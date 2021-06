FÅR MER KRITIKK: ESA er ikke fornøyd med at arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen og Stortinget ikke har rettet opp folketrygdloven, og hevder at Norge fortsetter å begrense retten til fri bevegelse for personer som mottar trygdeytelser. Foto: Frode Hansen

ESA slår ned på lov-feil i Nav-saken

EØS-avtalens overvåkningsorgan ESA gir regjeringen en frist på to måneder til å rette opp trygderegler som ifølge ESA fortsatt begrenser folks klare rett til å ta med trygdeytelser til andre EØS-land.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

I en fersk uttalelse er ESA-president Bente Angell-Hansen uenig med arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og flertallet på Stortinget, som i mai lot være å rette formuleringer i folketrygdloven i påvente av en total gjennomgang av hele loven senere.

Ifølge ESA er det ikke godt nok at Nav’ praksis tillater at folk tar med trygdeytelser til utlandet, så lenge lovverket ikke er rettet opp:

«Selv om norske myndigheter fastholder at oppholdskravene ikke lenger blir praktisert, er lovtekstene likevel stort sett uendret. ESA konkluderer derfor i sin grunngitte uttalelse med at Norge fortsetter å begrense retten til fri bevegelse for personer som omfattes av de aktuelle reglene», skriver ESA-presidenten i en pressemelding onsdag.

«Alle borgere har rett til et klart, presist og forutsigbart rammeverk som gjør det enkelt å forstå og navigere EØS-reglene», legger hun til.

4. mai behandlet Stortinget endringer i folketrygdlovens kapittel om pleiepenger. Men det står fortsatt i loven at «det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at medlemmet oppholder seg i Norge». Bare SV og Sp stemte imot.

Da VG omtalte dette 12. mai, svarte arbeidsminister Røe Isaksen at «Stortingets vedtak betyr altså ikke at mottagerne av pleiepenger ikke kan oppholde seg i andre EØS-land. Praksis er klar, og VGs sak bidrar dessverre til å skape en usikkerhet det ikke er grunnlag for».

– Praktiserer ikke oppholdskrav

Men ESA går langt i å gi mindretallet rett: Lovendringen førte ikke til at loven nå er i samsvar med EØS-retten. Den er heller ikke i samsvar med EFTA-domstolens ferske uttalelse om NAV-saken.

I en e-post til VG onsdag ettermiddag, skriver arbeidsministeren at han vil bruke noe tid til å sette seg inn i brevet fra ESA. Men han fastholder at praksis er i henhold til EØS-retten, selv om ikke loven er rettet opp:

«Jeg vil understreke tydelig at Nav per i dag ikke praktiserer oppholdskrav for sykepenger, AAP og pleie- og omsorgspenger innenfor EØS. Men ESA kritiserer at dette ikke gjenspeiles i selve lovteksten. Vi vil følge opp og se dette blant annet i forbindelse med utredningen fra Trygdekoordineringsutvalget, som blir lagt fram om svært kort tid», skriver Røe Isaksen.

Irettesettelse

Med ESAs såkalte «grunngitte uttalelse» er Norge et skritt nærmere at ESA bringer NAV-skandalen inn for EFTA-domstolen, ifølge jusprofessor Mads T Andenæs:

– ESA har funnet det nødvendig å irettesette statsråd Røe Isaksen. ESA sier kort og godt at lovendringene som nettopp er vedtatt av Stortinget strider mot EØS-avtalen. Statsråd Røe Isaksens handlemåte har gjort sak mot Norge og et mulig tap i EFTA-domstolen mer sannsynlig, sier Andenæs til VG.

Med ESAs såkalte «grunngitte uttalelse» er Norge et skritt nærmere at ESA bringer Norges traktatbrudd i Nav-skandalen inn for EFTA-domstolen.

Men Røe Isaksen viser til at regjeringen, i brevvekslingen med ESA, har ment at fremgangsmåten som er brukt for å ta inn trygdeforordningen i norsk rett er i tråd med Norges EØS-rettslige forpliktelser:

«Det er viktig å skille mellom spørsmålet om selve gjennomføringen av trygdeforordningen i norsk rett, og spørsmålet om feil praktisering av reglene om å motta sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger under opphold i andre EØS-stater. Vi er enig med ESA i at det har blitt gjort feil med hensyn til denne praktiseringen, og disse feilene er Nav godt i gang med å rydde opp i», skriver arbeidsministeren i sin kommentar til VG.

Frykter ny skandale

Mads Andenæs sier at Norge har ytterligere to Nav-saker som står i EFTA-domstolen:

– De er ventet snart og omhandler oppholdskrav for dagpenger. Det er vanskelig å forstå hvordan EFTA-domstolen kan komme til et annet resultat i de sakene. Med andre ord har vi med stor sannsynlighet en ny Nav-skandale for dagpenger, sier han.