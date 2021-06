LEDER UTVALG: Grethe Hovde Parr er utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. Foto: Berit Roald / NTB

Rapport til regjeringen: Foreslår ekstra timer og økt lærertid etter corona-skolen

Et regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe foreslår flere tiltak mot tapt læring og negative konsekvenser av corona-skolen. Blant annet foreslås ekstra timer til elever som har behov for det, forsterket opplæring og økt tid til kontaktlærer-rollen.

Av Frank Ertesvåg

– Vi har spesielt løftet frem å bygge et sterkt lag rundt eleven, sier leder for arbeidsgruppen, Grethe Hovde Parr under presentasjonen av selve rapporten klokken 12 tirsdag.

Hun tegner et bilde av at spesielt mange sårbare elever har blitt spesielt skadelidende under pandemi-tiden.

– Pandemien har blitt et forstørrelsesglass på eksisterende utfordringer i skolen. Sårbare elever har blitt mer sårbare. I tillegg har andre elever blitt sårbare, sier Hovde Parr.

Arbeidsgruppen foreslår blant annet:

Tiltak for å kompensere for tapt læring og progresjon for alle:

Ekstra timer for elever som har behov for det.

Gode vikarordninger og skjerming av ressurser for tilrettelegging.

Grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring.

Forsterket svømmeopplæring.

Forsterket språkopplæring for minoritetsspråklige elever.

Forsterket tilbud til elever som ikke får læreplass.

Gruppen foreslår også tiltak for å sikre inkludering for alle i skole- og læringsfellesskapet:

Laget rundt eleven må styrkes.

Økt tid til kontaktlærerrollen.

Ivareta elevers rett til medvirkning.

Legge til rette for mestring, motivasjon og fellesskap.

Samle og tilgjengeliggjøre støtteressurser for godt læringsmiljø.

Koronakommisjonen slo i vår fast at mange elever har lært mindre. Også funn i andre rapporter og undersøkelser kan tyde på at flere har opplevd mindre læringsutbytte under pandemien.

Guri Melby tok opp tråden etter arbeidsgruppens presentasjon, men advarte mot kjappe løsninger.

– Det er bra at noen tiltak kan settes raskt i gang, men dette er ingen kvikkfiks-løsning. Det har vært et veldig tøft år for de som jobber i skolen. Det er også behov for å jobbe på vanlig måte, men tilføre ressurser som gjør denne jobben lettere, sier kunnskapsminister Guri Melby og takker for arbeidsgruppens forslag.

Regjeringen satte ned en arbeidsgruppe 13. mai som skulle foreslå tiltak. Kun en drøy måned etterpå kom de tirsdag med rapporten «Skolen etter koronapandemien - Et løft for trivsel og læring».

FÅR FORSLAG: Kunnskapsminister Guri Melby (V) har bedt om forslag til tiltak for å møte følgene av coronaskolen. Tirsdag får hun forslagene fra Parr-utvalget. Foto: Terje Bringedal, VG

Arbeidsgruppen har hatt 11 medlemmer fra skole- og forskingssektoren og er ledet av utdanningsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Grethe Hovde Parr.

