttingen i påsken så mye som mulig, sier Jan Håkon Juul, kommuneoverlege i Vågan.

«Vi» er de ti kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen, som har sett kommunene sine bli populære turistdestinasjoner de siste årene.

– Vi tenker at all mobilitet er veldig farlig, både med tanke på den sørafrikanske mutanten i Nordland og de britiske versjonene som florerer i Viken, sier Juul.

Hans egen kommune kan skilte med turistmagneter som Henningsvær, Svolvær og Kabelvåg, alle hyppig avbildet på sosiale medier som Instagram.

IKKE TURISTER: Jan Håkon Juul, kommuneoverlege i Vågan. Foto: Privat

Vil heisaturene til livs

Selv om han ser på mobilitet som skummelt nå, har kommuneoverlegen likevel forståelse for at enkelte må flytte på seg:

– Enhver må jo kjenne på hva som er en nødvendig reise. At en student trenger å komme hjem til mor og far er noe annet enn å dra hit på heisatur og kose seg på restaurant eller fest. Det er det farligste vi gjør. Det er til dem vi sier: «Ikke kom hit!»

POPULÆRT: Henningsvær i Lofoten. Foto: Gisle Oddstad

Forstår at det ikke forbys

– Følg de nasjonale rådene om å ikke reise, oppfordrer Juul.

De nasjonale rådene for påsken er:

«Unngå unødvendige reiser. Reise til en hytte du eier eller leier kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern.

Du kan reise på hotell innenlands, men hold avstand til andre gjester, og begrens opphold i fellesarealene.

Personer som kommer fra områder med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør ikke reise på hotell eller andre overnattingssteder der mange samles.»

– Vi forstår at myndighetene ikke kan forby reising. Det vil ramme veldig utilsiktet, både for dem med behov for å reise og næringslivet, sier kommuneoverlegen.

– Vi ønsker i mye større grad at folk tar ansvar selv. Alle som bor på steder med smitte må tenke seg om, i tillegg er det en smittefare på selve reisen.