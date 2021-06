forrige









fullskjerm neste SLUKKER: Brann-helikopteret i aksjon onsdag ettermiddag ved Spjeldsfjellet.

Nytt branndrama på Sotra: − Det er litt dommedagsfølelse

Cecilie Helen Spjeld (42) beskriver kaos og redsel etter evakueringsvarsel på Spjeld. Nå er hun i likhet med nesten to hundre andre evakuert fra hjemmene sine.

– Det er ikke ofte vi ønsker oss regn, men nå må det bare bøtte ned, så vi får sove igjen, sier Spjeld til VG.

Hun er styremedlem i Spjeld Grendalag, og hun og familien er blant de rundt 200 som er evakuert onsdag etter at gressbrannen på Sotra blusset opp igjen og nå herjer på rundt en kvadratkilometer. Brannen pågår både der det har brent før og i kantene av brannen som startet forrige torsdag og som førte til at rundt 500 ble evakuert.

Cecilies familie måtte ikke evakuere forrige runde, men det måtte svigermoren. Onsdag ble det reise motsatt vei.

– Vi gikk klar da, men røyken veltet ned. Så vi hadde pakket alle barnebilder og sånt og kjørt det bort før helgen. Men vi hentet det igjen sent i går kveld, forteller Spjeld.

Fikk ikke tak i barna

I dag var det ingen hjemme da evakueringen startet. Spjeld forteller at hun hverken fikk tak i barna eller samboeren da hun kom seg til området og så fullt av brannbiler, politifolk og mennesker og biler i kø.

I TRYGGHET: Fra venstre: Bastian (8), Cecilie Helen Spjeld (42), Liam (13) og Joachim (15) er evakuert hos barnas farmor. Foto: Privat

– Da jeg kom til Spjeld, var det kaos. Du så redselen fra folk. Jeg så en far komme løpende oppover med panikk i øynene. Du får et støkk. Det er litt dommedagsfølelse når du ser folk reiser og det er kø, medgir hun.

– Det ble litt panikk. Vi har tre hunder også. Det var veldig mye røyk i området og vi kjente røyklukten. Det brant ganske heftig og vindretningen var rett mot bebyggelsen. Det var litt skummelt. Vi har ikke sovet godt de siste dagene, beskriver Spjeld.

42-åringen fikk etter hvert lokalisert ungdommene som ikke hadde merket at det brant før internettet forsvant, og så samboeren komme kjørende med én hund i hvert vindu. Familien fikk registrert seg som evakuert og ble også oppringt av politiet for å sjekke at de var i trygghet.

– De var veldig imøtekommende og hadde full ro, sier Spjeld.

Uro om natten

Hun forteller at de i flere dager har fulgt NRKs direktesending fra stedet for å se om det blusser opp – også om natten.

– Det har også vært en trygghet når vi har sett helikoptrene. Det er jo en uro når vi vet at faren ikke er over, men det og disse dronene som har flydd over har vært en trygghet for oss. Da vet du at du har mulighet til å redde det du kan, sier hun.

Spjeld er glad for at de hadde pakket det umistelige og på en måte var klare for evakuering.

– Vi var egentlig det, men man kan aldri bli forberedt nok, understreker hun.

Innsatsleder for 110 Vest Jarl Hestad forteller i 17-tiden at de har helikopter, åtte brannstasjoner på vei og rundt 40 brannmannskaper. Han sier de har kontroll på at brannen ikke skal nå bebyggelse.

– Innsatsen kommer til å foregå hardt og tungt utover kvelden. Vi jobber tungt med mannskaper i den tanke at vi skal slå ned brannen og fukte terreng så ikke vi får viderespredning, sier Hestad.