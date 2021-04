TUNGT: Cecilie Alvilde Lauvsland var en av mange som fikk sin planlagte operasjon utsatt som følge av corona-pandemien. Foto: Gisle Oddstad

Cecilie fikk operasjonen utsatt i ett år: − Måtte vente da pandemien kom

Cecilie Alvilde Lauvsland jobber i hjemmetjenesten og ønsket å bidra da pandemien rammet Norge. I stedet måtte hun gå hjemme i ett år.

Publisert: Nå nettopp

27. februar i fjor ble det første bekreftede tilfellet av coronavirus i Norge kjent. Drøye to uker senere gikk Helse-Norge i kriseberedskap og en kvart million avtaler på sykehus ble satt på vent. Målet var å styrke intensivkapasiteten og hindre smitte på sykehusene.

I april 2020 skrev VG at 252.338 avtaler ved norske sykehus ble utsatt da corona-pandemien kom til Norge.

Ved Oslo Universitetssykehus fikk 14.952 pasienter sine avtaler utsatt.

En av disse var Cecilie Alvilde Lauvsland fra Birkenes kommune.

Hun ble henvist til Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet for en operasjon av håndleddet. Flere ganger i 2020 ble operasjonen avlyst og utsatt.

– Jeg skjønte at jeg måtte vente da pandemien kom, sier Lauvsland.

– Jeg unner ingen å være i den situasjonen som jeg har vært i.

Kjenner du noen eller har du selv fått utsatt en operasjon eller forsinket behandling som følge av corona-pandemien? Vi vil gjerne høre fra deg. Send en mail til VGs journalist her.

les også Minst 252.338 avtaler på norske sykehus utsatt

– Psykisk belastende

VG møter Lauvsland hjemme på Birkeland. Hun har tilbrakt det meste av tiden det siste året her hjemme i stuen, sammen med hunden Casa.

I 2019 fikk Lauvsland problemer med håndleddet, og ble henvist til Rikshospitalet i Oslo for en operasjon. Operasjonen skulle etter planen gjennomføres våren 2020, men slik ble det ikke.

Lauvsland er avhengig av hånden for å kunne jobbe. Hun jobber i hjemmetjenesten i kommunen, og sier det har vært tungt å ikke kunne bidra under pandemien.

– Det har virkelig vært behov for helsepersonell under pandemien. I stedet har jeg måttet sittet hjemme, sier hun.

– Jeg er en person som står på, og som ikke gir meg så lett, og jeg elsker jobben min. Jeg visste at en liten operasjon var alt jeg trengte for å komme tilbake, og det har vært ekstremt frustrerende å vente. Det har vært psykisk belastende.

Hun forteller at kollegaene i hjemmetjenesten har hatt lange, tunge dager med nye rutiner for smittevernutstyr og pasientkontakt. Mange synes den nye hverdagen har vært krevende, sier Lauvsland.

– Jeg skulle veldig gjerne hjulpet mine kollegaer. Jeg visste hvilke kamp de sto i. Det var surt å sitte hjemme, og ikke få hjelpe dem. Jeg visste hvor slitne de var.

LANG VENTETID: I ett år har Cecilie ventet på en operasjon av håndleddet. Foto: Gisle Oddstad

Lå i sykesengen da operasjonen ble avlyst

Da Lauvsland hadde ventet på operasjonen i et halvt år, ringte hun Rikshospitalet.

– Jeg ville vite når jeg kunne få ny tid til operasjon.

Hun fikk time i slutten av november. Det er 3,5 timer å kjøre fra Birkeland til Oslo. En time etter at Lauvsland hadde reist hjemmefra, ringte sykehuset:

Timen var avlyst som følge av en hastesak.

– Da var det bare å snu og reise hjem igjen, sier hun.

En måned senere fikk Lauvsland ny tid til operasjon, og denne gangen kom hun helt frem til sykehuset før operasjonen på nytt ble avlyst.

– Jeg lå i sykesengen da jeg fikk beskjeden. Jeg tenkte: Jeg ligger her, jeg kan vente til legen er klar, men det var til ingen nytte. Jeg ble sendt hjem, sier hun.

les også Behandlingen er utsatt

Den tredje gangen operasjonen ble avlyst, var i januar 2021. Denne gangen ble Lauvsland så frustrert at hun knuste en lysestake i sinne.

– Jeg var så fortvilet at jeg banket i veggen, så ting raste ned. Jeg var fortvilet, og følte at det hastet. Jeg hadde allerede vært borte fra jobb i ett år. Hvor lenge måtte jeg vente? Det var blytungt.

– Det første halve året skyldtes nok forsinkelsen corona, men etter dette sa sykehuset at det kom inn hastesaker hver gang jeg skulle opereres. Jeg stiller meg undrende til at det ikke finnes nok folk på sykehuset til å håndtere slike planlagte operasjoner, sier hun.

I februar 2021 ble operasjonen endelig gjennomført og Lauvsland har nå begynt opptrening av hånden.

– Endelig er jeg ferdig. Det er en befrielse. Målet er å være tilbake på jobb før sommeren.

les også Intensiven på Ahus er full: OUS overtar pasientene

OUS: Beklagelig

Medisinsk direktør ved Oslo Universitetssykehus, Hilde Myhren, sier på generelt grunnlag at det er beklagelig at pasienter har opplevd utsettelser og at sykehuset - i dette tilfellet - ikke har klart å kommunisere dette i god tid.

«Det er ekstra beklagelig at man har opplevd flere utsettelser. Vi forstår godt at dette slår uheldig ut for mange pasienter som trenger den behandlingen som er planlagt», skrive Myhren i en epost til VG.

«Årsaken til utsettelsene er at sykehuset må prioritere behandling av covidsyke pasienter som trenger intensivmedisinsk behandling. For å ivareta det økte behovet må spesialsykepleiere på operasjon og post-operative avdelinger bistå inn på intensiv-kohorter med covid pasienter. Det er sterkt beklagelig at sykehuset må utsette planlagt behandling, men øyeblikkelig hjelp må i denne situasjonen prioriteres.»

Myhren forklarer at det våren 2020 var et kraftig nedtrekk av aktivitet. Noe av dette er tatt igjen, men spesielt for eksempel innenfor fagområdet ortopedi har man ikke klart å ta igjen alle utsettelsene.

«Også på enkelte andre fagområder har vi noe lengre ventetider som følge av pandemien,» skriver hun.