Mann i 70-årene funnet død – politiet har startet etterforskning

Mannen i 70-årene ble forrige fredag funnet død i sitt hjem på Veme utenfor Hønefoss. Funn på stedet gjør at politiet har startet etterforskning.

Av Oda Ording

Publisert: Nå nettopp

Det var et familiemedlem som fant mannen og varslet helsepersonell, opplyser politistasjonssjef i Hønefoss, Kjell Magne Tvenge, til VG.

– Vi kan per nå ikke si hvor lenge han har vært død og avventer obduksjonen. Vi forsøker å kartlegge de siste dagene, slik at vi etter hvert kan danne oss et bilde av når det har skjedd, sier han.







Obduksjonsrapporten er ventet mandag.

Kriminalteknikere har gjort undersøkelser på stedet, og politiet har også iverksatt taktisk etterforskning herunder avhør av vitner og personer som kan ha opplysninger.

– Vi har gjort noen funn som har medført at vi må iverksette etterforskning, primært for å finne ut av hva som har skjedd og hvorvidt det har skjedd en straffbar handling, sier Tvenge.

Han ønsker foreløpig ikke å si noe om hva slags funn som er gjort i boligen.

Klikk for å aktivere kartet

Etterlyser videoopptak

I forbindelse med saken etterlyser politiet video, dash cam eller liknende fra Riksvei 7 fra Heradsbygda til Sokna, for perioden torsdag 6. mai klokken 17 til fredag 7. mai klokken 15. De ber folk som har dette om å ta kontakt på politiets tipstelefon 476 96 400.

– Vi er veldig tidlig i etterforskningen, og gjør det for å sikre oss mulighetene til å bruke videoopptak, dersom det skulle vise seg å ha skjedd noe straffbart, sier politistasjonssjefen.

Søndag gjennomførte politiet flere avhør, blant annet noen som har en relasjon til den avdøde mannen. De kan ikke kommentere innholdet i avhørene.