MISTET STRØMMEN: «Magnus» har ringt Nav-kontoret daglig siden han mistet strømmen i slutten av april. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Har levd i mørket i to måneder: Fikk ikke svar fra Nav

Dagen etter at «Magnus» mistet strømmen, søkte han om økonomisk nødhjelp fra Nav. I nesten ni uker gikk han uten å få svar.

Leiligheten som han leier på Oslo vest ble mørklagt 22. april grunn av ubetalte regninger som hadde gått til inkasso.

Frem til nå har «Magnus» vært avhengig av hjelp fra venner og bekjente for å kunne lage ordentlig mat, vaske klær og lade mobiltelefonen.

– Det er dyrt å leve slik. Man kan for eksempel ikke kjøpe inn mat for hele uken når man ikke har kjøleskap, bare for halve dager, sier han til VG.

«Magnus» er ikke mannens ekte navn.

Den 23. april søkte han om økonomisk nødhjelp hos Nav Frogner. De bekrefter Nav-kontoret overfor VG.

Han ba også om økonomisk rådgivning for å få hjelp til å legge en plan for å nedbetale gjelden.

Da VG først kom i kontakt med «Magnus», åtte uker etter at han mistet strømmen, hadde han ennå ikke fått svar på søknaden eller fått tilbud om rådgivning.

– Jeg har mast hver dag. Jeg har ringt for å prate med rådgiver, men det skjer ikke noe. Det eneste de sier er at de tviler på at det går.

– Har du fått noen begrunnelse?

– De sier ingenting. Og jeg har spurt dem om de kan fortelle meg hva jeg har krav på og ikke. Det har jeg heller ikke fått svar på.

Men etter at VG tok kontakt med Nav angående saken, tok det bare fire dager før han hadde fått svar på søknaden, gjeldsrådgivning – og strømmen tilbake.

Foto: Hanna Kristin Hjardar

«Magnus» hadde jobbet som lastebilsjåfør i 17 år da han mistet jobben i en nedbemanningsprosess i 2019. Senere samme år mistet han førerkortet.

Nå trenger han bare å bestå en ny teoriprøve og oppkjøring før han kan sette seg bak rattet igjen. Det eneste som mangler er penger til å betale for det.

– Jeg vil tilbake så fort som mulig. Jeg elsker jobben min og jeg hater å gå hjemme. På 17 år har jeg ikke takket nei til å jobbe en eneste dag, sier den tidligere lastebilsjåføren.

– Jeg bruker den tiden jeg har til overs til å lese og pugge. Hadde jeg hatt pengene, hadde jeg meldt meg opp til teoriprøve, kjøretime og oppkjøring med en eneste gang.

– Tror du at du hadde vært i jobb nå, dersom du hadde hatt førerkort?

– Ja, det er jeg sikker på, sier han.

– Verdiløs

Siden «Magnus» ble arbeidsledig har han mottatt dagpenger på 12.780 kroner i måneden. Da han mistet strømmen, hadde han 55 kroner på konto.

– Jeg har mistet oversikt. Jeg har spurt Nav om økonomisk rådgivning fire ganger. I et halvt år har jeg prøvd å få til en nedbetalingsplan med strømselskapet, men det har jeg ikke fått.

Summen han skyldte for å få tilbake strømmen var på 56.000 kroner da han søkte om nødhjelp.

– Jeg vet at jeg har noen inkassosaker, sier han, og legger til:

– Men de kan ikke avvise meg når jeg er i den situasjonen jeg er i.

– Hva tenker du om behandlingen du har fått av Nav?

– Jeg har følt meg verdiløs, oversett og tilsidesatt.

AVSLAG: I vedtaket fra Nav, datert 21. juni, fikk «Magnus» avslag på søknaden om økonomisk hjelp for å få tilbake strømmen. Foto: Skjermbilde

VG tok først kontakt med Nav-kontoret angående saken mandag 21. juni. Samme dag fikk «Magnus» avslag på søknaden.

I avslaget skriver Nav at de i tidligere samtaler har rådet han til å flytte fra adressen da det er kort tid igjen av kontrakten.

«Du har en kontrakt som varer til 31.07.21. Vi har forståelse for at du ønsker å bo i denne boligen med lav husleie. Vi vurderer likevel at det ikke foreligger tungtveiende grunner for at du må bo på akkurat denne adressen. Du vil kunne flytte til en annen adresse der du kan få tilgang til strøm».

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal takle det om jeg må flytte for å kunne få strøm igjen. Jeg har ikke mulighet til å låne bil, da prosessen med å få tilbake førerkortet nå er stanset. Og ikke kommer jeg meg i jobb innen en måned, slik jeg hadde håpet på, sier han til VG etter å ha lest avslaget tirsdag morgen.

Kort tid etterpå ringte Nav til «Magnus» for å be om et møte for å gå gjennom saken.

På møtet ble han blant annet satt i kontakt med en gjeldsrådgiver som skulle kontakte namsmannen og inkassoselskapet angående strømregningene.

Beklager

Leder for Nav Frogner, Malin Ericson, skriver i en e-post til VG etter møtet at de beklager at saken har tatt så lang tid.

– NAV Frogner beklager dårlig kommunikasjon til bruker om dette og medgir at dialogen mellom NAV og bruker kunne vært mye bedre, skriver Ericson i e-posten.

– Leder for NAV Frogner har i dag snakket med bruker for å beklage lang saksbehandlingstid og for å få oversikt over omfanget av saken. Det var en god dialog, som vil følges opp videre. Økonomisk rådgiver er også inne i saken og arbeider aktivt med mulige løsninger.

Fikk strømmen tilbake

Kun et døgn etter møtet med Nav, var strømmen tilbake.

– Jeg fikk akkurat telefon fra gjeldsrådgiveren som sa at alt var oppe og går, og at jeg kunne ta noen dager til å slappe av før vi skal ha et nytt møte på mandag, sier «Magnus» til VG torsdag formiddag.

Nav hadde snakket med inkassoselskapet og utleieren av leiligheten, som hadde gått med på å flytte strømmen over på huseierens navn.

– De snudde på flisa. Etter møtet har de vært hyppige til å sende melding og ringe for å gi beskjed hvordan det går med saken, sier han.

– Hva tenker du nå?

– Jeg har slåss i åtte uker og møtt veggen, og så plutselig så går det. Klokken tolv i dag var strømmen tilbake, 25 timer etter møtet. Nå er jeg bare glad for at saken er løst. Det er rart at det tok så lang tid å få ut fingeren, når de visste at de kunne gjort dette første uken.

– Svært kompleks

Nav-lederen skriver at saksbehandlingen har tatt lang tid fordi at saken involverte flere eksterne parter og at det har vært flere sykemeldinger i avdelingen.

«Søknaden om økonomisk sosialhjelp viste seg raskt å være svært kompleks og involverer flere parter – mange av dem eksterne. Derfor har det vært koblet på flere saksbehandlere i saken, for å sikre at alle sider ved søknaden ble behandlet korrekt. Det måtte også innhentes informasjon fra flere eksterne parter, noe som er tidkrevende. Dette og flere sykmeldinger i avdelingen, forsinket saksbehandlingen. Søknaden viste seg ikke å være om nødhjelp, men om støtte til hjelp ut av et svært komplekst økonomisk utføre. NAVs saksbehandling har tatt lang tid på grunn av dette, men den har vært forsvarlig og grundig» skriver Nav-lederen i e-posten til VG.

Ericson vil ikke svare på hvorfor det har vært mulig å få tilbake strømmen i leiligheten nå, og ikke for åtte uker siden, da løsningen som nå er på plass involverer andre personer.